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Нефтяные танкеры топят 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
21:14 13.12.2023

ОЛЕГ КРИВОШАПОВ
13 декабря 2023

Евросоюз рассчитывает принять 12-й пакет антироссийских санкций в оставшуюся до конца года пару недель. Об этом ТАСС сообщил 12 декабря европейский дипломатический источник. Он выразил надежду, что дискуссия по поводу санкций будет завершена в ударные сроки, возможно, уже после заседания Евросовета, который запланирован на 14–15 декабря.

Но дискуссия - а на деле весьма серьезная перепалка между партнерами по ЕС - застопорила утверждение очередных "наказаний" для России. Отечественные эксперты не раз замечали: не все европейские страны готовы еще туже затянуть гайки, включив в черный список российскую алмазную отрасль, сделав жестче "потолок" цен на нефть и т.п. Но на сей раз о заметном провале в переговорах европартнеров сообщило авторитетное западное СМИ - агентство Reuters.

Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров. Инициатива провалилась из-за средиземноморских стран с мощными морскими транспортными компаниями, которые опасаются, что такое решение подорвет их конкурентоспособность, пояснили источники Reuters.

В итоге сошлись на "беззубой" формулировке. В 12-й пакет впишут предписание морским перевозчикам из стран, которые поддерживают евросанкции, уведомлять Еврокомиссию, если эти перевозчики решат продать России танкеры.

Откуда ноги растут у идеи запретить продажу танкеров - понятно. Цель санкций - оставить Россию без доходов от одного из главных экспортных товаров - нефти. Это закономерно породило обсуждения в ЕС возможного удара по российскому "теневому танкерному флоту".

Как ранее поясняло ИА Регнум, введенный европейцами потолок цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель подразумевает - запрещено страховать морские перевозки, если цена при погрузке топлива на танкер выше "потолочной".

Россия потолок игнорирует: по указу Владимира Путина от 26 июня запрещено продавать нефть в рамках неких предельных цен, кроме случаев торговли с дружественными странами (к которым страны ЕС явно не относятся).

Для обхода потолка и появилось то, что называют "сумеречным", или "теневым флотом" - по утверждению источников Bloomberg, в начале этого года в нем было более 600 нефтеналивных судов, или 10% от всех танкеров мира. Приобретались бывшие в "употреблении" суда, страховку оформляли незападные компании- по такому же принципу ранее действовали Иран и Венесуэла, когда попали под санкции, аналогичные российским.

Страны Средиземноморья, которые торпедировали запрет на продажу танкеров, получают значительную выгоду от морской транспортировки нефти. Они отдают себе отчет, что запрет на новые продажи России подержанных судов будет иметь очень ограниченный эффект именно для российских интересов, сказал ИА Регнум замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

А сложности самих стран, вводящих такие запреты, значительно усугубятся. В то время как продать работающий танкер всегда выгоднее, чем сдать его на металлолом, замечает эксперт.

В общем и целом, стремление стран Запада сделать нефтяной потолок серьезной помехой для нашей экономики потерпело фиаско - на что указал в начале месяца замглавы МИД России Александр Панкин. Страна продолжает продавать нефть, несмотря ни на что, и даже по более высоким ценам, передает ТАСС.

Только за одну неделю - с 27 ноября по 3 декабря - Россия экспортировала нефти на 2,49 млрд евро, плюс нефтепродукты и химикаты на 1,69 млрд евро - такую оценку приводит финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). Ранее он же приводил данные по поставкам нашего энергетического сырья (нефти, газа и угля) в Евросоюз - сообщалось, что с октября страны ЕС закупали его на 500 млн долларов в неделю при летних 300 млн евро.

На этом фоне руководство ЕС продолжает гнуть линию, о которой не без сарказма отозвалось другое авторитетное западное издание, Politico: "ЕС торопится принять 12-й пакет к 15 декабря и при этом демонстрирует то безумие, определение которого приписывают Альберту Эйнштейну: "Делать одно и то же снова и снова, ожидая другого результата".

Казус Каллас

Это упорство в продавливании партнеров все же привело к определенным результатам.

Брюссельским бюрократам из Еврокомиссии и Евросовета, а также депутатам Европарламента удалось согласовать один из элементов 12-го пакета - директиву, которая вводит уголовные наказания за нарушение санкций ЕС. Предполагается сажать за решетку на срок до пяти лет тех, кто торгует "санкционкой" с Россией.

Это в сущности лишь попытка взять на испуг, полагает профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

Пока что это лишь декларация о намерениях. Да, если это новшество примут, то оно должно стать еще одним инструментом воздействия на неугодных. Но возникает вопрос, будет ли этот инструмент технически работать.

Европейский бизнес давно нашел новые возможности взаимовыгодного сотрудничества с Россией, полагает Еремина.

"Вспомните сравнительно недавний скандал с мужем премьера Эстонии Каи Каллас, который продолжал зарабатывать деньги в России, - говорит Еремина. - Почему он стал возможен? Чтобы был вынесен какой-то судебный приговор, должны быть получены веские аргументы".

Даже споры между хозяйствующими субъектами внутри одной страны затягиваются зачастую настолько, что могут тянуться годами. А здесь речь по сути про нарушение международного права, добавила эксперт.

Любопытно, что сама госпожа Каллас не далее как в минувшие выходныепризнала, что единство Евросоюза со временем становится все сложнее сохранять и защищать.

Средиземноморские страны с особым мнением касательно продаж танкерного флота в этом смысле дополнили неформальный список, в котором уже состоят Венгрия и Словакия - два сухопутных участника ЕС, также не желающих идти на поводу у Брюсселя вопреки здравому смыслу.

Источник - regnum.ru
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