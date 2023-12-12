РосМИД: вылет F-16 из Польши и Румынии будет приравнен к участию в конфликте. Лавровским "пугалкам" уже никто не верит....

22:23 13.12.2023

Дипломат Гаврилов: вылет F-16 из Польши и Румынии будет приравнен к участию в конфликте

МИД: вылет F-16 из Польши и Румынии будет приравнен к участию в конфликте

Глава российской делегации Константин Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявил, что Россия будет рассматривать вылеты истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран в боевых действиях на Украине. По его словам, факт использования этих самолетов "вынудит Россию на ответные меры".



"Уже слышны комментарии, что в условиях разрушeния аэродромной структуры Украины пeрeдaвaемые ВСУ тактические истребители F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз в Польшe, Румынии и Словакии. Предупреждaем, что применение этих истребителей с территории указaнных стран-членов НАТО будeт рaссмaтриваться Москвой как их участиe в конфликтe нa Укрaине и вынудит Россию на отвeтные меры",- сказал Константин Гаврилов (цитата по "РИА Новости").



С аналогичным предупреждением в начале декабря выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ходе брифинга она отметила, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, поэтому "не исключено, что базироваться F-16 будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии". На данный момент о готовности передать Украине истребители заявили Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.