"Будущее есть": Пашинян гонит Армению в турецкий мир, - П.Македонцев

17:18 13.12.2023 "Будущее есть": как Пашинян гонит Армению в турецкий мир

12 декабря 2023



Никол Пашинян и Мевлют Чавушоглу на инаугурации Эрдогана. Фото: primeminister.am

Политическая трансформация в Армении с нарушением статус-кво в Карабахском конфликте, в результате чего произошла фактическая самоликвидация непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а сам регион оказался под контролем Азербайджана, заметно видоизменила закавказский ландшафт.



События в Карабахе 2020−2023 гг., за который армяне и азербайджанцы начали борьбу еще в 1918 году, сразу после распада Российской империи (см. От Расулзаде до Алиева: об Азербайджане и борьбе за Карабах), привели к стремительному ухудшению и деградации российско-армянских отношений. При этом правительство Никола Пашиняна стремится как можно скорее заключить мирный договор с Азербайджаном и нормализовать отношения с Турцией - историческими врагами Армении. Однако помириться с турецко-азербайджанским тандемом Армения может только в одном случае - когда официальный Ереван де-юре признает Карабах территорией Азербайджана и откажется от борьбы за международное признание и осуждение геноцида армян в Османской империи 1915−1922 гг. Именно эти два пункта являются основой для продвигаемого пашиняновцами будущего. Открытие транспортного сообщения между материковым Азербайджаном и Нахичеванской автономией через армянскую территорию, а также возвращение в Армению "западных" азербайджанцев также входят в повестку переговоров между официальным Ереваном и Баку.



Конечно, пашиняновцы не могут открыто заявить о том, что они превращают Армению в турецко-азербайджанский протекторат. Для маскировки своей туркофильской линии, не скрывающий своей враждебности к России секретарь Совбеза Армен Григорян периодически наносит визиты в США и Великобританию, а армянский спецназ принимает участие в совместных учениях с Грецией и Кипром. Вообще для пашиняновцев Греция и Кипр имеют важное политико-идеологическое значение. Эти две страны входят в Европейский союз, а Греция еще и состоит в НАТО. Греки традиционно считаются для армян дружественным народом, своего рода "братьями по несчастью", пострадавшими от турок, которые уверенно контролируют северную часть Кипра (см. Азербайджан поставил под сомнение границы западноазиатского государства). Развивая сотрудничество с Грецией и Кипром, пашиняновцы пытаются скрыть свое угодничество перед Азербайджаном и Турцией.



И все же, шила в мешке не утаишь. Слишком уж очевидно стремление пашиняновцев помириться с Баку и Анкарой, чтобы окончательно порвать с Россией и "увести Армению на Запад". Так, 11 декабря представитель исполнительного органа Республиканской партии Армении (была правящей в 2008-2018 гг.) Эдуард Шармазанов в своем Telegram-канале дал убийственную характеристику миролюбивым потугам нынешних властей Армении:



"Нет мирного договора. Есть лишь договор об азербайджанизации Армении. Есть лишь договор об отступничестве от памяти армянского народа и от национального достоинства. Почему, например, Греция поддерживает Кипр, а Никол отрекся от Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха.- П.М.)? Потому что у николизма нет красных линий, существует лишь борьба за кресла. Под лозунгами мира Никол за 5 лет принес армянскому народу 3 войны. Никол и мир - вещи диаметрально противоположные. Никол и катастрофа - вот синонимы".

Тогда же бывший вице-спикер армянского парламента предложил альтернативу:



"Что я предлагаю? Не поддерживать николизм и не голосовать за него на каком бы то ни было уровне. Отстранить николизм, отказаться от подписания унизительного договора с Азербайджаном и заключить военный союз с Россией и Ираном. Вот альтернатива".

Увы, но по нашему мнению, сценарий, озвученный Шармазановым, является маловероятным.



Начнем с такого фактора, как время. Пока нынешние власти не проведут внеочередные выборы (а это, скорее всего, произойдет не ранее весны 2024 года), Пашинян будет оставаться премьер-министром. За это время пашиняновцы не только могут успеть подписать мирный договор с Азербайджаном, но и еще больше испортить отношения с Россией.



Но есть и другие факторы, которые могут играть на руку не столько лично Пашиняну, сколько дальнейшей геополитической переориентации Армении. Еще со времен Левона Тер-Петросяна, которого называют духовным наставником Пашиняна, прозападная интеллигенция Армении считала Карабах "обузой", мешающей порвать с Россией. Эти же круги сеяли рознь между населением Армении и карабахцами, то есть раскалывали армян. Действующие по этим лекалам пашиняновцы уже добились результатов. Карабахские лидеры, представлявшие угрозу для Пашиняна, были арестованы азербайджанской стороной. А некоторые руководители непризнанной республики, такие как президент Самвел Шахраманян, глава правительства Артур Арутюнян и бывший командующий армией обороны Самвел Бабаян тайно или явно работают на Пашиняна, помогая юридически ликвидировать непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.



