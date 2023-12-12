Задержан за коррупцию глава питерского метростроя Шмидт

20:04 13.12.2023

В Петербурге задержан экс-руководитель "Метростроя" Владимир Шмидт

Сегодня, 13 декабря, в Санкт-Петербурге задержали бывшего руководителя компании "Метрострой Северной столицы" Владимира Шмидта. Сейчас он занимает пост заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга.



Как сообщает со ссылкой на собственные источники интернет-издание "Фонтанка.ру", задержание Владимира Шмидта может быть связано с расходованием средств, выделенных на строительство будущей станции метро "Путиловская", которая должна появиться на проектируемой Красносельско-Калининской ("коричневой") линии петербургского метро. При этом в комитете по транспорту Петербурга утверждают, что задержание не связано с периодом работы господина Шмидта в комитете.



Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела по п. "в" ч. 3. ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении экс-председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрея Левакина. Предполагаемая сумма ущерба составляет примерно 60 млн руб., уточняет издание.



О том, как в "Метрострое" второй раз за год сменился генеральный директор,- в публикации "Ъ-СПб" "Подземная рокировка".



Андрей Цедрик, Санкт-Петербург