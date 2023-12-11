Казахстан. Генпрокуратура противоречит МЧС: кто на самом деле виноват в авариях на шахте?

15:00 13.12.2023

Генпрокуратура противоречит МЧС: кто на самом деле виноват в авариях на шахте?



Александра Алехова



9 декабря Генпрокуратура и МЧС сообщили о предварительных результатах расследования аварии на карагандинской шахте им. Костенко. В текстах двух госорганов есть кое-какая разница.



В своем телеграм-канале политолог Данияр Ашимбаев обратил внимание, что по данным МЧС, "по результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя", а по данным прокуратуры, "в рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и Департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты".



