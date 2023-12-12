Таджикистан переходит на 5G. Китай поставит 7600 базовых станций до 2028 года

00:51 14.12.2023

Таджикистан начинает подключение к китайскому интернету



Между Таджикистаном и Китаем подписано новое соглашение, которое приблизит республику к высокоскоростному интернету по всей стране



ДУШАНБЕ, 13 дек - Sputnik. Служба связи Таджикистана и дочернее подразделение HUAWEI подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровых технологий.



Об этом сообщили Sputnik Таджикистан в пресс-службе ведомства.



Речь идет в том числе о поставке и установке 7600 базовых станций со стандартом GSM/UMS/LTD/5G.



"Это будет способствовать развитию мобильной связи и стационарных широкополосных сетей в Таджикистане. В то же время в условиях быстрого развития информационных технологий это позволит операторам иметь мгновенный доступ к новейшему оборудованию", - пояснил регулятор.



Кроме того, соглашением предусмотрено сотрудничество и привлечение кадров в сфере связи, мобильных операторов и специалистов "Huawei Technology Таджикистан" к разработке единого проекта по модернизации.



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Отмечается, что документ подписан главой Службы связи Беком Сабуровым и гендиректором дочернего подразделения Huawei Ма Тян в рамках Госпрограммы по усовершенствованию и развитию мобильной связи в 2024-2028 годах.



Напомним, ранее Служба связи приняла неожиданное решение, разрешив двум частным компаниям поставлять интернет в страну через международные каналы. По информации источника Sputnik Таджикистан, ими стали "ТТ Мобайл (МегаФон)" и "Индиго Таджикистан (Tcell)".