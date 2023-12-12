Уберут свои. Началась охота за головой Зеленского, - Томас Фази

11:42 14.12.2023 UnHerd

Великобритания



Конец Зеленского настал? Президент Украины столкнулся с призывами к смене режима



Ссора с Залужным и сенсационные откровения Арестовича и Арахамия – это только начало бед Зеленского, считает автор статьи в Unherd. Отменив выборы, президент Украины лишил себя шанса уйти целым и невредимым.



После ввода российских войск на Украину западной общественности внушили мысль о некоем едином фронте, сплотившимся за спиной у Киева в непоколебимой приверженности полной военной победе над Россией. Однако в последние несколько недель эта версия событий стала рассыпаться на глазах.



Несмотря на общепризнанный провал контрнаступления ВСУ при поддержке НАТО, Зеленский не оставляет своих максималистских устремлений - он продолжает говорить о победе любой ценой. По его мнению, Украина должна сражаться до тех пор, пока не вернет себе каждую пядь утраченной земли, включая Крым, а переговоры с Путиным называет в принципе недопустимыми. По-своему это и понятно: он поставил на эту карту все - отказ даже от одной из этих целей будет означать конец его политической карьеры.



Но складывается ощущение, что Зеленский все больше отрывается от реальности. Как написал Саймон Шустер в журнале Time, его нынешнюю политику "крайне скептически" оценивает само президентское окружение. Вера Зеленского в окончательную победу Украины над Россией называется "непоколебимой, граничащей с мессианством".



В начале ноября не кто иной, как главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил журналу The Economist, что конфликт с Россией зашел в тупик и превращается в затяжную войну на истощение, преимущество в которой на стороне России. Многие услышали в этом убеждение генерала, что пришло время договариваться с Россией. Это привело к публичной конфронтации между Залужным и Зеленским, который осудил позицию военачальника и наотрез отказался вести переговоры с Москвой о каком-либо перемирии.



С тех пор соперничество между ними вылилось в борьбу за власть, при которой в пылу сражения все неприглядные вещи вываливаются наружу. Даже украинские националистические издания пишут, что Зеленский видит в популярности Залужного политическую угрозу, а недавние события лишь подлили масла в огонь его страхов. Утверждается, что армия Украины раскололась на "нукеров" Залужного и бойцов, верных командующему сухопутными войсками Александру Сырскому, союзнику Зеленского.



Но Залужный не единственный, кто критикует Зеленского. На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко во всеуслышание поддержал комментарии Залужного о состоянии дел на фронте, заявив, что Зеленский "расплачивается за допущенные ошибки". В начале месяца на первый план всплыл еще и застарелый конфликт Зеленского с бывшим президентом Петром Порошенко: возглавляемые Зеленским власти не выпустили бывшего главу государства из страны на запланированную встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



Критики усмотрели в этом проявление авторитарных замашек Зеленского. "Рано или поздно мы перестанем чем-либо отличаться от России, где все зависит от прихоти одного человека", - заявил Кличко немецкому журналу Der Spiegel. Бывший вице-премьер времен Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе также предостерегла от "скатывания в авторитаризм".



Но критика в адрес Зеленского касается не только дальнейшего развития страны - некоторые утверждают, что его стратегия была изначально провальной. Алексей Арестович, бывший советник Зеленского, переметнувшийся в лагерь его критиков, недавно написал, что конфликт мог закончиться "благодаря Стамбульским соглашениям - и пара сотен тысяч человек остались бы живы".



Арестович имел в виду мирные переговоры, состоявшиеся в марте и начале апреля 2022 года при посредничестве Турции. Тогда российские и украинские переговорщики предварительно договорились о схемах временного урегулирования. Россия согласилась отвести войска за линии до 24 февраля 2022 года в обмен на нейтралитет Украины, но сделку якобы сорвали британский премьер Борис Джонсон и представители Госдепартамента и Пентагона. Эту версию подтвердил Давид Арахамия, глава парламентской фракции в партии Зеленского "Слуга народа". Ему виднее: именно Арахамия возглавлял украинскую делегацию на мирных переговорах с Москвой. Так вот, Арахамия недавно заявил, что Россия "была готова закончить боевые действия, если мы примем нейтралитет". Но в итоге переговоры провалились по нескольким причинам, в том числе и потому, что Борис Джонсон отправился в Киев и лично убедил украинские власти продолжать боевые действия.



