 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.12.2023
15:00  Казахстан. Генпрокуратура противоречит МЧС: кто на самом деле виноват в авариях на шахте?
14:56  В Узбекистане ограничили ночное освещение и время работы газозаправок
14:54  Казашка-модель Зарина Ева покоряет подиумы США. Есть первые награды
12:24  Болгарские "братушки" режут на части памятник Советской армии
12:12  Дархан Иманашев стал главой "КазАвтоЖол"
12:10  CAS лишил казахстанского штангиста Рахимова "золота" Олимпиады-2016
08:58  С нового года тарифы на электроэнергию в Таджикистане увеличатся на 16%

08:55  Венесуэла – Гайана: разразится ли в Америке новая война? - В.Ильин
08:46  Имя Назарбаева уберут из названия военного университета в Казахстане
08:35  За поддержку бандеровщины. Софию Ротару лишают таки ялтинской "Виллы София"
08:33  Забастовку нефтяников в Мангистау признали незаконной, но ее участники не намерены расходиться
08:13  У Тома Круза новая пассия - татарка Рината (дочь депутата Госдумы)
07:45  В Темиртау замерз водопровод. Акимат комментирует
01:33  Мирзиеев лично проверяет готовность махаллей к зиме
00:37  Как США ответят на атаки хуситов в Красном море
Вторник, 12.12.2023
23:04  Газопроводы не выдерживают морозы в Узбекистане
22:22  Индия официально и окончательно упразднила автономию Кашмира. Это чревато...
21:49  УзбВласти решили не ловить "авторитета" Гафура... К вопросу, кто там всех сдает
20:56  Украина: время лгать и убивать, - Валерий Бурт
20:53  Грузия нашла черный ход в Евросоюз, - Артур Аваков
20:47  Россия и страны Ближнего Востока готовят ход конем. Израилю и США не понравится
20:09  Мьянма обогнала Афган и стала крупнейшим производителем опиума в мире
20:07  Бывший елбасыKZ нарушил затворничество и принял участие в седьмом заседании "Астана Клуба"
19:08  Французский писатель Фредерик Бегбедер арестован за износ подружки
18:10  Победа России оставит мир без "либерального жандарма", - The Telegraph
17:17  "Сто гастарбайтеров вместо экскаватора": россиянам назвали способы подработки при дефиците рабочей силы
17:14  Враг моего врага: Индия и Тайвань активно сближаются, - К.Логинова
15:57  Казахстан должен вернуть контроль над природными богатствами республики, - В.Прохватилов
15:45  В польский Жешув поступили десятки НАТОвских полу-трупов. РосРакета нашла штаб в лесу под Киевом
13:58  "Полноценным искусственный интеллект станет только при полной свободе действий", - Р.Ахмедов, Ф.Лукьянов
13:55  Палестинская трагедия: тенденции и неверные выводы, - Марван Саляма
12:32  УкрАрмия пошла... в отступ? - МК
11:21  Можно стать русским по личному выбору, - Владимир Можегов
11:13  Экс-главу МЧС Алматы Жаныспаева посадили на 5 лет за взятки 13 миллионов тенге и общее покровительство
11:10  АмерХозяева подобрали 5 вариантов замены Зеленского. Кукла Маша... и Наташа
11:07  Хуситы не такие уж ху... вояки. Норвежский химический танкер поражен "неизвестной" ракетой и горит в Красном море
10:08  Арабский мир пригвоздит США к позорному столбу в ООН, - СП
02:10  У кого экономика сильнее - у Казахстана или Узбекистана
01:06  Вашингтон решил сдать Киев и скрыть свое поражение, - Д.Марьянович
01:00  Армия России ликвидировала воевавших за ВСУ актеров из "Возвращения Мухтара" Павленко и Кухарского
00:54  Арман Сеитмамыт назначен главой основного казинформхолдинга "Хабар"
00:52  Казахстан планирует построить 20 новых водохранилищ в 9 областях
00:35  США требует от Израиля завершить операцию в секторе Газа к концу года
00:30  Остановит только ликвидация: Трамп рванул в Мичигане на 10 пунктов
00:21  Президента Египта ждет третий срок. Сиси опять победил
00:05  Китай не отдаст Вьетнам Америке, - В.Скосырев
Понедельник, 11.12.2023
21:48  Оголтелый русофоб Туск вновь возглавит правительство Польши
15:02  Страсти по Западной Гайане и юбилей доктрины Монро, - Олег Ясинский
15:00  Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение, - В.Скачко
14:27  Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает сельскому хозяйству РФ и ЦА, - И.Лизан
14:25  American Conservative: Зачем идти в армию, если приходится защищать кого угодно, только не американцев?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан. Генпрокуратура противоречит МЧС: кто на самом деле виноват в авариях на шахте?
15:00 13.12.2023

Генпрокуратура противоречит МЧС: кто на самом деле виноват в авариях на шахте?

