Температура 40 и странные сны: по России стал гулять непонятный вирус

07:05 14.12.2023

Врачи рассказали, что делать при жаре



Москва уверенно вошла в пик сезона ОРВИ: по данным медиков, в последние дни рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями достиг 30%, на улицах и в метро снова полно чихающих и кашляющих людей. И хотя вирусы циркулируют разные (аденовирус, парагрипп, риновирус и пр.), очень часто болезнь проходит с существенным повышением температуры тела. Аптеки говорят о росте продаж жаропонижающих, к которым прибегают многие пациенты для снятия лихорадки. Однако врачи напоминают: сбивать высокую температуру следует далеко не всегда. О том, в каких случаях это делать, "МК" рассказали эксперты.



Врачи рассказали, что делать при жаре



В чатах пациенты жалуются на "странный вирус", который протекает с высокой температурой тела. "У меня на градуснике почти 40, все ломит, снятся странные сны. Не помню, когда мне было так плохо в последний раз", - рассказывает Илья из Москвы. "Все начиналось не так уж плохо - запершило в носу, стало немного знобить, - делится своей историей Жанна из Подмосковья. - Однако на следующий день я проснулась на мокрой простыне, еле встала с кровати. Измерила температуру - 39,9. И так почти пять дней!"



"В холодный сезон аптеки всегда отмечают увеличение спроса на лекарства с противовоспалительным, жаропонижающим и обезболивающим действием. Это объясняется не только ростом острых респираторных инфекций, но и обострением хронических заболеваний, требующих применения этих препаратов для борьбы с болью и воспалением. В настоящее время в аптеках наблюдается небольшой рост спроса на ибупрофенсодержащие препараты и парацетамол. Особенно часто покупаются детские формы этих препаратов. Однако при простудных заболеваниях пациенты предпочитают в первую очередь комплексные порошки, такие как "Терафлю", а затем уже таблетки или капсулы. Хотя спрос на них в сезон повышен, он не является значительным", - рассказала "МК" коммерческий директор Ассоциации новых независимых аптек Виктория Лесникова.



Как рассказывает генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк, 25 лет назад самые популярные жаропонижающие - анальгин и цитрамон - были в топе продаж: "Но эти старые препараты уходят, люди переходят на более современные лекарственные препараты".



Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова напоминает, что снижение температуры нужно проводить правильно: "Если температура не превышает 38,5 градуса, организм сам вырабатывает собственный интерферон, поэтому сбивать температуру не рекомендуется. При приеме лекарств дозировка должна быть соблюдена точно, а при применении парацетамола необходимо не превышать 4 грамма в сутки для взрослого пациента. Лучше всего чередовать препараты с разными активными ингредиентами, например, сначала принять парацетамол, а потом ибупрофен, нимесулид. Если возникают спазмы, полезно принимать миотропные препараты, такие как но-шпа, особенно когда температура высокая, а руки и ноги ощущаются холодными, чтобы предотвратить перегрев внутренних органов".



Тем временем, как отмечает врач питерской "скорой" Лев Авербах, при ОРВИ-ассоциированных заболеваниях подъем температуры - это благо для организма, и ее ни в коем случае, если нет противопоказаний, нельзя снижать, особенно если она невысокая: "Подъем температуры - это "работа" иммунитета. Не надо ему мешать. Ведь вирусы и микробы сразу погибают при высокой температуре. Нет температуры - есть вирус, который может нанести вред организму, есть температура - вирус быстро уничтожается, не успевая нанести вред организму. Снижать температуру меньше 38,5 не рекомендуется, исключение - дети до 3 месяцев. Больной быстрее выздоравливает, если у него "долго" держится высокая температура. Чем выше и дольше держится температура, тем меньшее количество дней вы будете болеть. И потом не придется удивляться, что болезнь не проходит по 2–3 недели. И, разумеется, если вы заболели, обратитесь к врачу".



Эксперты подчеркивают, что, вопреки сложившемуся мифу, проблем сердечно-сосудистой системе высокая температура не принесет. А вот жаропонижающие препараты - очень даже могут (этот побочный эффект описан в инструкции многих из них). Не случайно сезон ОРВИ всегда сопровождается некоторым подъемом сердечно-сосудистой смертности. И все же, если вы переносите плохо даже не очень высокую температуру, лучше облегчить страдания, приняв средство на основе ибупрофена.



Если говорить о снижении температуры у детей, то на этот счет есть клинические рекомендации, которые разработаны ведущими педиатрами страны. Современное видение ситуации такое: если во время болезни ребенок ведет себя активно, температуру можно не снижать. Например, если он играет с игрушками, соглашается пить - значит, можно ждать. Даже если у него 40, но при этом он бегает по квартире. Конечно, такое бывает редко: при столь высоких цифрах лихорадки чаще всего дети чувствуют себя не очень. Однако если у ребенка 37,7, но при этом он вялый, грустный и лежит "тряпочкой", лучше дать жаропонижающее.



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Кроме того, для снижения температуры у детей педиатры рекомендуют только два препарата: ибупрофен и парацетамол. Дозировки рассчитывают по весу, а вовсе не по возрастным критериям. При этом чем больше жидкости пьет ребенок, тем лучше работает жаропонижающее. Аспирин, анальгин и но-шпа детям не рекомендуются, поскольку считаются небезопасными в педиатрии.



Есть и т.н. физические методы охлаждения больного ребенка (допустим, если температура очень высокая, а жаропонижающее не работает или его действия хватает ненадолго). Нужно проветрить комнату, раздеть малыша и обтирать его водой комнатной температуры. Мамы любят кутать детей, однако это не тот случай. Рекомендуется использовать вместо одеяла простыню.



Некоторые детские врачи советуют чередовать разные виды жаропонижающих, но - увы. Доказательств того, что два препарата сработают лучше, чем один, нет. Как, впрочем, нет и доказательств того, что на пару они нанесут организму серьезный вред.



Екат. Пичугина