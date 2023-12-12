Для чего и за что? Россия передала Таджикистану зенитно-ракетный комплекс С-300

11:53 14.12.2023 Внимание - работает ПВО! Для чего и за что Таджикистан мог получить зенитно-ракетный комплекс С-300?



Рамзия Мирзобекова, Asia-Plus



Рассказываем, что это за комплекс и от чего защищает.



Россия передала Таджикистану зенитно-ракетный комплекс С-300, который обеспечит защиту воздушного пространства страны. Рассказываем, что это за комплекс и от чего защищает.







По сообщению российского издания "Независимая газета", 22 ноября во время правительственного совещания, президент России Владимир Путин сообщил "об очередном вкладе формирования Объединенной системы ПВО ОДКБ".



"Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300, это восемь пусковых установок", – цитирует Путина издание.



Вопрос о размещении в Таджикистане зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства С-300, как отметил Путин, был решен во время визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву 21-22 ноября.



При этом Путин попросил участников заседания "всемерно способствовать продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом", для чего российское "правительство должно выпустить до конца года соответствующее распоряжение".



12:10 8 ноября, 2022

Зачем Центральная Азия вооружается?



"Это технический вопрос, но прошу его не упустить из вида и довести до конца", - цитирует Путина издание.



Что в данном случае имеется в виду - неизвестно, но возможно речь идет о документировании соглашения по поводу ОС ПВО ОДКБ, ведь в самом Договоре о коллективной безопасности о ней ничего не говорится и все мероприятия связанные с ее установкой проводятся на основании двусторонних соглашений России и каждой из стран-подписантов Договора.



Об отсутствии общего соглашения недавно говорил и министр обороны России Сергей Шойгу, который отметил, что "если требуется оформление документально, то будут оформлять и документально".



Шойгу добавил, что "периодически проводятся учения для ее поддержания в боевом состоянии". При этом он отмечает, что она будет укрепляться "с учетом опыта спецоперации".



Следует отметить, что Таджикистан входит и ОС ПВО СНГ, которая была созданная в 1995 году и в которую тогда вошли Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Украина. Последние две страны сейчас не входят в ее состав.



Необходимость создания объединенной системы ПВО объяснялась ее эффективностью, так как национальные системы, ограниченные границами государства, имеют меньше возможностей. Таким образом предусматривалось внедрение интегрированных региональных систем ПВО в трех направлениях: Восточноевропейском, Кавказском и Центральноазиатском.



Но в дальнейшем речь зашла и о системе ПВО по линии ОДКБ. Впервые о ней заговорили в 2011 году, после специального заявления тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева, сделанного в связи с размещением американских ПВО в Европе.



Тогда Медведев заявил, что Россия в ответ может развернуть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" в Беларуси, Калининградской области и Краснодарском крае. Тогда же появились и разговоры о создании ОС ПВО ОДКБ. На этой платформе данная система так и не была создана, но Россия в дальнейшем заключала отдельные соглашение со странами-участницами ОДКБ. С Таджикистаном соглашение было подписано в 2021 году.



08:00 13 октября

У Кыргызстана и России будет совместная система ПВО. А что с Таджикистаном?



"Координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО РФ и Таджикистана и войск, входящих в состав других региональных систем ПВО в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами России.



Руководить личным составом будет командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий ВВС и противовоздушной обороны Вооруженных сил Таджикистана", - говорилось в тексте документа.



Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление.



Что такое ЗРК С-300?



Зенитно-ракетный комплекс С-300 предназначен для прикрытия войсковых группировок и стратегических армейских объектов, административных центров от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и авиационного нападения.



Зона поражения по дальности – 100 км, по высоте – 25-30 км, скорость поражаемой цели – 300 м/с, время развертывания установки из походного положения в боевое – 5 минут, возимый боекомплект – 96-192 штуки.



Она способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.



Этими системами Россия ранее обеспечивала Иран и Сирию. Вопрос продажи или реэкспорта этого комплекса через Беларусь Ирану еще в 2006 году оценивался шагом, который может кардинально изменить военную ситуацию в регионе, так как данная защитная система грозила большими потерями противникам Ирана в случае воздушных атак на эту страну.



Однако эксперты отмечали и о недостатках этой системы.



Слабая сторона ЗРК С-300 – это большая "мертвая воронка" непосредственно над комплексом. Пролетев в эту зону, самолет противника может без труда уничтожить систему ПВО. ТОР-М1 прикрывает эту воронку. Но идут ли ТОР-М1 в комплекте к ЗРК С-300, переданные Таджикистану - неизвестно.



Но если в случае с Ираном и Сирией наличие ПВО данной модификации может быть вполне объяснимым, то…



…для чего он нужен Таджикистану и от кого может защитить?



