|Казахстан. Генпрокуратура противоречит МЧС: кто на самом деле виноват в авариях на шахте?
15:00 13.12.2023
Генпрокуратура противоречит МЧС: кто на самом деле виноват в авариях на шахте?
Александра Алехова
9 декабря Генпрокуратура и МЧС сообщили о предварительных результатах расследования аварии на карагандинской шахте им. Костенко. В текстах двух госорганов есть кое-какая разница.
В своем телеграм-канале политолог Данияр Ашимбаев обратил внимание, что по данным МЧС, "по результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя", а по данным прокуратуры, "в рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и Департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты".
Напомним, что в результате произошедшей 28 октября аварии погибли 46 шахтеров, а затем, после гневной реакции президента Касым-Жомарта Токаева, правительство добилось смены собственника АО "АрселорМиттал Темиртау".
МЧС - за сильных спасателей
Накануне обнародования итогов работы госкомиссии по расследованию в сенате прошли парламентские слушания на тему "Совершенствование системы гражданской защиты". Депутаты хотели заслушать ситуацию по пожарной, промышленной, сейсмической безопасности.
МЧС поделилось кое-какими идеями, которые собирается изменить в законодательстве.
Сырым Шарипханов отметил, что "законопроектом предусмотрены нормы касательно сдачи экзамена всеми руководителями организации, не ограничиваясь только техническими руководителями. Кроме того, будет проведена работа по пересмотру действующего законодательства, в части усиления позиций аварийно-спасательных служб в рамках проводимых профилактических работ, а также нормативов расчета штатной численности личного состава и норм оснащения".
Министр сделал упор на "имеющие системные проблемы в сфере деятельности аварийно-спасательных услуг, вследствие которых происходят крупные аварии на производстве
Это дефицит оснащения, неукомплектованность личного состава, игнорирование владельцами опасных производственных объектов выдаваемых рекомендаций по устранению нарушений требований безопасности, низкая оплата труда и социальное обеспечение спасателей".
Отвечая на вопрос депутата мажилиса Армана Калыкова (кстати, бывшего главы угольного департамента АМТ), министр сообщил, что проводится аттестация профессиональных аварийно-спасательных организаций. Ее прошли 47 организаций, но министр считает необходимым пересмотреть нормы оснащения таких организаций, указав на желательность наличия профессионального имущества в собственности, а не в аренде.
Важна не форма, а содержание
Депутат сената Нурторе Жусип попросил министра дать оценку действиям спасателей во время последней аварии на шахте им. Костенко. Он также спросил: приватизация этих подразделений оказалось благом или нет, или пришла пора типа их вернуть в лоно государства?
Министр ответил, что если эти учреждения перейдут в ведение государства, то это будет, образно говоря, метание из одной крайности в другую, что вряд ли это даст сразу какой-то положительный эффект. Поэтому сейчас лучше оставить данный вопрос как есть.
МЧС считает необходимым усилить контроль в виде изменений в законодательство и условий аттестационной работы.
По словам Шарипханова, результаты можно увидеть четко только в случае чрезвычайной ситуации.
"Я сам был на шахте "Казахстанская" в качестве председателя госкомиссии, сейчас выполняю обязанности заместителя председателя госкомиссии на шахте им. Костенко, я там был со спасателями день и ночь и лично убедился, как и насколько эффективно они работали. Я могу сказать, что со стороны министерства мы не предъявляем им никаких претензий. Потому что они выполняют свою работу в нужном месте, в нужное время. Так же я был на базе спасателей, осмотрел их технику и места хранения инструментов. Сейчас инвесторы оказывают помощь, уделяется много внимания данной ситуации – это тоже нужно отметить. Теперь, если мы со своей стороны наладим хорошую работу согласно нормативам, в плане требований, то, на мой взгляд, эта деятельность может развиваться и дальше", - сказал министр.
Понятно, что в данном вопросе речь идет о Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, который некоторые общественники пытались выставить чуть ли не виновником трагедии.
По сути, заключение комиссии по изучению причин аварии четко указывает на ответственность работодателя, а также на необходимость совершенствования деятельности системы промышленной безопасности – как кадровой, так и структурной
Это касается и структур госэнергонадзора – особенно на фоне высокой аварийности в отрасли системы охраны труда, сейсмичности, да и многого другого.
Значительная часть национальной экономики давно и эффективно работает в конкурентной среде, что требует от государства не постоянного вмешательства в рыночные отношения, а обеспечения соблюдения прав граждан, особенно в вопросах безопасности.