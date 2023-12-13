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Ставка больше, чем жизнь: Роберт Кеннеди атакует ЦРУ США, - Дм.Минин
19:32 13.12.2023

13.12.2023 | ДМИТРИЙ МИНИН

Независимый кандидат в президенты ведет крайне рискованную игру

Уже внесший немалый переполох в текущую избирательную кампанию по выборам президента Соединенных Штатов 2024, продолжающий ее как независимый кандидат, племянник убитого президента Джона Ф. Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди в качестве одного из главных объектов своей критики наметил ЦРУ США. Многие исследователи сошлись на том, что виновниками смерти Джона Кеннеди были лично директор ЦРУ того времени Аллен Даллес и ведомая им организация. Роберт Кеннеди в этом не сомневается и практически ведет против этого всемогущего ведомства свою личную вендетту. Быть может, он надеется, что нападение – лучшая защита, и ЦРУ просто не посмеет тронуть его, поскольку в противном случае ни у кого в мире уже не останется сомнений в том, кто стоит за истреблением клана Кеннеди. И дело не только в том, что движимый жаждой мести политик стремится наконец раскрыть подлинные причины убийства его дяди, а возможно, и отца. Роберт Кеннеди полагает, что указанная организация и сейчас является источником многих негативных тенденций в политике США, подрывая их "исконные идеалы".

Выделяются два основных направления ее деятельности, на которых сосредоточил свой критический запал Роберт Кеннеди. Прежде всего, речь идет о влиянии ЦРУ на информационную повестку страны и его тотальный контроль над ведущими американскими СМИ. Кроме того, будучи известным в стране юристом – экологом с многолетним опытом, Кеннеди вскрывает причастность национальных спецслужб к разного рода исследованиям биологического оружия, провоцирующим время от времени "непонятные эпидемии".

По утверждению Роберта Кеннеди, ЦРУ уже давно взяло под контроль большинство ключевых американских и западных СМИ в целом, проталкивая через них свои пропагандистские нарративы, в том числе в отношении украинского кризиса. Еще раньше в конгрессе было известно о том, что, несмотря на запрещение ЦРУ вести пропаганду среди американцев, там существовала целая программа под названием "Пересмешник", в которой было задействовано минимум 400 человек, ведущих членов журналистского пула США. И хотя было принято решение о закрытии этой программы, на самом деле этого не произошло, и ЦРУ по сей день является главным спонсором журналистики в мире через запрещенное в России Агентство международного развития (USAID)***.

На агентство тайно работали и продолжают работать сотрудники The New York Times, The Washington Post, ABC, CBS, NBC. Известно, что США финансируют СМИ "чуть ли не в каждой стране": они владеют газетами, на них работают тысячи журналистов. Более того, в 2016 году демократический президент Обама отменил все запреты и легализовал пропаганду среди американцев посредством ЦРУ. Напрямую с агентством связаны определенные печатные издания, тот же Daily Beast, где главным редактором был перешедший в Rolling Stone Ной Шахтман, туда же относятся Salon, Daily Kos и даже такие вроде бы научные издания, как Smithsonian, National Geographic, Nature.

Схема влияния ЦРУ на печать
см тут -
https://fondsk.ru/news/2023/12/13/stavka-bolshe-chem-zhizn-robert-kennedi-atakuet-cru-ssha.html

В интервью Лексу Фридману Роберт Кеннеди вспоминал, что во времена его молодости представители того поколения журналистов верили, что их задача состоит в поддержании образа осторожного скептика в отношении любой концентрации власти, включая правительственные структуры. "Власть имущие постоянно лгут, поэтому нужно задавать вопросы. Суть журналистики - говорить правду о власти и стоять на страже первой поправки к конституции, которая обеспечивает свободу выражения мнений". В последние же годы журналистика в целом реально себя позорит. Традиционные СМИ отказались от тех ценностей, что разделяли в прошлом.

В недавнюю ковидную пандемию по настоянию правительства распространилась вроде бы благая инициатива "Надежные новости" (Trusted news Initiative, TNI), к которой присоединились многие ведущие американские СМИ и информагентства типа United Press International и Associated Press. Целью ее было провозглашено пресечение панических и недостоверных слухов по поводу пандемии, но очень скоро она распространилась и на другие области. Помимо коронавируса, под ограничения попала история с ноутбуком Хантера Байдена и другие политические проблемы. "Главные газеты страны вместо правды стали распространять пропаганду, став рупорами государственных структур".

