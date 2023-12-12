Михаил Делягин: Россиянки отказываются рожать строителей блатного феодализма

12:08 14.12.2023

Михаил Делягин: Власть не знает, как "обуздать" демографию

Россиянки отказываются рожать строителей блатного феодализма



Материал комментируют:

Михаил Делягин



Демографический кризис не устранить ни налогами, ни объявлением Года семьи, считает экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин.



Перед выборами депутаты правящей партии соревнуются между собой в одиозных мерах. Звучат призывы запретить аборты, лишить женщину права на высшее образование и т. д. Введение налога на бездетность - реальная опасность.







Эксперт утверждает: если мы строим "блатной феодализм", то следующий этап, судя по инициативам единороссов о повышении рождаемости в стране, - рабовладельческое общество.



Что-то не так в этой "консерватории". Настоящий корень проблемы - в антисоциальной, провальной экономической политике последних 30 лет.



О грядущих выборах, о том, что россияне голосуют за президента, но выбирают Главнокомандующего, и почему лучше "потерять лицо", чем страну, - в программе "Открытая студия".