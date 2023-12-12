Каспий в Актау замерз вместе с городом

19:48 13.12.2023

Каспий замерз: спасатели Актау предупредили об опасности



Из-за сильных морозов Каспий в Актау покрылся льдом. Ледяная корка достигает двух сантиметров. Однако, для безопасного передвижения человека толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Поэтому спасатели региона предупреждают жителей об опасности хождения по льду, сообщает Zakon.kz.







Каспийское море покрыто льдом на два сантиметра, что не может выдержать вес человека, пишет Lada.kz. Поэтому спасатели призывают жителей и гостей Мангистауской области соблюдать следующие меры безопасности:



- не выходить на лед индивидуально или группой;

- не выезжать на транспортных средствах на лед;

- не оставлять детей без присмотра.



Ранее сообщалось о том, что полиция Туркестанской области рекомендуют водителям не выезжать в дальнюю дорогу в ближайшее время. Обращение к автовладельцам опубликовали в соцсетях. На кадрах полицейский предупреждает о закрытии дорог на трассе в Туркестанской области и просит людей отказаться от поездок на дальние расстояния.



Жанель Абдрахманова