При этом Зеленскому все сильнее сопротивляются не только политические соперники и военные, но и простые украинцы. По всей стране родственники солдат начали выходить на улицы с протестами, требуя ограничить срок службы и вернуть домой всех, отслуживших полтора года и более. Раздаются и требования расследовать участь более чем 15 000 военнослужащих, пропавших без вести в зоне боевых действий. Кроме того, петиция с требованием изменить правила мобилизации собрала необходимые 25 000 подписей и по закону должна лечь президенту на стол. Это еще больше осложнит попытки Зеленского пополнить ряды ВСУ. Ранее уклонение от призыва уже приобрело массовый характер.



Волна враждебности к президенту лично (и военной стратегии Украины как таковой) ставит политическое будущее Зеленского под сомнение. В недавнем опросе рейтинги Зеленского и Залужного практически сравнялись, а журнал The Economist сообщил, что рейтинг президента на самом деле упал до 32%. Еще один опрос по-прежнему назвал фаворитом Зеленского, но признал, что поддержка как идущего на втором месте Порошенко, так и Залужного крепнет. (Правда, следует отметить, что Залужный никаких политических амбиций пока не проявлял).



Поэтому едва ли удивительно, что Зеленский недавно отменил выборы, изначально запланированные на март следующего года, сославшись на проблемы безопасности и нехватку средств. Сообщается, что большинство украинцев это решение поддерживают, но это еще не означает, что проблемы Зеленского решены. Провал контрнаступления немало озадачил его западных сторонников, поскольку они понимают, что Украина едва ли улучшит свои позиции на поле боя.



Некоторые западные аналитики рисуют еще более мрачную картину, отмечая, что Украина не в состоянии отстоять даже сложившийся статус-кво. "Все индикаторы сейчас указывают на перемены в пользу России, и при нормальном ходе событий ситуация продолжит развиваться в том же направлении", - считает бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис, ныне старший научный сотрудник и военный эксперт аналитического центра "Приоритеты обороны". Даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО "быть готовой и к плохим новостям с Украины".



По данным немецкого Кильского института, отслеживающего международную поддержку Украины, на фоне воцарившегося пессимизма объемы обещанной помощи Киеву упали до самого низкого уровня с начала конфликта. Члены ЕС уже несколько месяцев никак не договорятся о пакете помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро (в основном из-за противодействия Венгрии). Ни для кого не секрет, что европейские лидеры "устали" от конфликта, как недавно признала итальянка Джорджа Мелони в беседе с двумя российскими юмористами, выдававшими себя за чиновников Африканского Союза. Из-за тупика на поле боя в Германии и британских дипломатических кругах крепнет мнение, что в интересах Украины - сесть и договориться с Москвой.



Тем временем на другом берегу Атлантики поддержка Зеленского и его стратегии также упала до рекордно низкого уровня. На прошлой неделе все более отчаянные попытки администрации Байдена продавить в Конгрессе чрезвычайный транш Киеву потерпели очередную неудачу: законопроект о помощи снова заблокировал Сенат. В каком-то смысле Байден оказался в одной лодке с Зеленским: он раз за разом обещал полную победу Украины и упорно отказывался вести переговоры с Путиным, поэтому вполне понятно, что внезапный разворот накануне выборов его не прельщает. Тем временем в военных кругах США крепнет осознание того, что затяжной конфликт грозит всерьез поставить под угрозу интересы США.



Один из способов для администрации Байдена сохранить лицо - "заморозить" конфликт на какое-то время (как минимум до президентских выборов) посредством некоего неформального уговора с Россией. Но у этой стратегии есть свои изъяны: во-первых, далеко не факт, что Россия на это пойдет, имея тактическое преимущество. А во-вторых, потребуется убедить Зеленского - или удалить его из игры.



С точки зрения США, демократическая смена режима в Украине, пожалуй, действительно предпочтительное решение. Но, как уже отмечалось, на сегодняшний день никаких выборов в повестке дня Киева не значатся. Это, впрочем, отнюдь не означает, что перемены исключены напрочь. Наоборот, это лишь повышает риск, что противники Зеленского - как внутри страны, так и за ее пределами - попытаются избавиться от него иными способами. Сам Зеленский недавно выразил тревогу, что на Украине готовится новый переворот по образцу Майдана, хотя и обвинил в этих кознях Россию, а не внутренних врагов. Сколь бы неправдоподобным этот сценарий ни казался, это знак, что статус Зеленского на мировой арене изменился: поскольку западные страны и ключевые фигуры украинской элиты истеблишмента судорожно ищут выхода, Зеленский может из ценного актива превратиться в помеху и обузу.



Томас Фази - обозреватель и переводчик. Автор книги "Ковидный консенсус" в соавторстве с Тоби Грином Источник - ИноСМИ

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