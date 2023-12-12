 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скотт Риттер: Зеленский есть, но его уже нет – капитуляция Украины неизбежна
20:13 13.12.2023

Константин Серпилин

Победоносная риторика выклянчивающего у Запада деньги президента Украины Владимира Зеленского настолько далека от реальности, что данная политическая фигура уже представляет опасность для международного сообщества.

Об этом на канале "Redacted" заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"В мире не хватит денег, чтобы обратить вспять то, что происходит на поле боя на Украине. Украина потерпела стратегическое поражение, их военные признали, что мы перешли к обороне, о контрнаступлении больше не может быть и речи.

Даже ближайшие союзники Украины говорят: да, мы не думаем, что Украина сможет возобновить контрнаступление до 2025 года, что означает, что в лучшем случае в 2024 году Украина встанет на дыбы, защищаясь от российской армии, которая побеждает повсюду, добивается значительных успехов, и будем честны – это на грани разрушения сплоченности украинской армии.

А это означает, что линии фронта, которую нужно защищать, больше не будет", – отметил американец.

По его мнению, дни Зеленского во главе Украины сочтены.

"Зеленский настолько далек от реальности, что фактически стал представлять опасность для международного сообщества. Вот, почему вы все чаще наблюдаете дискуссии о замене Зеленского. Я думаю, что реальная история заключается в том, что Зеленский – это история. Его больше нет, с ним покончено. Мы просто оттягиваем время, пока это не произойдет", – сказал Риттер.

Ведущий канала спросил, кого, по мнению спикера, Запад готовит на место Зеленского. Бывший военный ответил, что в данном случае это имеет мало значения, поскольку исход и сроки войны никак не зависят от желания побежденной стороны.

"Запад купился на версию, согласно которой – конфликт, в лучшем случае, перерастет в замороженный конфликт. Поэтому им нужен лидер, который смирится с этой временной политической неудачей замороженного конфликта до тех пор, пока Украина не сможет вступить в НАТО, может присоединится к ЕС, может изменит ситуацию к лучшему. И тогда в какой-то момент в будущем, сам того не желая, коллективный Запад поддержит усилия Украины по возвращению утраченных территорий. Таков западный сценарий.

Сейчас русские смотрят на это и говорят: зачем нам вообще в чем-то участвовать? Они и не собираются этого делать. Так что Запад находится в процессе самообмана, притворяясь, что они имеют к этому отношение. Когда боевые действия на Украине прекратятся, а они прекратятся, это будет сделано. Потому что Россия решила, что пришло время (Западу) остановиться, и Россия определит условия, которые облегчат определение этого времени. Россия сама по себе без участия Запада будет принимать эти решения, потому что Запад потерпел поражение от России", – сказал он.

"Зачем России вообще позволять побежденному субъекту вести переговоры и требовать прекращения конфликта? Это как если бы США в конце Второй мировой войны говорили: "Эй, Германия, как ты думаешь, чем это должно закончиться, ты хочешь сохранить часть Франции? Какого черта? Нацисты – это нормально, Гитлер, ты хочешь остаться Гитлером? Ты можешь остаться, мы просто хотим, чтобы эта война закончилась". Нет, безоговорочная капитуляция есть безоговорочная капитуляция, и это единственное, что Украина может из этого извлечь", – считает Риттер.

Источник - politnavigator.net
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