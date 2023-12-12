 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Туркменистан сотрудничает с Китаем на фоне энергетических вызовов в ЦА
00:31 14.12.2023

Туркменистан является главным энергетическим партнером Китая в ЦА, и наоборот, Китай - это крупнейший импортер туркменского газа. Обострившийся региональный энергетический кризис заставляет стороны переосмыслить механизмы сотрудничества. О туркмено-китайском энергетическом сотрудничестве на фоне региональных вызовов и перспективах их разрешения читайте в статье старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук Андрея Грозина. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.

Место Туркменистана в энергетической политике Китая

Около 43 % потребляемого в Китае газа является импортным. К 2021 году около трети импортируемого газа Китай получал через трубопроводы. При этом Китай является крупнейшим в мире потребителем углеводородов и третьим по потреблению природного газа.

Несмотря на внутренние социально-экономические вызовы, потребление газа в стране растет, и собственное производство газа не успевает за его темпами роста. Соответственно, повышается спрос на импорт энергоресурса. Увеличение потребления обусловлено ростом производства и активной газификацией населения.

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Туркменистан - крупнейший поставщик газа в Китай по трубопроводам. В 2021 году экспорт газа в Китай составил около 34 млрд куб. м. В ходе визита Сердара Бердымухамедова в Китай было заявлено о намерении увеличить поставки до 65 млрд куб. м в год.

Однако в туркмено-китайском сотрудничестве есть важный проблемный аспект. У Туркменистана очень высокая задолженность перед Китаем, несмотря на то что в 2021 году туркменские СМИ заявляли о погашении задолженности за строительство трубопровода Туркменистан - Китай. Это несколько меняет представления о реальном объеме прибыли от экспорта газа.

Первичные договоренности с КНР были заключены по ценам значительно ниже рыночных в связи с условиями контракта: газопровод строили китайские фирмы с использованием китайских технологий и специалистов.

Какую роль Туркменистан играет в региональной энергетической системе?

Страны ЦА провалили проверку на прочность во время энергетического кризиса зимой 2022–2023 гг., Туркменистан не исключение. Туркменистан смог восстановить внешние поставки только в начале 2023 г. В дальнейшем Туркменистан планирует решить эту проблему путем строительства подземных хранилищ природного газа (ПХГ).

Из-за вышеуказанных проблем в сотрудничестве с Китаем Туркменистан проявляет стремление диверсифицировать экспорт газа для получения более высокой прибыли. Наиболее очевидным направлением диверсификации является сам регион ЦА. Ситуация в Туркменистане не настолько критическая, как, например, в Узбекистане, который превращается в нетто-импортера газа. Узбекистан уже импортирует газ из Туркменистана и становится вторым по объемам импортером после Китая. Но Китай в ближайшей перспективе все же останется главным и приоритетным импортером, а Узбекистан или другие страны ЦА для Туркменистана "вторые в очереди". То есть это лишь временное решение проблемы.

"Газовый союз" как решение проблемы и интересы Китая

Тяжелый энергетический кризис продемонстрировал необходимость кардинальных изменений в энергетической структуре региона. Россия активно продвигает инициативу "газового союза", в рамках которой предполагаются поставки газа в Узбекистан и Казахстан для восполнения дефицита. Инфраструктура для этого уже имеется, предполагается строительство новой, а также модернизация энергетической инфраструктуры в республиках.

Успех данной инициативы будет означать кардинальное изменение конфигурации в энергетической структуре региона. Китай только выиграет от этих изменений, он может обеспечить себе бесперебойные поставки из центральноазиатских трубопроводов, в которые он инвестировал. На данный момент ожидается снижение поставок из ЦА в Китай, и "газовый союз" поможет восполнить эту пустоту.

Перспектива стабильных поставок из ЦА приобретает особую значимость на фоне напряженности в Южно-Китайском море, откуда проходит основная часть морских поставок энергоресурсов в Китай.

Из-за свойственной Туркменистану политики полного нейтралитета Ашхабад пока игнорирует инициативу. Однако наблюдается постепенное смягчение в этом направлении. Инициатива создает для республики окно возможностей для реализации планов по диверсификации. Россия может помочь расширить доступ Туркменистана к европейскому рынку.

Из-за новых политико-экономических условий, несмотря на крупнейшие в регионе доказанные запасы газа, Туркменистан не может позволить себе "закрыться" под предлогом нейтралитета или ограничиваться лишь Китаем в качестве партнера. Экспортная инфраструктура республики нуждается в модернизации, строительство ПХГ тоже не обойдется без внешней помощи.

В перспективе Туркменистан может присоединиться к "газовому союзу", что многократно увеличит энергетический потенциал региона. Страны ЦА и Россия могут выиграть больше от совместных поставок в Китай. С учетом таких проектов, как ТАПИ, они могут получить доступ к новым рынкам сбыта в других частях Евразии.

Полную версию статьи "Туркмено-китайское энергетическое партнерство в условиях мировой геоэкономической турбулентности" читайте в журнале "Геоэкономика энергетики".
https://geoenergy-journal.ru/wp-content/uploads/Geo-03-2023_forRSL.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702503060


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