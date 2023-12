Американские визитеры не добьются уступок от Дели, - Владимир Скосырев

00:32 14.12.2023

13.12.2023



Индия рассчитывает на нефтяные доходы России

Владимир Скосырев



Директор ФБР Кристофер Рэй и глава Индийского агентства расследований Динкар Гупта ведут переговоры о том, как пресечь действия сикхских сепаратистов в Америке.

Брайан Нелсон, замминистра финансов США, прибыл в Индию, чтобы заставить ее не покупать черное золото у Москвы по цене выше 60 долл. за баррель. Таков предел, согласованный G7 и Евросоюзом. Хотя Дели платит в основном рупиями, а не долларами, Вашингтон полагает, что Индия помогает Москве пополнять бюджет. По мнению экспертов, Индия не откажется от выгодного бизнеса. Тем более что США и их союзник Канада приютили сепаратистов-сикхов, которые хотят создать в Индии свое государство.

Должность Нелсона звучит грозно. Он замминистра финансов по терроризму и финансовой разведке. Как говорится в пресс-релизе финансового ведомства США, его визит продлится до 15 декабря. Задача гостя состоит в том, чтобы "работать с Индией, важным партнером и союзником в борьбе с незаконными сделками, отмыванием денег и финансированием терроризма". Такова повестка в ходе переговоров с чиновниками в Дели. А в Мумбаи он должен обсудить с индийским частным сектором вопрос о выполнении антироссийских санкций и соблюдении потолка цен на российскую нефть.



Как отмечает американское издание Politico, затея с установлением потолка в большой мере провалилась. Поэтому доходы от нефти все еще пополняют российскую казну. Покупатели ограничения обходят, используя "дыры" в санкциях и даже приобретая готовые нефтепродукты у России.



Это не значит, что лимит на цену оказался совершенно неэффективным. Москва недополучила доходов на 34 млрд евро в прошлом году, согласно анализу мозгового треста Centre for Research on Energy and Clean Air. Но во второй половине 2023 года ограничения стали приносить все меньший результат. Теперь российская нефть продается выше, чем за 60 долл., главным образом по 70 долл. за баррель. Причем около 48% ее перевозят танкеры, принадлежащие или застрахованные странами G7 и Евросоюза.



А такие страны, как Индия, якобы приобретают российскую нефть дешевле, перерабатывают ее и продают кому угодно. Это означает, что европейские потребители, сами того не зная, используют бензин, дизельное и авиационное топливо, произведенное из российской нефти, то есть пополняют казну РФ. В связи с этим Джанис Клюге, старший научный сотрудник Института по международным делам и безопасности в Германии, призывает пригрозить торговцам и перевозчикам санкциями. Фактически визитер в Индию из США Нелсон добивается именно этого.



Тем не менее ситуация на рынке очень благоприятная для Индии. К сентябрю нынешнего года Индия приобрела более полумиллиарда баррелей нефти, увеличив закупки более чем в 10 раз с 2021 года. В результате, как указывали российские официальные лица, Москва накопила миллиарды рупий, но еще не нашла способ полностью их использовать. Ведь индийская валюта только частично конвертируется. Поэтому Дели предложил необычное решение – инвестировать эти средства в экономику Индии. Неплохая идея, учитывая то, что Индия в перспективе может стать третьей самой крупной экономикой мира, комментирует Politico.



Естественно, перспектива укрепления российско-индийских отношений Вашингтону не по нутру. Он стремится втянуть Индию в свою антироссийскую и антикитайскую коалицию, используя, в частности, такой неформальный альянс, как Quad, куда входят США, Япония, Австралия и Индия. Но воплотить в жизнь эту идею оказалось затруднительно. Обострился спор между Индией и США и их союзником – Канадой по поводу того, что они приютили сепаратистов-сикхов, которые хотят создать в Индии свое государство. Пытаясь уладить эту проблему, в Дели прилетел директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.



Дело в том, что США обвиняют индийского чиновника в организации заговора с целью убить сикхского сепаратиста на американской территории. Американские спецслужбы сорвали замысел, но человек, которому было поручено ликвидировать сепаратиста, бежал в Чехию. Его могут выдать Америке. На первый взгляд козыри – в руках американцев. Но партнер Рэя на переговорах генеральный директор Индийского агентства расследований Динкар Гупта обратился к американским чиновникам с просьбой поделиться информацией о том, кого сепаратисты завербовали и укрыли в Америке. Ведь, по его словам, сепаратисты создали в США целую сеть. И это вовсе не безобидные борцы за автономию. Они организовали нападение на консульство Индии в Сан-Франциско.



Дели также отрицает свою причастность к убийству лидера сикхских сепаратистов в Канаде минувшим летом.



В беседе с "НГ" Винай Шукла, индийский журналист, отметил: "Индия вовсе не наживается на перепродаже российской нефти. Наоборот, ее беспокоит, что цены могут подняться из-за конфликта между Израилем и ХАМАС, а также между Венесуэлой и Гайаной. Но в любом случае глава правительства Индии Нарендра Моди не поддастся давлению США ни по нефти, ни по движению сепаратистов".