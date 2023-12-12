 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 14.12.2023
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Кризис западных центробанковКризис западных центробанков
01:00 14.12.2023

12.12.2023
Ситуация стремительно ухудшается

На Западе бьют тревогу: их центральные банки не могут решить текущие экономические проблемы. Более того, там уже не ожидают, что они решат проблемы, с которыми другие участники могут справиться лучше. Со стороны аналитиков и планировщиков все чаще слышен призыв к центральным банкам и их руководителям сосредоточиться на трех целях: стабильности цен, финансовой стабильности и макроэкономической стабильности. А достичь этих трех целей достаточно сложно.

Поскольку мир продолжает переживать длительный период непредвиденной инфляции, вызванной экономическими и неэкономическими потрясениями за последние четыре года, часто говорится о необходимости переоценки центральных банков и денежно-кредитной политики. Очевидно, что на Западе совершили много ошибок, но не готовы признаться в этом. Кроме того, там до сих пор не осознали ограниченность имеющихся данных и понимания процессов и не признали слабые стороны имеющихся моделей и соглашений.

Кроме того, банкиры должны снизить ожидания общественности в отношении того, что центральные банки могут или должны сделать. А это будет означать крах их легитимности. Тем не менее, что-то явно необходимо будет предпринять.

Одним из альтернативных вариантов является более скромный подход к центральному банковскому делу. Для начала центральные банки должны быть более реалистичными в отношении своей способности прогнозировать макроэкономические результаты с большой точностью. Их недавний послужной список продемонстрировал это. Если мы посмотрим на Правление Федеральной резервной системы и "волосяную" диаграмму, то увидим, что по мере скачка инфляции штатные экономисты неоднократно прогнозировали возврат к инфляции в 2%, исходя из текущей оценки. В очередной раз прогнозы оказывались неверными – причем в обоих направлениях.

Другие центральные банки столкнулись с аналогичными сбоями в прогнозировании, поскольку возвращение к инфляционному якорю в 2% "заложено" в большинстве моделей прогнозирования. Центральные банки стран с развитой экономикой и их руководители неверно истолковали ранние признаки инфляционного всплеска, с которым все еще идет борьба на Западе, из-за ошибочной веры в то, что наметившийся рост цен был временным. Это привело к запаздыванию в ответных мерах денежно-кредитной политики, что усугубило пик инфляции и последовавшие за этим экономические трудности и, в конечном счете, потребовало исторически резкого повышения процентных ставок.

Планирование политики и принятие решений были еще более затруднены в результате одобрения новых или скорректированных рамок денежно-кредитной политики в течение предыдущего длительного периода низкой инфляции. Эти модели содержали допущения, которые замедляли реагирование, когда экзогенные потрясения (пандемия), потрясения в сфере предложения (последствия для торговли) и фискальные потрясения (размер и длительность введенных стимулирующих мер) отрицательно влияли на инфляционное давление и результаты.

В целом, как и ранее, экономисты на Западе разделены на два лагеря - оптимисты и пессимисты. Некоторые эксперты считают, что худшее позади и можно расслабиться. Другие с этим не согласны. Во всем мире уровни государственного долга высоки, и с ростом процентных ставок и платежей на первый план выходят вопросы приемлемости уровня задолженности. Таким образом, возникнет и будет расти напряженность между необходимостью ужесточения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и желанием правительств снизить негативный эффект.

Правительства могут быть поощрены к политическому давлению на центральные банки с целью сохранения процентных ставок на низком уровне или ниже, чем это необходимо. По мере роста издержек для населения и правительств, несомненно, возникнет "игра во взаимные обвинения", в ходе которой политики попытаются избежать ответственности за инфляцию.

И в контексте глобального геополитического противостояния между Западом и сторонниками многополярности эффективная работа правительства России, а также хорошие экономические показатели Китая, Индии, Ирана и других противников долларовой гегемонии будет являться важным подтверждением краха неолиберальной капиталистической модели. Это будет стимулировать наиболее адекватные правительства, пока еще связанных с западной системой, переходить в другой лагерь пока не стало слишком поздно.

Источник - katehon.com
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