Александра Алехова

9 декабря Генпрокуратура и МЧС сообщили о предварительных результатах расследования аварии на карагандинской шахте им. Костенко. В текстах двух госорганов есть кое-какая разница.

В своем телеграм-канале политолог Данияр Ашимбаев обратил внимание, что по данным МЧС, "по результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя", а по данным прокуратуры, "в рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и Департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты".



Напомним, что в результате произошедшей 28 октября аварии погибли 46 шахтеров, а затем, после гневной реакции президента Касым-Жомарта Токаева, правительство добилось смены собственника АО "АрселорМиттал Темиртау".

МЧС - за сильных спасателей

Накануне обнародования итогов работы госкомиссии по расследованию в сенате прошли парламентские слушания на тему "Совершенствование системы гражданской защиты". Депутаты хотели заслушать ситуацию по пожарной, промышленной, сейсмической безопасности.

МЧС поделилось кое-какими идеями, которые собирается изменить в законодательстве.

Сырым Шарипханов отметил, что "законопроектом предусмотрены нормы касательно сдачи экзамена всеми руководителями организации, не ограничиваясь только техническими руководителями. Кроме того, будет проведена работа по пересмотру действующего законодательства, в части усиления позиций аварийно-спасательных служб в рамках проводимых профилактических работ, а также нормативов расчета штатной численности личного состава и норм оснащения".

Министр сделал упор на "имеющие системные проблемы в сфере деятельности аварийно-спасательных услуг, вследствие которых происходят крупные аварии на производстве

Это дефицит оснащения, неукомплектованность личного состава, игнорирование владельцами опасных производственных объектов выдаваемых рекомендаций по устранению нарушений требований безопасности, низкая оплата труда и социальное обеспечение спасателей".

Отвечая на вопрос депутата мажилиса Армана Калыкова (кстати, бывшего главы угольного департамента АМТ), министр сообщил, что проводится аттестация профессиональных аварийно-спасательных организаций. Ее прошли 47 организаций, но министр считает необходимым пересмотреть нормы оснащения таких организаций, указав на желательность наличия профессионального имущества в собственности, а не в аренде.

Важна не форма, а содержание

Депутат сената Нурторе Жусип попросил министра дать оценку действиям спасателей во время последней аварии на шахте им. Костенко. Он также спросил: приватизация этих подразделений оказалось благом или нет, или пришла пора типа их вернуть в лоно государства?

Министр ответил, что если эти учреждения перейдут в ведение государства, то это будет, образно говоря, метание из одной крайности в другую, что вряд ли это даст сразу какой-то положительный эффект. Поэтому сейчас лучше оставить данный вопрос как есть.

МЧС считает необходимым усилить контроль в виде изменений в законодательство и условий аттестационной работы.

По словам Шарипханова, результаты можно увидеть четко только в случае чрезвычайной ситуации.

"Я сам был на шахте "Казахстанская" в качестве председателя госкомиссии, сейчас выполняю обязанности заместителя председателя госкомиссии на шахте им. Костенко, я там был со спасателями день и ночь и лично убедился, как и насколько эффективно они работали. Я могу сказать, что со стороны министерства мы не предъявляем им никаких претензий. Потому что они выполняют свою работу в нужном месте, в нужное время. Так же я был на базе спасателей, осмотрел их технику и места хранения инструментов. Сейчас инвесторы оказывают помощь, уделяется много внимания данной ситуации – это тоже нужно отметить. Теперь, если мы со своей стороны наладим хорошую работу согласно нормативам, в плане требований, то, на мой взгляд, эта деятельность может развиваться и дальше", - сказал министр.

Понятно, что в данном вопросе речь идет о Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, который некоторые общественники пытались выставить чуть ли не виновником трагедии.

По сути, заключение комиссии по изучению причин аварии четко указывает на ответственность работодателя, а также на необходимость совершенствования деятельности системы промышленной безопасности – как кадровой, так и структурной

Это касается и структур госэнергонадзора – особенно на фоне высокой аварийности в отрасли системы охраны труда, сейсмичности, да и многого другого.

Значительная часть национальной экономики давно и эффективно работает в конкурентной среде, что требует от государства не постоянного вмешательства в рыночные отношения, а обеспечения соблюдения прав граждан, особенно в вопросах безопасности.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702468800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нужно реагировать максимально оперативно - Алихан Смаилов о нештатных ситуациях на ТЭЦ и теплосетях
- Алихан Смаилов: Приоритет Правительства – обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%
- Через морские порты Казахстана можно перевозить в 3 раза больше грузов, чем сейчас - Алихан Смаилов
- Нурсултан Назарбаев принял участие в седьмом заседании "Астана клуба"
- Алихан Смаилов вручил награды лауреатам премий "Алтын сапа" и "Парыз"
- Первый официальный визит главы МИД Казахстана в Румынию открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве
- Опыт австралийской ветеринарии изучили казахстанские специалисты
- Кадровые перестановки
- Овощи по завышенным ценам поставлялись в соцучреждения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  