Основной угрозой безопасности Таджикистана считается афганский фактор, но ситуация на сегодняшний день такова, что ни "Талибан", ни другие радикальные силы в Афганистане не обладают авиацией и, казалось бы, воздушной угрозы для Таджикистана не существует.



По мнению военного эксперта Бахтиера Рахмонова, отсутствие у талибов собственной военно-воздушной авиации, тем более стратегической, значительно снижает вероятность воздушной угрозы для Таджикистана из Афганистана, но не стоит исключать, что вооруженные группировки и экстремистские организации могут использовать другие средства для атак, например, ракетные системы наземного базирования или БПЛА.



"Оценка угроз и рисков, связанных с ракетно-бомбовыми ударами или преступным использованием БПЛА, дронов зависит от множества факторов, включая политическую обстановку, деятельность самих экстремистских и террористических группировок, - говорит эксперт. - Воздушные угрозы могут возникать из различных источников, включая потенциальные конфликты в регионе, трансграничные террористические угрозы или незаконные пересечения границы".



17:17 8 декабря, 2021

Депутаты Таджикистана одобрили создание объединенной системы ПВО с Россией



Укрепление системы ПВО, по мнению Рахмонова, поможет Таджикистану самому более эффективно защищаться от таких угроз.



"Это событие стало возможным не сиюминутно, а в течение длительного времени изучения проблемы, анализа общей военно-политической ситуации в регионе; в результате реальной оценки собственных возможностей; наличия надежных сил и средств отражения; координации и совместной как учебной, так и боевой деятельности по принятию решений и их реализации по профилактике (ликвидации, нейтрализации, отражения и т. п.) воздушного нападения на территорию Таджикистана", - отмечает эксперт.



По его мнению, существуют и другие причины.



В частности, для России это вопрос укрепления региональной безопасности и передача ЗРК С-300 может быть частью усилий Москвы в этом направлении, так как позволяет ей создать единое противовоздушное пространство стран-членов ОДКБ, а также для защиты российской военной базы в Таджикистане.



По мнению другого нашего собеседника-политолога, форсирование Россией установки совместной системы ПВО с Таджикистаном может говорить о том, что она хочет предупредить какие-то конфликты на "своих южных рубежах".



Эксперт не исключает, что Центральная Азия может стать еще одной зоной прокси-войны между Западом и Россией, соответственно, она, в лучшем случае, ее пресечет, а в худшем - будет к ней готовиться.



"С точки зрения самой России, это очевидные шаги. В свое время она не получила юридические гарантии от США и Запада о ненападении на Россию в случае установки ЕвроПВО, и теперь, после войны в Украине, что считается уже открытой конфронтацией с США и Западом, никто не может исключить вероятность возникновения прокси-войны "на южных рубежах России", а это, в первую очередь, Таджикистан, - отмечает политолог. - Поэтому она будет готовиться. Тем более, что во время визита президента Таджикистана в РФ, обсуждался не только вопрос передачи системы ПВО, но и другие важные вопросы, в частности, по добыче ископаемых".



Как отмечает эксперт, интересным моментом можно считать вопрос добычи лития в Таджикистане, который сегодня считается самым востребованным ресурсом в мире в качестве альтернативной энергетики.



"Его используют как в производстве электромобилей, так для производства мощных батарей для подводных лодок, а также он может быть использован для других военных нужд, - говорит он. - Таджикистан хоть и уступает по уровню запасов другим странам мира, но для России по логистике и политическим причинам его добыть легче здесь.



Это может быть чревато для Таджикистана санкциями. В условиях и без того тяжелой экономической ситуации в стране, такие последствия могут привести к массовым недовольствам, чем могут воспользоваться внешние силы".



Последствия, по словам политолога, могут быть разными.



"В вопросе безопасности все может быть непредсказуемым: это могут быть и неудачные маленькие вылазки из Афганистана, но могут они перерасти и в большой конфликт. Все будет зависеть от того, как серьезно будут заинтересованы в этом внешние силы. Потому в данном случае Россия создает тыл Таджикистану и одновременно спокойствие себе в зоне пока еще своего влияния", - заключил эксперт. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702543980





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нужно реагировать максимально оперативно - Алихан Смаилов о нештатных ситуациях на ТЭЦ и теплосетях

- Алихан Смаилов: Приоритет Правительства – обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%

- Через морские порты Казахстана можно перевозить в 3 раза больше грузов, чем сейчас - Алихан Смаилов

- Нурсултан Назарбаев принял участие в седьмом заседании "Астана клуба"

- Алихан Смаилов вручил награды лауреатам премий "Алтын сапа" и "Парыз"

- Первый официальный визит главы МИД Казахстана в Румынию открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве

- Опыт австралийской ветеринарии изучили казахстанские специалисты

- Кадровые перестановки

- Микрокредиты для самозанятых лиц