Роберт Кеннеди приводит внутренний меморандум инициативы TNI и высказывания ее лидера Джессики Сесил, которая заявила: "Народ считает нас злом, но на самом деле зло - это альтернативные источники новостей, они подрывают доверие к нам и вредят нашей экономической модели, поэтому их нужно задушить и раздавить. А сделаем мы это с помощью соглашения с соцсетями о том, что они будут блокировать и банить все посты, которые мы пометим как дезинформацию. Это разрушит экономическую модель тех самых альтернативных источников информации". И, конечно, же такое выстраивание журналистики не могло быть проведено без использования рычагов воздействия, наработанных ЦРУ. Из документов по делу Twitter (заблокирован в РФ), в частности, известно, что и ФБР, и ЦРУ управляли порталами внутри Twitter и Facebook* (продукция компании Meta, запрещен в РФ), что позволяло им манипулировать информацией, удалять людей с платформ и заставлять молчать в социальных сетях определенных людей, которые им не нравились.

Как признался Роберт Кеннеди, "каждую ночь, уже засыпая, я думаю о том, что сделаю в первые недели своего президентского срока для решения проблемы с этими разведслужбами. Буду заниматься ими по очереди"… Он уже заявил, что после победы одним из первых его шагов было бы освобождение от уголовного преследования Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена.

Представитель клана Кеннеди также полагает, что в ведущейся в стране с подачи Пентагона серьезной разработке биологического оружия, помимо финансирования со стороны министерства обороны, крупнейшим спонсором является ЦРУ – через свою дочернюю структуру USAID. При этом используются все виды новой синтетической биологии, более совершенных технологий и методов генной инженерии, которые не были доступны в предыдущем поколении.

Энтони Фаучи

Была создана целая сеть лабораторий, в том числе сверхсекретных, во главе с печально известным Энтони Фаучи. Эти полномочия были переданы возглавляемому им Национальному институту инфекционно-аллергических заболеваний с целью избежать упреков в нарушении Женевской конвенции. "Однако после нескольких инцидентов с утечкой микробов большинство разработок переместилось за океан. Сейчас многие из них находятся на Украине. И там занимаются очень опасными и страшными вещами, которые несут угрозу человечеству", – пояснил Кеннеди в интервью Такеру Карлсону.

Фактически это признала во время дачи показаний в конгрессе застигнутая врасплох вопросом в лоб небезызвестная замгоссекретаря Виктория Нуланд, слепо объявив: "О да, кстати, у нас там на Украине есть такие биолаборатории".

След ЦРУ Роберт Кеннеди видит и во многих деструктивных процессах на Ближнем Востоке. Так, в статье под названием "Почему арабы не хотят видеть нас в Сирии", опубликованной в Politico, он ссылается на разоблачения WikiLeaks, согласно которым ЦРУ подтолкнуло военных и разведчиков к разжиганию суннитского восстания против президента Сирии Башара Асада, после того как он отверг предложенный идею трубопровода из Катар в Турцию и далее в Европу через территорию Сирии в 2009 году, еще до всякой арабской весны.

Директор ЦРУ Уильям Бернс

Директор ЦРУ Уильям Бернс

На первый взгляд, подвергаемая атакам "Дон-Кихота" Кеннеди "ветряная мельница" ЦРУ сносит их стоически и никак на них не реагирует. Однако это не совсем так. Уильям Бернс – директор агентства, а в прошлом карьерный дипломат, в нынешней крайне фанатичной администрации слывет чуть ли не главным "голубем мира", в отличие от многих поколений своих предшественников на этой должности. И от него, конечно, не ждут таких радикальных поступков, на которые был способен, например, Аллен Даллес. Но обольщаться, конечно, не следует.

Мистер Кеннеди со своей третьей женой, актрисой Шерил Хайнс

Мистер Кеннеди со своей третьей женой, актрисой Шерил Хайнс

Нынче слово порою разит сильнее, чем кинжал из-под плаща или пуля. Те самые органы печати, принадлежность которых к "теплой семейке", опекаемой ЦРУ, раскрыл Роберт Кеннеди, уже "утюжат" его по полной программе. На белый свет вытащены все его подростковые шалости, взгляды подвергнуты полной вивисекции и "идиотизации", личная жизнь опорочена. В репортажах столпов "добросовестной журналистики" он предстает в лучшем случае, как "помешанный на конспирологических теориях лунатик". И, по-видимому, замахнувшемуся на "Святая святых" Соединенных Штатов Роберту Кеннеди предстоит открыть еще немало интересного об особенностях американской демократии.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702485120


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