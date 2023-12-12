 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия, ты за кого? - Александр Проханов
09:29 14.12.2023

Путин идет на выборы. Он заявил об этом в Кремле в Георгиевском зале, где на белом мраморе золотом начертаны имена героических полков, батарей и флотских экипажей. Путина окружали вернувшиеся с фронта герои в блеске наград, с еще не зажившими ранами. Его окружали вдовы и матери погибших на войне сыновей. Его окружала блистательная, воюющая, в слезах и крови Россия, в час смертельной опасности готовая идти за вождем к своей мучительной, но неизбежной победе.

Никто не сомневался, что Путин пойдет на выборы. Даже самые лютые его враги, те, что с проклятиями бежали из России и сулят ей погибель, все они знали, что Путин пойдет на выборы, ибо он идет на выборы продолжать гигантское, непосильное обычному человеку дело - дело русского становления и величия.

Как мужик берет тяжелую жердь, хватает суковатую вагу, подсовывает ее под огромное, примерзшее к земле бревно и давит, отрывая это бревно от мерзлой земли, взбухая жилами и тяжелыми венами, слыша, как хрустит лед, и бревно медленно, неохотно переворачивается с одного бока на другой, так и Путин отодрал от мерзлой земли упавшую спиленную Россию, сдвинул с места. Великими трудами, великим колдовством, верованием, полагаясь на таинственные силы русской истории, превратил упавшее спиленное бревно в дерево. Дождался побегов, и сегодня возросшее русское дерево колышет молодыми ветвями. На этих ветвях все новые почки, все новые бутоны, и в ветвях этого дерева ревет ветер - ветер Русской истории.

Путин принес во власть ветер русской истории. Сегодня гул и рев этого ветра принес нам весть: Путин снова идет во власть.

Летописец поведает нам, как укоренялось древо Государства Российского - путинского государства. Расскажет о победе в кровавой чеченской войне, о подавлении свирепого терроризма, об укрощении неистовых суверенитетов, разрывавших Россию. Расскажет о возвращении в новое русское время музыки советского гимна и красного знамени Победы, преодолевающих трагический разрыв времен. Расскажет о великом проекте "Алтари и оборонные заводы", когда на месте учиненных Гайдаром пепелищ вновь возникли могучие предприятия, способные выпускать лучшее в мире оружие. А в разоренных монастырях и обителях вновь поднялись белоснежные храмы, засияли алтари, у которых монахи денно и нощно молились о сбережении России. Оборонщики своим совершенным оружием заслоняют земные рубежи России. Монахи молитвами защищают рубежи небесные.

Летописец расскажет о возвращении России в Закавказье, когда русские танки, пройдя сквозь Рокский туннель, пришли на помощь гибнущим осетинам. О возвращении России на Ближний Восток, когда русские штурмовики, пронзая сирийское небо, посыпали террористические гнездовья сверхточным оружием, а великий Гергиев сыграл свой концерт в античной Пальмире. Летописец расскажет о чудесном возвращении Крыма, о восстании Донбасса, о смертельной схватке с Европой, когда Европа, как чудовищный ледник, стала сползать на Россию, желая выскрести ее из истории, вновь свалить и обтесать русское цветущее дерево, превратив его в ледяное бревно.

Все это опишет летописец, выстраивая хронику путинского правления. И лишь умолчит о таинственной мистической силе, управлявшей Путиным, укреплявшей его волю, озарявшей разум, наделявшей непомерным терпением, сберегавшей от ошибок, делавшей его тем, кого называют избранником.

Он избран русской историей, найден среди многих других достойных, выведен из тени на ослепительный свет русского становления. И провидец, обладающий мистическим опытом, скажет: "Не Путин движет русскую историю, а русская история движет Путиным". Она вытачивает русло его политики, наполняет его историческим, русским, сверхчеловеческим. "Нам нужна великая Россия, вам нужны великие потрясения", - сказал Петр Столыпин, предчувствуя имперский крах России.

Сегодня Путин ведет Россию от великих потрясений к величию. Это величие - в военных победах, в новых небывалых заводах, в прекрасных дворцах и храмах, в богатой казне, в блистательных ученых и поэтах. Но не только это - проявление величия. Величие России - в ее следовании вековечной Русской Мечте о прекрасном государстве, божественно справедливой стране, где нет попирания слабого, кичливости сильного, где справедливость соединяет человека с человеком, человека и государство, машину и природу, живую и неживую природу. Русская Мечта сделала Россию бесценной среди других народов мира. Обрекла Россию принимать на себя всю тьму мира, превращая ее в луч света. И этот тайный мистический образ, эта Русская Мечта витала над Путиным в Георгиевском зале Кремля, когда он принял решение вновь идти на выборы.

Будут выборы. Будет электронное голосование. Будут нарядные избирательные участки. Будут музыка и цветы. Будут соперники Путина, добровольно обрекающие себя на поражение, ибо это поражение не унизительно, а почетно. Они все встанут по краям красной дорожки, по которой Путин пройдет своей легкой офицерской походкой и положит длань на Конституцию России.

В России выбирают генсеков и президентов. Вождей не выбирают. Они нисходят по винтовой лестнице русской истории.

Источник - завтра
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