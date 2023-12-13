Великобритания разработала свою стратегию для Центральной Азии, - Виктория Панфилова

00:01 14.12.2023

13.12.2023



Лондону принадлежит ключевая роль в оттоке капитала из региона

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров ответил на вопросы британских парламентариев.

Великобритания подключается к диалогу со странами Центральной Азии в формате "С5+1". Встреча на высшем уровне запланирована в предстоящем 2024 году. Об этом стало известно из опубликованного в СМИ доклада Комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента о ситуации в Центральной Азии с практическими рекомендациями для правительства. Лондон призывает к последовательному дипломатическому взаимодействию на высоком уровне с центральноазиатскими странами. При этом должны быть гарантии, что британские финансовые услуги не будут использованы для незаконных финансовых потоков из региона.

Доклад под названием "Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии" был представлен в британском парламенте еще в середине ноября, но в СМИ опубликован лишь накануне, сообщил информационный ресурс Eurasia Today. Практические рекомендации лягут в основу встречи глав государств Центральной Азии и Великобритании в формате "С5+1" в 2024 году. Эксперты доклада отмечают неэффективность взаимодействия британских министров с правительствами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Один из ключевых пунктов – Лондон должен активнее противодействовать России в регионе, чтобы снизить ее влияние, в том числе в Таджикистане.



Великобритания работает со странами региона и гражданским обществом через Министерство международного развития (DFID), офисы которого находятся при посольствах Великобритании в этих государствах. Своей главной целью DFID ставит подотчетность центральноазиатских правительств и парламента перед своими гражданами, продвижение демократии, сокращение межэтнических конфликтов, содействие для условий продвижения бизнеса, поддержка миграции и смягчение последствий изменений климата. Политику мягкой силы Лондон проводит через Британский совет, финансируя программы Creative Spark и Creative Central Asia. Британский парламент называет страны региона "клептократическими автократиями" и рассчитывает, что к власти там придут прозападные силы. При этом отмечается, что Британия является ключевым инструментом коррумпированных центральноазиатских элит и узлом для оттока капитала из региона.



Казахстанская элита времен первого президента Нурсултана Назарбаева, в том числе он сам и члены его семьи, владеет в Лондоне недвижимостью и счетами в британских банках. Пару лет назад гражданский суд Великобритании заморозил счета на 5 млрд долл. бывшего управделами президента Казахстана Булата Утемуратова. И таких счетов казахстанских чиновников десятки. По словам казахстанского политолога Досыма Сатпаева, возможность открывать счета в других юрисдикциях все 30 лет независимости была одной из форм подстраховки для казахстанской элиты. Ее представители понимали, что находятся в постоянной борьбе друг с другом за ресурсы и всегда могут оказаться на проигравшей стороне. Поэтому они стремились обеспечить себе финансовую подушку, пока конъюнктура для них складывалась благополучно.



В соседней Киргизии ситуация аналогичная, даже несмотря на то, что страна эта бедная, ближайшим родственникам и приближенным экс-президента Курманбека Бакиева удалось вывести миллиарды долларов. Бишкек неоднократно требовал от Лондона выдачи Максима Бакиева – сына бывшего главы государства – и ареста его счетов. Нынешняя киргизская власть также проложила путь в Лондон. На днях там побывал глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, который зазывал британских инвесторов в республику (см. "НГ" от 29.11.23). Судя по всему, его приглашение в конце ноября в британский парламент было не случайным. Великобритания держит под контролем ситуацию в Киргизии, где уже развернулась подковерная борьба за власть. Как сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский, "цель Великобритании – вернуться в Азию, чтобы взять под тотальный контроль и учет все логистические пути, которые сегодня строятся через Киргизию и Казахстан".



Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев отметил, что в британском докладе правильно отмечено, что Лондону принадлежит ключевая роль в оттоке капитала из региона, и на первый взгляд выглядит даже странно, что Великобритания с ее-то давними колониалистскими традициями на Востоке включается в формат "С5+1" едва ли не последней из всех активных для региона внешних акторов. Уже не удивляет главная задача, которую авторы доклада ставят перед британским правительством, – противодействие России в регионе. Это уже своего рода мантра, заклинание, повторяемое западными политиками, но никак не приводящее к желаемому для них результату. Финансовые потоки стран Центральной Азии Лондоном, конечно, контролируются, но это обстоятельство не будет вечным, да и зависимость от британской и американской,банковских систем у стран региона различна", – сказал "НГ" Князев.



Что же касается британской мягкой силы, то, по мнению эксперта, ее с точки зрения результативности нужно рассматривать в нескольких измерениях. "Безусловно, происходит в каждой стране некое "накопление" численности западноориентированных элит. Это давно ожидаемое, но пока можно констатировать, что это "воспитание" элит не приводит к желаемому Западом результату. В том же, к примеру, Узбекистане элита в подавляющем большинстве не "прозападная", она и не "пророссийская" или "прокитайская". Она сориентирована на интересы Узбекистана, она "проузбекская". Несколько иначе выглядит казахстанская элита, очень значительная часть которой в силу всех деформаций в развитии Казахстана в последние десятилетия является в своей сути компрадорской. Но и в Казахстане понемногу идут изменения, в том числе связанные с возвратом в страну незаконно выведенных, чаще всего в Лондон, средств", – подчеркнул Князев.



Эксперт считает, что Великобритания не готова в каких-то значимых объемах инвестировать в страны региона, а это то, чего главным образом ждут в Астане, Ашхабаде, Ташкенте, Бишкеке или Душанбе от всех без исключения внешних партнеров.