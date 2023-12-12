Кадровые перестановки в Киргизии: новый старый мэр столицы и сокращения в Министерстве экономики

00:53 14.12.2023

Автор: Анушервон Хакимов

Дата: Декабрь 11, 2023



Кадровые перестановки в ноябре в Киргизии обусловлены продолжением оптимизации кадровой политики правительства и очередной сменой руководства столицы.



Подробнее о смене руководства столицы и сокращениях в правительстве - в материале ia-centr.ru.



Джунушалиев возвращается



Айбек Джунушалиев назначен мэром Бишкека, он заменил на этом посту Эмилбека Абдыкадырова. Айбек Джунушалиев уже был градоначальником столицы в 2021–2022 гг. В феврале 2022 года его как раз и заменил Эмилбек Абдыкадыров, а он сам был переведен на должность начальника Управления контроля исполнения решений президента и кабмина.



В течение месяца после смены мэра начались традиционные ротации в ключевых городских ведомствах, как это часто бывает после прихода нового градоначальника. В частности, Айбек Кутманов стал акимом Свердловского района столицы вместо Максатбека Саргазакова.



Наиболее примечательными являются увольнения глав ведомств, отвечающих за функционирование транспорта в столице. Общественный транспорт и транспортная инфраструктура столицы часто становятся объектом критики в Бишкеке.



Турусбек Туманбаев, сват президента Садыра Жапарова, был освобожден от должности руководителя МП "Бишкекасфальтсервис". На эту должность он был назначен всего восемь месяцев назад, в марте. Его место временно займет главный специалист отдела транспорта и строительства Эмиль Жамалов.



Также в отставку отправлен глава МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" Бакыт Темикеев. Его место временно займет руководитель МП "Бишкекское троллейбусное управление" Талант Капаров.



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Сокращения в кабинете министров



Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров освободил от должностей сразу четырех заместителей министра экономики и коммерции - Назарбека Малаева, Чингиза Макешова, Кубанычбека Закенаева и Канатбека Абдрахманова.



Это произошло после коллегии Министерства экономики и коммерции в середине ноября, где глава кабмина раскритиковал работу заместителей министра из-за слабой работы фондов развития, отсутствия статистики по рабочим местам и усомнился в необходимости такого количества заместителей. Ранее у министра экономики было восемь заместителей, теперь вдвое меньше.



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Смену градоначальника столицы и сокращения в кабмине прокомментировал политолог из Киргизии Игорь Шестаков.



- С чем связаны настолько частые смены руководства столицы?



- У нас это уже стало традицией, при которой мы даже не успеваем запоминать ФИО мэров. Если в прежние годы у нас раз в два года крайне редко менялся мэр, теперь это происходит раз в полгода или раз в три месяца. Мне кажется, уже бишкекчане даже особо не следят за тем, кто прибывает в кресле руководителя муниципальной службы.



Здесь несколько причин такой частой смены чиновников. Первое - то, что мэр не всегда справляется со своей должностью.



Я думаю, что, безусловно, президент был достаточно активным пользователем соцсетей еще до того, как стал президентом. Жапаров во многом свою популярность завоевал именно тем, что был представлен в социальных сетях. Поэтому я думаю, что он и его команда мониторят деятельность мэра. Тем более зачастую бывает так, что критикуют не лично мэра за какие-то ошибки в руководстве города, а в первую очередь сами власти страны. Такие публичные оценки вряд ли устраивают наших руководителей.



Второе, вероятнее всего, как это у нас часто бывает, есть определенные группы влияния, которые пытаются сделать градоначальника своим человеком. Плюс команда президента все еще находится в стадии формирования, на уровне глав регионов, которые тоже не всегда долго задерживаются на своих постах. Опять же, по отзывам в соцсетях как барометру нашей общественно-политической жизни, с мэрами у нас очень тесно связывают деятельность ведущих стройкомпаний.



