Палестинский вопрос как причина и следствие глобального раскола, - Николай Кузьмин

19:26 13.12.2023 Палестинский вопрос как причина и следствие глобального раскола

Израильско-палестинский конфликт, в отличие от войны на Украине, скорее объединил, чем расколол казахстанское общество. Вряд ли американские или германские фонды, спонсирующие отечественную социологию, закажут исследование того, на чьей стороне сегодня симпатии казахстанцев. Но и без соцопросов заметно, что подавляющее большинство казахов и русских на стороне Палестины. Некоторые казахи объясняют это исламской солидарностью, но нам кажется, что здесь сыграло роль элементарное сочувствие к беззащитным жертвам. Мы неоднократно писали, что публичные сожжения Корана в Дании и Швеции наше общество практически не заинтересовали. А в случае с массовыми убийствами палестинских женщин и детей и методичным уничтожением всей Газы реакция была однозначной.



Особо отметим, что наиболее профессиональные и талантливые из отечественных журналистов сегодня находятся на содержании американцев, поэтому продвигают американскую повестку – Израиль имеет право на защиту, а ХАМАС является террористической организаций. На самом деле ХАМАС (Исламское движение сопротивления) – это политическая партия, получившая большинство мест на выборах в Палестинский законодательный совет в 2006 году. Террористической организацией ее считают в США, а в Казахстане, как и в Турции, Иране и арабских государствах, ее таковой не считают.



Между тем, боевые действия в Палестине продолжаются. Сегодня Израиль воюет с ХАМАС в Газе, с Хезболлой на границе с Ливаном, а также с далекими хуситами из Йемена, которые атакуют ракетами порт Эйлат и захватывают суда, перевозящие грузы для Израиля. Военное преимущество на стороне Израиля. По данным министерства здравоохранения Газы, на начало декабря число погибших превысило отметку в 15200 человек, причем 70% из них – женщины и дети. 40 тысяч человек получили ранения. Кроме того, в ходе конфликта погибло (порой целенаправленно убито) 63 журналиста, большинство из них палестинцы.



Казахстанское правительство, чуткое к настроениям своих граждан, отреагировало правильно. МИД выступил с заявлением, выдержанном в соответствии с давней и хорошо выверенной позиций по Ближневосточному конфликту. Казахстан перечислил один миллион долларов на счет БАПОР (UNRWA), Агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Позднее было принято решение о направлении в Палестину (через Красный Крест) 38 тонн гуманитарной помощи.



МИД Израиля, комментируя выделение Казахстаном гуманитарной помощи палестинцам, еще раз подчеркнул, что АОИ воюет не с Палестиной, а с ХАМАС. При этом более 60 процентов всех погибших в секторе Газа – это мирные жители, в основном женщины и дети. Израиль это признает и его это совсем не смущает. Он считает, что два убитых гражданских лица на одного убитого боевика ХАМАС – это отличный показатель.



28 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием ухода Израиля с оккупированных Голанских высот. Резолюция эта ежегодная, в Совете Безопасности ее всегда блокируют американцы, поэтому она переходит на рассмотрение Генассамблеи. Там в этот раз расклад был такой: 91 голос "за", 8 голосов "против", 62 воздержались. Против были, как обычно США, их марионетки и колонии. Воздержались те, кому не положено выступать против Вашингтона, но признать оккупацию Голан Израилем законной они тоже не могут. Это члены НАТО и финансово зависимые от США страны Африки и Латинской Америки. Казахстан резолюцию поддержал, как он поддерживал ранее все резолюции, касающиеся оккупированных Израилем территорий. Это голосование наглядно показывает, как разделился мир – причем не только в отношении Палестины.



Ни одно государство в конфликт открыто не вмешалось. Но их отношение к войне уже существенно изменило баланс сил в регионе. Саудовская Аравия не только отказалась от нормализаций отношений с Израилем, но еще больше сблизилась с Россией.



Турция успешно сочетает обвинительную риторику в адрес Израиля с поставками туда энергоресурсов (в том числе нефти из Азербайджана) и вообще активной торговлей. Это, видимо, стало причиной отмены визита в Анкару президента Ирана, который был анонсирован на 28 ноября. Сам Тегеран занимает бескомпромиссно антиизраильскую позицию. Как заметил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян, единственное, в чем наша позиция совпадет с израильской, так это в том, что в Палестине нет места для двух государств.



Вашингтон оказался в сложной ситуации войны на два фронта – с Россией на Украине и с ХАМАС в Палестине. У престарелого Джо Байдена к ментальным и физическим проблемам добавились проблемы электоральные. Поддержка администрацией Белого дома Израиля обернулась для республиканской партии потерей голосов мусульман, которые традиционно были лояльным электоратом. В конце ноября лидеры мусульманских общин из "колеблющихся штатов", где голоса на выборах распределяются примерно поровну между двумя ведущими партиями США, собрались на встречу в Дирборн, штат Мичиган, где договорились о совместных действиях для того, чтобы не допустить переизбрания Джо Байдена на второй срок.



Проблема для демократов не слишком большая, поскольку доля американцев, исповедующих ислам, в два раза меньше доли тех, кто исповедует иудаизм. В настоящее время, по данным Исследовательского центра Пью, численность мусульман в США составляет примерно 3,45 млн. человек. Однако она быстро увеличивается и, по прогнозам того же PewResearchCenter, к 2050 году достигнет отметки в 8,1 млн. или 2,5% от общей численности населения страны.



В лучших традициях Тегерана, Ялты и Потсдама Соединенные Штаты начали обсуждение посткофликтного устройства – пусть не всего мира, но хотя бы Ближнего Востока. Площадкой для встреч стал проходивший в Дубае климатический саммит COP 28.



