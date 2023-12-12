Синергия. Россия и Китай в XXI веке, - Юрий Тавровский

10:35 14.12.2023 28-30 ноября в Пекине состоялся ХIII Всемирный социалистический форум. Одним из первых в программу был включен доклад "Сообщество единой судьбы человечества и судьба России" председателя экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, члена Изборского клуба Юрия ТАВРОВСКОГО. Предлагаем читателям ознакомиться с представленным на форуме докладом нашего автора.



Во время выступлений перед своими студентами, на конференциях и в ток-шоу на главных телеканалах страны, я часто слышу просьбу разъяснить не только саму китайскую концепцию, но и ее связь с будущим России. "Американцы считают свою страну "сияющим градом на холме" для всего мира, а китайцы строят вместо этого "сияющую пагоду". Не так ли?" - вопрошал меня ведущий популярной телепередачи. К счастью, знакомство с теоретическими новациями китайских коммунистов и знание реальной ситуации в Китае позволяют мне адекватно отвечать на эти и другие вопросы.



Обычно я начинаю объяснять, что в нашем мире, переживающем небывалые перемены, ни одна страна, кроме Китая, не выдвинула долгосрочной программы развития человечества. Без такой программы, без единой взаимоприемлемой цели разные нации обречены на поиски, порой весьма мучительные, собственных целей развития. Они неизбежно будут в лучшем случае расходовать драгоценное время и ресурсы на пробы и ошибки на коротких дистанциях, которые быстро меняющиеся правящие партии и их лидеры видят перед собой. В худшем случае будут происходить столкновения при движении на встречных курсах.



Предложив концепцию "сообщества единой судьбы человечества", Пекин взял на себя немалый труд осмысления тенденций глобального развития на основе опыта развития собственной нации, составляющей примерно пятую часть населения Земли. В то же время, он взял на себя и определенную ответственность за решение политических, экономических, гуманитарных и даже военных проблем. На фоне дряхления построенного Америкой глобализма с его гегемонизмом и несправедливостью в отношении большинства человечества Китай предлагает строить новый глобализм на современных принципах отношений стран и народов, равенства и взаимной выгоды.



Встает вопрос; а справится ли Китай с такой ответственностью? Какое право имеют китайские коммунисты формулировать свое видение будущего человечества после провала другой коммунистической партии под названием КПСС? Она ведь тоже располагала немалыми силами теоретиков "светлого будущего человечества", мощной армией и экономикой, возглавляла социалистический лагерь и развивающиеся страны "социалистической ориентации". Мне, как бывшему сотруднику Идеологического отдела ЦК КПСС, хорошо известны лозунги КПСС: "Коммунизм - светлое будущее человечества" и "Партия торжественно обещает - нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!" На мой взгляд, что погубило КПСС и Советский Союз, так это разрыв между словами и делами правящей партии. Сравнивая слова и дела Компартии Китая в последнее десятилетие, я такого разрыва не вижу.



Одиннадцать лет назад тогда еще новый руководитель КПК Си Цзиньпин выдвинул долгосрочный план "Китайская мечта о великом возрождении китайской нации". Он был и остается единственной долгосрочной программой развития отдельной страны, и был рассчитан на целых 37 лет. Как и долгосрочная концепция "сообщества единой судьбы человечества", план "Китайская мечта" сначала выглядел как эскиз, в нем было мало чертежей и конкретных деталей. Единственным дорожным указателем был означен 2021 год, 100-я годовщина создания КПК.



Другое столетие - образования КНР в 2049 году - объявлено финишной линией. К первому рубежу было обещано создать сяокан - "общество среднего достатка". За рубежом, да и в самом Китае, высказывались сомнения в реальности такого обещания. Ведь в то время одних только людей, живших ниже уровня бедности, насчитывалось 100 миллионов человек! Но уже в 2020 году Китай установил небывалый мировой рекорд - нищета была побеждена, ликвидирована в масштабах всей Поднебесной! Одно это достижение достойно записи самыми красивыми иероглифами в истории китайской цивилизации и в мировой истории.



Но ведь помимо искоренения бедности за 10 лет были и другие результаты реализации программы "общества средней зажиточности". Подушевые доходы всего населения удвоились. В два раза вырос и ВВП КНР. Стоит ли распространяться о том, каких усилий стоили эти достижения первых 10 лет реализации плана "Китайская мечта"?



В то время я собирал материалы для нескольких книг о Китае ("Си Цзиньпин. По ступеням китайской мечты", "Си Цзиньпин: новая эпоха", "Новый Шелковый путь. Главный проект XXI века") и ежегодно совершал 3-4 поездки по стране. Я путешествовал по всему китайскому участку Великого Шелкового пути, бывал в начищенных до блеска городах-миллионниках и горных деревнях, где люди еще недавно не имели даже чистой питьевой воды. В одной из деревень в провинции Ганьсу, построенной за государственный счет для переселенцев из засушливых районов по программе искоренения нищеты, меня угостил обедом молодой кадровый работник, присланный в двухлетнюю командировку из Пекина. В отличие от местных жителей, он владел образцовым общенациональным языком путунхуа и с гордостью рассказывал о каждом блюде из нехитрого меню, которое было составлено только из продуктов, выращенных в деревне на еще недавно целинных землях. Глядя на молодого "комиссара", я вспоминал роман "Как закалялась сталь"…