Такие версии тоже высказываются, я думаю, они имеют право на существование. Стоимость земли можно считать золотой в столице, это, в принципе, не исключение, во многих столицах мира, включая Москву, схожая ситуация. И с застройкой, и со стоимостью земли. Допустим, предыдущего мэра (Эмилбека Абдыкадырова. - Прим. ia-centr.ru) напрямую связывали с лоббизмом интересов стройкомпаний. Кстати, в октябре многих их владельцев задерживали по обвинениям в сотрудничестве с ОПГ, что тоже могло повлиять на отставку мэра.



- Смена мэра столицы часто сопровождается ротациями в непосредственно в городских ведомствах. Например, в течение месяца после назначения Джунушалиева были сменены руководители транспортной службы и главы некоторых районов. Это как-то отражается на эффективности управления городом?



- Смена чиновников всегда связана с тем, что, когда мэр приходит, в данном случае Джунушалиев возвращается, он всегда расставляет свою команду. Каких-то особых сенсаций не происходит. Транспортный коллапс - это, к сожалению, проблема Бишкека, поскольку у нас все-таки основной транспорт - это частные маршрутные такси. За счет них столица еще пытается выживать, поскольку городу требуется порядка 1500 автобусов, чтобы решить проблему общественного транспорта. Но, как правило, "убитое" состояние многих маршруток наносит непоправимый урон нашей экологии. Машины старые, переделанные под пассажирский транспорт. Каждый новый мэр обещает, что решит эту проблему, что мы будем пользоваться современными автобусами. Но в основном это только благие пожелания. Какие-то автобусы закупаются, но с учетом того, что идет рост числа жителей столицы, эти вопросы пока остаются. Особенно в зимний период из-за морозов маршрутки не могут выходить, сразу обнажаются все эти проблемы.



Вопрос эффективности заключается не только в руководителях, а в наличии финансовых возможностей. Например, моя квартира расположена в центре, в 700–800 метрах от мэрии, и у нас здесь есть участок дороги, где асфальта вообще нет. Он был в советское время, но со временем перестал существовать. И какой бы руководитель ни менялся, никто этот дорожный кусок не собирается делать. Поэтому, как мы видим, от смены кадров какие-то инфраструктурные улучшения не происходят. Все это может происходить, если наши местные власти выпросят у китайских доноров деньги на ремонт, на обновление дорог. Но транспортный коллапс, я имею в виду пробки, они как были, так и остаются.



Хотя есть, конечно, улучшения, где-то больше света появилось на улице, где-то сделали тротуары. То есть, в принципе, работа идет. Но где-то есть такие участки, где, собственно, ничего нет, и надо быть очень осторожным, проходя по столичным улицам. При этом работа ведется. Я думаю, здесь в первую очередь определяет городской бюджет, а не тот, кто пришел.



- Увольнение заместителей министра экономики - это реальное сокращение (оптимизация) ведомства? Или это было частью политического шоу?



- У нас была очень сильная кадровая перетряска, прежде всего аппарата президента. У нас сейчас аппарат правительства и аппарат президента по новой Конституции - одно и то же. То есть оптимизация идет.



У нас раньше были аппарат правительства, аппарат президента. Сейчас глава правительства является одновременно главой администрации президента. В администрации президента Акылбек Жапаров провел серьезные изменения в этом году, когда несколько десятков специалистов были уволены. Не просто должности были сокращены. Прошла оптимизация целых отделов. Глава администрации начал интенсивно перестраивать кадровую политику в своей администрации, учитывая оптимизацию бюджетных средств. Нельзя сказать, что все, кого сократили, остались "на улице". Кто-то пошел работать в дипломатические службы, кто-то пересел в кресло других министерств. Безусловно, Акылбек Жапаров как человек, который обладает опытом управленца и экономиста, он убирает, видимо, те позиции, которые не приносят вообще никакой пользы в деятельности ключевых министерств. Вопрос, мне кажется, все-таки заключается в компетенции руководителей в первую очередь. Не в том плане, что нужна эта должность или не нужна. На мой взгляд, вопрос должен заключаться в том - профессионал сидит на этом месте или человек, который случайно оказался на высокой должности. С учетом достаточно сложных социально-экономических проблем киргизская кадровая политика приобретает особое значение для устойчивости власти, или, как принято говорить, "кадры решают все".