2 декабря вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бен Заидом и королем Иордании Абдаллой II. Главной темой переговоров было постконфликтное устройство Газы и Палестины в целом. Выбор лидеров именно этих стран объясняется тем, что все они нормализовали отношения с Израилем (Египет в 1979 году, Иордания в 1994 году, ОАЭ в 2020 году).



В разговоре с президентом ОАЭ она подчеркнула, что эти усилия могут увенчаться успехом только в том случае, если они будут осуществляться в контексте четкого политического горизонта для палестинского народа в направлении создания собственного государства под руководством обновленной Палестинской администрации и иметь значительную поддержку со стороны международного сообщества и стран региона. Вероятно, в Вашингтоне видят Эмираты и другие государства Персидского залива финансовыми спонсорами процесса создания новой администрации (в праве на свое государство американцы палестинцам отказывают).



Египетскому президенту Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не допустят принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или Западного берега, осады сектора Газа или изменения границ сектора Газа. При этом она отметила, что ХАМАС не может контролировать Газу, это несовместимо с безопасностью Израиля, благополучием палестинского народа и региональной безопасностью.



Именно в Египет Израиль хотел бы депортировать палестинцев из Газы, собственно, процесс уже начался. Вопрос в том, разрешит ли Тель-Авив вернуться беженцам назад в Газу после того, как ЦАХАЛ закончит операцию. Видимо, Камала Харрис пыталась успокоить Фаттаха ас-Сиси относительно будущего этих палестинцев, и уговаривала его принять их как временных гостей.



Руководство Израиля о своем видении палестинской автономии говорит очень туманно, но его действия на протяжении всей истории этого государства говорят о том, что опций палестинцам предоставят немного – быть убитыми, стать беженцами или жить под оккупацией.



О чем конкретно Камала Харрис говорила с королем Абдаллой, если не считать благодарности за гуманитарную помощь Газе, не совсем понятно. Можно предположить, что речь шла о Западном береге, граничащем с Иорданией, но не исключено, что обсуждался также и статус Иерусалима.



Одновременно в Дохе группа переговорщиков из Моссада обсуждала с представителями ХАМАС через катарских посредников процесс обмена пленными и оказания гуманитарной помощи жителям Газы. 24 ноября Израиль и ХАМАС заключили перемирие, в ходе которого происходил ежедневный обмен пленными – палестинцы освобождали женщин и детей, захваченных в ходе рейда 7 октября, а израильтяне – палестинских женщин и детей, которых они держали в тюрьмах.



На оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан проводятся массовые аресты. Отмечается, что за первые четыре дня перемирия Израиль в рамках сделки с ХАМАС освободил 150 палестинцев, при этом арестовал 133.



Стоит отметить, что одновременно с проведением операции в Секторе Газа участились воздушные атаки АОИ на Сирию. Израильтяне заявляют, что их цель – иранские вооруженные формирования. Они считают, что этого достаточно для ракетных ударов по другому государству. Американцы их поддерживают: да, им можно.



Хорошо, Израиль действительно имеет право на безопасность. Как же он ее намерен обеспечивать после того, как сравняет Сектор Газа с землей? Появилась информация о том, что Израиль планирует создать буферную зону вдоль границы. Он ведет переговоры с теми из арабских стран, с которыми у него давние и доверительные отношения – с Египтом, Иорданией и Эмиратами. Видимо, в Тель-Авиве ищут арабских спонсоров этого проекта. В роли посредника выступает и Катар, не имеющий дипотношений с Израилем, зато имеющий богатый опыт медиации.



Поскольку длина Сектора Газа составляет 40 километров, а ширина – от 5 до 12 километров, то создание буферной зоны приведет к еще большему уплотнению 2,5 миллионов палестинцев.



Иордания и Египет уже выражают озабоченность действиями Израиля по выдавливанию палестинцев из Газы. Они потому и отказываются принимать у себя палестинцев, что уверены – обратной дороги у тех не будет. Именно так создавалось государство Израиль в 1948 году – путем изгнания палестинцев с их земель.



У Израиля есть опыт по реализации проекта буферной зоны – в южной части Ливана. Это была так называемая "зона безопасности", оккупированная Армией обороны Израиля и призванная защитить Израиль от атак Хезболлы. Конечно, никаких международных санкций против страны-оккупанта не вводилось. Однако постоянные протесты на международном уровне в сочетании с практически непрерывными боями с отрядами Хезболлы заставили Израиль вывести войска из этой зоны.



Не поддерживают идею буферной зоны и в Вашингтоне. Зато предложение Израиля о ликвидации ХАМАС там горячо поддерживают. Израиль планирует уничтожить всех лидеров ХАМАС по всему миру. В числе главных целей – руководители политического бюро ХАМАС Исмаил Хания и Халед Машаль, а также руководители "бригад аль-Кассам" Мохаммед Дейф и Яхья Синвар. Все они уже давно скрываются от израильских спецслужб. Кого-то видели в Турции, кого-то в Катаре, кого-то даже в подземельях Газы, но где они сейчас – неизвестно. По оценкам экспертов, Нетаньяху пытается косплеить легендарную Голду Меир, которая после убийства палестинскими террористами израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене организовала охоту за нападавшими по всему миру.



А в арабских государствах считают проект по уничтожению ХАМАС нереалистичным, поскольку это, уверены они, больше, чем просто террористическая организация, какой ее объявили в Вашингтоне и Тель-Авиве. Судя по всему, близится очередной раунд попыток решить Ближневосточный конфликт путем создания двух государств.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Кузьмин Николай

13.12.2023 Источник - turanpress.kz

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