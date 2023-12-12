 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 13.12.2023
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Михаил Делягин: Россиянки отказываются рожать строителей блатного феодализма
12:08 14.12.2023

Михаил Делягин: Власть не знает, как "обуздать" демографию
Россиянки отказываются рожать строителей блатного феодализма

Материал комментируют:
Михаил Делягин

Демографический кризис не устранить ни налогами, ни объявлением Года семьи, считает экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин.

Перед выборами депутаты правящей партии соревнуются между собой в одиозных мерах. Звучат призывы запретить аборты, лишить женщину права на высшее образование и т. д. Введение налога на бездетность - реальная опасность.



Эксперт утверждает: если мы строим "блатной феодализм", то следующий этап, судя по инициативам единороссов о повышении рождаемости в стране, - рабовладельческое общество.

Что-то не так в этой "консерватории". Настоящий корень проблемы - в антисоциальной, провальной экономической политике последних 30 лет.

О грядущих выборах, о том, что россияне голосуют за президента, но выбирают Главнокомандующего, и почему лучше "потерять лицо", чем страну, - в программе "Открытая студия".

Источник - СвободнаяПресса
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