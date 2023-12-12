Изральская армия за одни сутки потеряла в Газе убитыми: подполковника, 4 майоров и капитана

22:20 13.12.2023

Израильская армия понесла крупнейшие суточные боевые потери в Газе

Сегодня

08:12



Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает утром 13 декабря о своих боевых потерях в ходе наземной операции в секторе Газа за последние 24 часа.



Погибло восемь военнослужащих - это крупнейшие безвозвратные потери ЦАХАЛа за сутки боëв с начала сухопутной операции в палестинском анклаве.



Среди погибших семь офицеров: подполковник Томер Гринберг (командир 13-го батальона бригады "Голани"), майор Рои Мелдаси (командир роты 13-го батальона бригады "Голани"), майор Моше Аврам (командир роты 51-го батальона бригады "Голани"), капитан Лиэль Хайо (командир взвода 51-го батальона бригады "Голани") и майор Бен Шелли (командир роты элитного вертолëтного поисково-спасательного отряда 669 ВВС Израиля).



Погибли также сержант Ачиа Даскал из 51-го батальона бригады "Голани", старший сержант Ром Хехт из отряда 669 и старший сержант Ория Яаков из 614-го батальона инженерно-саперного корпуса.



Ещë трое военнослужащих получили серьëзные ранения.



С учëтом последних потерь, число солдат и офицеров, павших в ходе наземной операции ЦАХАЛа в Газе, которая началась 27 октября, достигло 113, а со дня нападения боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября - 439.