Конечно, в Армении сейчас находятся беженцы из Карабаха и карабахские депутаты. Однако 25 октября бывший глава правительства Карабаха Артак Бегларян сообщил, что более 10 000 карабахцев, то есть 10% от прибывших, уже покинули Армению. В основном, в сторону России. Вероятно пашиняновцы надеются, что к моменту внеочередных парламентских выборов в Армении практически не останется карабахских беженцев.



Что касается населения самой Республики Армения, то можно констатировать размывание его пророссийского сегмента. Так, согласно официальным данным, в 2022 году российский паспорт получили 45 000 граждан Армении. Напомним, что в 2022 году, в связи с началом Специальной военной операции, западный блок во главе с США ввел против России жесткие санкции, что сопровождалось определенными экономическими трудностями. Тем не менее, 45 000 жителей Армении осознанно захотели связать свою судьбу с Россией, бросившей вызов сильным мира сего. Для сравнения, в том же 2022 году в Армению хлынул поток релокантов, среди которых были люди разных национальностей, в том числе и армяне.



Показательно, что даже после частичной мобилизации и продолжения всех тягот, связанных с санкциями и боевыми действиями, в первом полугодии 2023 года российский паспорт получили 18 000 жителей Армении. Другими словами, симпатизирующие России армяне довольно массово переезжают в Россию. Следовательно, в самой Армении пророссийская прослойка населения сужается, что только на руку пашиняновцам.



Иногда в качестве инструмента воздействия называют экономику. Считается, что якобы экономические меры окажут отрезвляющее воздействие на пашиняновцев. Увы, но это тоже заблуждение. В 1990-е годы, когда президентом Армении был Тер-Петросян, тысячи людей покидали Армению. Тогда ситуация изменилась благодаря выходцу из Карабаха Роберту Кочаряну, который стал президентом Армении. Создается впечатление, что Пашинян и его команда учли ошибки Тер-Петросяна. Сейчас, в случае ухудшения экономической ситуации, из Армении люди просто начнут уезжать в другие страны ради лучшей судьбы. В ситуации, когда Карабах находится под контролем Азербайджана, а карабахские руководители в заключении в Баку, угрозы для прозападного курса Еревана отсутствуют.



Ну хорошо, скажут нам, допустим, Карабах потерян. Но ведь в самой Армении могут же появиться силы, которые демократическим путем сместят пашиняновцев и восстановят отношения с Россией? В соседней Грузии президент Михаил Саакашвили и его сообщники, развязавшие войну против Южной Осетии в 2008 году, были отстранены от власти в 2012-2013 гг. благодаря бизнесмену Бидзине Иванишвили, ставшему премьер-министром, и его партии "Грузинская мечта". С тех пор у власти в Тбилиси находится "Грузинская мечта", которая, в отличие от пашиняновцев, не собирается втягивать Грузию в антироссийские авантюры Запада.



Пашинян, который подобно Саакашвили пришел к власти в результате цветной революции, очень похож на экс-президента Грузии, жевавшего галстук. Нельзя назвать случайным и то, что находящийся за решеткой экс-президент Грузии не единожды давал советы армянскому премьеру о том, как быстро разорвать с Россией.



Но позвольте, спросите Вы, если в Армении нашелся свой Саакашвили, то может быть в ней найдется и свой Бидзина Иванишвили и "Армянская мечта", способная избавить страну от перспективы турецкого ярма? Пашиняновцы уже начали предпринимать меры против возможного армянского аналога Бидзины Иванишвили. 21 ноября стало известно, что Генпрокуратура Армении потребовала конфисковать у бизнесмена и лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна особняк и доли в 39 компаниях. До этого Царукян критично высказывался о попытке выставить Россию врагом Армении. То есть пашиняновцы решили действовать на опережение, третируя тех, кто может помешать их политическому курсу.



А что же готовят Армении Пашинян и Ко?



Для этого нужно отмотать назад. Вот 8 января 2022 года известный антироссийскими взглядами депутат Гагик Мелконян выдал:



"Лично я не верю туркам… Значит так - мы государство, и имеем государство по соседству, значит вечного врага не бывает, как не бывает вечного друга. Государство должно иметь свои интересы. Ради этого интереса можно подружиться, ради этого интереса - стать врагом. Мы должны руководствоваться этим. Мы говорим - все наши соседи враги. Нет. Мы должны со всеми … и с Ираном, и с турками… 100 лет нам в голову вбивали, что турки - ваши враги, ладно, поняли, а что с врагом нельзя что-то делать, установить какую-то связь? Ну сколько можно? Мы свое прошлое ставим наряду с будущим, будущее уводим в прошлое".

Обратите внимание, как этот махровый русофоб допускает установление контактов Армении с Турцией. И это при том, что сами пашиняновцы активно занимаются антироссийской пропагандой, постулируя бред о якобы направленной против Армении особой близости России с Турцией и Азербайджаном. Когда же с турецкими или азербайджанскими политиками проводят встречи евробюрократы (Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен) или же представители США (см. Почему зять Эрдогана оказался на борту крупнейшего авианосца США?) и Великобритании (см. Турция и Великобритания спешат спасти Украину от военного поражения), то пашиняновцы не видят в этом ничего зазорного. Враждовать с Турцией, согласно их британской логике, обязана только и исключительно Россия.



