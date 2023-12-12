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США ввели доп-санкции против компаний из Кыргызстана и Таджикистана
19:21 13.12.2023

Минфин США ввел санкции против компаний из Кыргызстана и Таджикистана за поставки в Россию дисковых накопителей и авиационных запчастей.

Министерство финансов США 12 декабря объявило о введении санкций в отношении компаний из Кыргызстана и Таджикистана из-за поставок в Россию подсанкционных товаров. Всего в санкционный список вошли более 100 человек и юридических лиц из разных стран.

Под санкции, в частности, попала зарегистрированная в Кыргызстане Weitmann Handeln Allianz.

"Weitmann отправила в Россию сотни партий автоматических машин для обработки данных и дисковых запоминающих устройств (накопителей)", - говорится в сообщении Минфина США.

Санкции также затронули базирующуюся в Таджикистане Kafolati Komil, которая, по данным американских властей, отправляла в Россию через ОАЭ авиационные запчасти иностранного производства.

Это не в первый раз, когда США вводят санкции против компаний из Центральной Азии. В июле под американские санкции попали четыре компании из Кыргызстана, которые поставляли России электронику и другие товары для нужд российской оборонной промышленности. В августе Штаты внесли в санкционный список компанию Defense Engineering, зарегистрированную в Казахстане, за участие в сделках по поставкам вооружения между Северной Кореей и РФ.

В ноябре США наложили санкции на компанию из Узбекистана Mvizion. По данным американского Минторга, она связана с производством беспилотников для вооруженных сил России.

Источник - gazeta.uz
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