На самом деле "стальную закалку" за минувшее десятилетие прошла вся китайская нация. Столкнувшись с небывалым стихийным бедствием под названием Ковид, оказавшись мишенью торговых и технологических санкций со стороны завистливых вчерашних партнеров на Западе, ощутив холодное дыхание "цветных революций" в Гонконге, Синьцзяне и на Тайване, китайцы не предались унынию. Я думаю, что на это было несколько причин. Китайцы видели перед собой долгосрочную цель великого возрождения своей нации, а на основе следовавших один за другим успехов поверили в реальность Китайкой мечты. Вторая причина - уверенность в эффективности своего социально-экономического строя под названием "социализм с китайской спецификой". Эта модель была создана Компартией путем проб и ошибок, теоретических и практических прорывов. Синергия социалистической плановой экономики и рыночного хозяйства при направляющей и регулирующей роли стабильной политической организации общенационального масштаба - такова, на мой взгляд, главная причина высокой скорости на прямых участках трассы и устойчивости на виражах.



Важным теоретическим прорывом в области марксизма и мировой политологии XXI века стало открытие, сделанное Си Цзиньпином. Выступая на торжествах по случаю 100-летия КПК 1 июля 2001 года, китайский лидер сказал: "На основе продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содействия скоординированному развитию материальной, политической, духовной культуры, а также цивилизованности общества и экологической цивилизации, мы сформировали новую китайскую модель модернизации и создали новую форму человеческой цивилизации".



Несколькими днями позже, уже на Всемирном форуме политических партий, Си Цзиньпин сделал очень важное уточнение. "Не существует общеупотребимой формулы модернизации, и страны должны искать оптимальные решения. Со своей стороны, Компартия Китая готова обмениваться и делиться опытом с политическими партиями всех стран".



Таким образом, сами китайцы отвергают возможность построения "сияющей пагоды на холме", которая будет определять развитие отдельных стран и всего человечества. Доказательством этому служит десятилетний опыт реализации инициативы "Пояс и путь", которую я называю действующей моделью будущего "сообщества единой судьбы человечества". Даже критики этой инициативы соглашаются с тем, что Китай не выдвигает политических или идеологических условий, предлагая содействие в реализации проектов развития. Именно это отличие от моделей помощи Запада и даже бывшего Советского Союза делает "Пояс и путь" привлекательным для десятков стран, как развивающихся, так и довольно развитых.



Десятилетняя история "стратегического партнерства новой эпохи" при лидерстве президента Путина и председателя Си Цзиньпина также доказала приемлемость для России концепции "единой судьбы человечества". Двигаясь собственными путями, соблюдая собственные национальные интересы, две великие ядерные державы ни разу не стали препятствием друг для друга на мировой арене даже в сопредельных районах, как, например, Центральная Азия. Напротив, в условиях активизации "холодной войны" Запада против России и Китая, Москва и Пекин непрерывно повышают уровень стратегического партнерства. На днях, во время встречи с руководителем российской Государственной Думы В. Володиным председатель Си Цзиньпин впервые назвал его "чжаньле сецзо". На русский язык этот термин можно перевести как "боевое слаживание" или "движение единой боевой колонной". Я думаю, что переход к этому этапу был зафиксирован 22 марта нынешнего года во время многочасовых переговоров президента Путина и председателя Си Цзиньпина. Движение "единой боевой колонной" было продолжено во время переговоров в Пекине на саммите инициативы "Пояс и путь".



Договоренности двух президентов, двух Верховных главнокомандующих быстро наполняются новым содержанием и детализируются во время переговоров министров обороны, руководителей ведомств безопасности и иных "силовиков". План экономического взаимодействия до 2030 года конкретизируется во время бесед глав правительств и их заместителей, министров, руководителей государственных концернов и ведущих предпринимателей. Можно ожидать, что план, о котором шла речь в Кремле в марте, будет наконец подписан главами правительств наших стран в ходе предстоящего визита в Пекин премьер-министра М. Мишустина. При этом даже десятикратное превосходство Китая по ВВП не мешает равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству в торговле, инфраструктурном строительстве, науке и гуманитарных обменах. В Москве не испытывают ревности к Пекину и его концепции "единой судьбы человечества". Собственная концепция России под названием "Большая Евразия" нисколько не противоречит китайской концепции. Сотрудничество России и Китая в ШОС и БРИКС также лишено конкуренции и дает эффект синергии в реализации концепции "единой судьбы человечества".



Судьба России и судьба Китая в XXI веке переплелись. От этих двух наций будет зависеть также единая судьба всего человечества. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702539300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нужно реагировать максимально оперативно - Алихан Смаилов о нештатных ситуациях на ТЭЦ и теплосетях

- Алихан Смаилов: Приоритет Правительства – обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%

- Через морские порты Казахстана можно перевозить в 3 раза больше грузов, чем сейчас - Алихан Смаилов

- Нурсултан Назарбаев принял участие в седьмом заседании "Астана клуба"

- Алихан Смаилов вручил награды лауреатам премий "Алтын сапа" и "Парыз"

- Первый официальный визит главы МИД Казахстана в Румынию открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве

- Опыт австралийской ветеринарии изучили казахстанские специалисты

- Кадровые перестановки

- Микрокредиты для самозанятых лиц