Аналогично обстоит дело и с Карабахом. Вот что заявил о Карабахе и о конфликте с Азербайджаном 20 апреля 2023 года депутат-пашиняновец Овик Агазарян:



"Нелегитимные власти взяли на себя лавры борьбы народа Арцаха, чтобы разделить трофеи, забрав деньги отсюда и забрав оттуда… У меня нет никаких проблем с азербайджанским народом и азербайджанским государством, конфликт - в другой плоскости, следовательно, та политика, проводимая сейчас нашим правительством в этом вопросе, однозначно, приемлема для меня".

То есть, очерняя Россию и русских через сотрудничество Москвы с Баку и Анкарой, пашиняновцы сами готовы мириться с Азербайджаном и Турцией.



Армянский премьер и его сторонники в свое время вбросили в массы лозунг "Апага ка" ("Будущее есть"). Ради этого будущего они готовы предать забвению прошлое и перепрограммировать армянскую общественность на антироссийский лад. Чтобы убедиться в этом, достаточно присмотреться к одному событию, произошедшему еще до военной операции Азербайджана 19-20 сентября. 23 августа Пашинян выступил с обращением по случаю принятия Верховным советом Армянской ССР декларации о независимости Армении. Армянский премьер тогда заявил:



"Декларация независимости - знаковый документ, который заложил основу нашей сегодняшней государственности. Она была принята на пике начавшегося в 1988 году карабахского движения в условиях царящего в Советском Союзе экономического, политического и идеологического кризиса… Критический анализ текста Декларации показывает, что в конечном итоге мы выбрали такие дискурс и контент, в основе которых лежит формула, сделавшая нас частью Советского Союза: речь идет о дискурсе конфронтации с региональной средой, который держал нас в постоянных конфликтах с соседями. Декларацией независимости мы провозгласили ориентир на выход из Советского Союза, но мы также закрыли все пути выхода из Советского Союза. Можно сказать, что принятой в конце 20-го века Декларацией независимости мы приняли формулу, которая в начале 20-го века уже приводила нас к потере независимости".

Чем же не угодила Пашиняну декларация о независимости, где стоит подпись его духовного учителя Тер-Петросяна? А тем, что в декларации упомянуто постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха" и поддержка Арменией международного признания геноцида армян "в Османской Турции и Западной Армении". Эти два положения мешают пашиняновцам помириться с турецко-азербайджанским тандемом. Заметно также, что, стараясь примириться с турецкой стороной, нынешний армянский премьер выставляет Советский Союз злом. Делает он это по тем же причинам, что и другие постсоветские властители, строящие свою государственность на противопоставлении Российской империи, Советскому Союзу и Российской Федерации. В армянском же случае еще видна подмена понятий, когда турок заменяют на русских в качестве национальных врагов Армении.



Кстати, уже после трагических событий в Карабахе, в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 25 октября, Пашинян заявил:



"Знаете, если Вы подчеркиваете исторический контекст, то в этом историческом контексте я бы не столько подчеркивал отношения между Арменией, армянским народом и Россией, сколько подчеркивал бы отношения между Арменией и Турцией или между Арменией и тюркоязычными народами региона, точнее, отношения Армении с Турцией и Азербайджаном. Именно здесь все вопросы и здесь ответы на все вопросы".

То есть варчапет (премьер-министр) проговорился о заветной мечте армянских евроатлантистов, мечтающих уйти подальше от России и Русского мира: они хотят сделать то, что не смогли осуществить дашнаки в 1918 и 1920 годы - создать крохотную независимую от России Армению под турецким протекторатом, ведь входящая в НАТО Турция это и есть западная альтернатива для Еревана.



Другой вопрос состоит в том, что даже турецко-азербайджанский тандем критично относится к военно-политической активности США и ЕС в Армении (Анкара и Баку хотят подмять под себя противника полностью). А уж Исламская республика Иран и подавно выступает против превращения Армении в форпост Запада в регионе (Тегеран также выступает против "Зангезурского коридора", продвигаемого Анкарой и Баку). В итоге получается странная ситуация, когда пашиняновцы становятся токсичными не только для России (из-за оголтелой русофобии), но и для Ирана и турецко-азербайджанского тандема (несмотря на существенную разницу между ними, все три страны отвергают военное присутствие США и ЕС в Армении).



При этом магистральным направлением для пашиняновцев при любом раскладе (чистый турецкий протекторат или турецкий протекторат с евроамериканским присутствием) остается отказ от Карабаха и изменение армянского национального самосознания по части проблемы геноцида 1915 года. Во всяком случае, пока что Армения идет в такое будущее.



Петр Македонцев Источник - eadaily.com

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