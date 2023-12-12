 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Парламент Франции дружно провалил правительственный закон о миграции
20:08 13.12.2023

Правительство Франции побили справа и слева
Парламент республики отказался обсуждать закон об иммиграции
Закон об иммиграции должен был обсуждаться в Национальной ассамблее с понедельника, 11 декабря. Однако перед началом обсуждения левые из партии "Зеленых" поставили на голосование вопрос об отказе от обсуждения инициативы. И победили, пусть и с перевесом всего в пять голосов: 270 против 265. Причем впервые в истории нового парламента голосование объединило левый фланг с крайне правым. Солидарно с "Непокорившейся Францией" Жан-Люка Меланшона и "зелеными" выступили - небывалое дело - депутаты "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Инициаторы закона - президент Эмманюэль Макрон и непосредственный исполнитель, глава МВД Жеральд Дарманен,- получили чувствительный удар. Законопроект провалился еще до обсуждения. Жеральд Дарманен в тот же день подал заявление об отставке. Президент в удовлетворении его просьбы отказал.

Левых и правых в законопроекте не устраивали разные вещи. С точки зрения первых, документ был вызывающе жесток, с точки зрения вторых - бессмысленно мягок. Законодательная комиссия, получив и вправду весьма ужесточенный Сенатом проект, вернула в него те позиции, которые приводили в ярость правых. Например, было предложено официально разрешить нелегалам занимать те рабочие места, на которые французы идти не хотят.

Правые сочли, что это значит "протрубить сбор" для нелегалов, и проголосовали "против". А левые решили, что законопроект нарушает основополагающие права человека. И тоже проголосовали "против".

Точно так же, как когда-то перед президентскими выборами против Марин Ле Пен объединялись правые и левые, сейчас против правительства в таком же отрицании объединились левые и крайне правые. Недаром обозреватели с ужасом заговорили о гипотетической ситуации, когда в финале новых президентских выборов встретятся Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, заставив французов выбирать "между ежом и ужом".

У правительства четыре варианта действий - и "каждый хуже". Во-первых, власти могут снова отправить законопроект в Сенат на второе чтение, надеясь, что новая версия больше устроит Национальную ассамблею. Но, скорее всего, законопроект в руках сенаторов снова станет жестко антииммигрантским.

Как во Франции шло обуждение закона об иммиграции
Во-вторых, правительство может отказаться от своего плана. Но похоже, что оно к этому не готово. Проправительственная фракция Ассамблеи уже высказывается за возвращение законопроекта на слушания, а Жеральд Дарманен сохранил свой пост, выразив сожаление, что из-за "игр политиканов", вошедших в "противоестественный союз", правительство только "теряет время, вместо того чтобы защитить французов".

В-третьих, у президента есть радикальный выход из тупика. Он может распустить парламент, назначив внеочередные выборы. Но в нынешней ситуации Эмманюэль Макрон рискует потерять свои и без того ослабленные позиции.

"Национальное объединение" устами генсека партии Жордана Барделля уже выразило готовность завоевать большинство в новом парламенте. Себе же молодой политик готов заранее отвести пост премьер-министра в новом коалиционном правительстве. Так же охотно пойдет на новые выборы и Жан-Люк Меланшон, призвавший к "отставке правительства" и "возвращению к избирательным урнам".

На сегодня правительство склоняется к варианту созыва согласительной комиссии. Так бывает при наличии противоречий между двумя палатами. В таком случае семь сенаторов и семь депутатов пытаются примирить спорящих, скрестив два варианта. Но для этого нужно, чтобы уже сейчас левые и правые проявили готовность к поиску компромиссов. Ни те, ни другие пока к этому не готовы.

Авторы:
Алексей Тарханов

Источник - коммерсант
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