Байден превысил лимит. Финансовое положение не позволяет США финансировать Украину, - Дэн Колдуэлл

12:09 14.12.2023

The Federalist

США



Байден очень сильно превысил американский кредитный лимит, раздавая незаполненные чеки Украине

Конгресс должен воспользоваться своим конституционным правом и помешать Байдену выделить дополнительные средства Украине, пишет The Federalist. И дело не в том, что никакой победы ВСУ не предвидится, США просто не могут позволить себе эти траты: финансовый крах все ближе.



Байден продолжает вводить всех в заблуждение, заявляя, что Украина может одержать полную победу над Россией. Конгресс не обязан присоединяться к этой лжи.



В октябре в программе "60 минут" Байдена спросили, смогут ли Соединенные Штаты одновременно поддерживать два вооруженных конфликта: на Украине и на Ближнем Востоке. Байден ответил: "Безусловно. Ради всего святого, мы же Соединенные Штаты Америки, самая сильная страна в истории. Не в мире, а в мировой истории. В истории мира. Мы в состоянии заниматься обоими конфликтами, обеспечивая при этом защиту США во всем мире".



Спустя всего несколько дней действительность внесла свои коррективы, когда партию предназначенных для Украины американских артиллерийских снарядов перенаправили в Израиль. А в начале 2023 года администрация Байдена приняла решение передать ЦАХАЛ 300 тысяч артиллерийских снарядов с американского склада в Израиле, который издавна использовался для пополнения запасов еврейского государства в кризисных ситуациях. Недавно один украинский руководитель рассказал ABC News, что с начала войны между Израилем и ХАМАС поставки артиллерийских и прочих боеприпасов натовского стандарта на Украину сократились более чем на 30%. Вдобавок ко всему у США большой портфель невыполненных заказов на производство вооружений для Тайваня. И это в условиях, когда Китай, судя по всему, готовится к силовому захвату этого островного государства.



Даже самая сильная страна в истории не может править миром без определенных уступок и компромиссов. Но администрация Байдена уперлась и не желает отвечать на критику, живо напоминая правительство Буша и его действия в Ираке в 2004 году. В таких условиях компромиссы ей придется навязывать силой.



Администрация Байдена выдвинула новое требование к конгрессу, подав заявку на выделение еще 61 миллиарда долларов для Украины. В итоге, если приплюсовать эти цифру, общая сумма помощи, выделенной Киеву с 2022 года, составляет почти 200 миллиардов долларов. Вооруженный конфликт на Украине зашел в тупик, финансовые перспективы у США довольно мрачные, но американское и украинское руководство как будто не понимает этого. В таких обстоятельствах явно необходима смена курса. Конгресс должен воспользоваться самым мощным инструментом из своего арсенала – кошельком, чтобы заставить администрацию пойти на Украине иным путем.



Конгресс должен отвергнуть очередной запрос на выделение средств по двум главным причинам. Во-первых, у администрации Байдена нет плана по обеспечению победы Украины. Она не может даже четко сформулировать, в чем будет заключаться эта победа. Во-вторых, сегодняшнее финансовое положение США не позволяет Вашингтону выдавать незаполненные чеки Украине и тратить деньги на другие внешнеполитические авантюры.



В ближайшей перспективе у украинцев очень мало надежд на прорывные успехи в борьбе с русскими. Как сообщает Wall Street Journal, до 2025 года Киев вряд ли сможет начать новое контрнаступление. Тем не менее правительство Зеленского продолжает выдвигать недостижимые военные цели, отказывается от дипломатии и ведет боевые действия таким образом, что снаряды у ВСУ расходуются быстрее, чем западные страны их производят.



Добавьте к этому большой расход боеприпасов американского производства в Газе, и проблема станет еще более очевидной. Еще до эскалации на Ближнем Востоке командующий ВВС США в Европе предупреждал, что запасы оружия и боевой техники у НАТО "опасно малы". Почему Вашингтон решил передать Украине кассетные боеприпасы? Да потому что советник по национальной безопасности Джейк Салливан пожаловался на "чрезвычайно высокие темпы расходования артиллерийских снарядов" в этом конфликте. Малопонятная теория победы американской администрации полностью противоречит вполне реальной опасности эскалации, которые сохраняются на Украине. Это и риск непреднамеренного столкновения российских и натовских войск на границах Украины, и риск безрассудного поведения киевских властей. Передать им еще 61 миллиард – это в лучшем случае просто вышвырнуть деньги на ветер.



Вторая причина, по которой конгресс должен отклонить запрос администрации, состоит в поистине ужасном финансовом положении США. Об этом часто и много говорили, выстраивая мрачные прогнозы, но похоже, что Соединенные Штаты сегодня приближаются к пропасти финансового краха. Вскоре после того, как президент Байден дал интервью в программе "60 минут", министр финансов Джанет Йеллен объявила, что Соединенные Штаты "определенно" в состоянии поддерживать вооруженную борьбу Украины и Израиля. Однако после этого заявления Йеллен у минфина было несколько очень слабых продаж облигаций, из-за чего США будут вынуждены платить более высокие проценты по своим долгам, а инвесторы станут меньше верить в финансовые перспективы Америки. Процент по долгам сейчас составляет примерно триллион долларов в год, а размер государственного долга почти 34 триллиона. Дефицит бюджета ежегодно достигает примерно полутора триллионов долларов, а к 2033 году он может вырасти почти до трех триллионов.



В свете вышесказанного конгресс проявит откровенную глупость, если возьмет в долг еще 61 миллиард долларов на помощь провалившей свое контрнаступление Украине. Администрация Байдена продолжает открыто вводить всех в заблуждение, заявляя, что Киев может одержать полную и решительную победу над Москвой. Конгресс не обязан присоединяться к этой лжи. Конституция наделила его правом отнять у администрации чековую книжку. Если конгресс откажется воспользоваться этим полномочием и в очередной раз подпишется под политикой администрации в отношении Украины, законодатели войдут в историю как соавторы дипломатического и финансового краха.



Авторы статьи: Дэн Колдуэлл (Dan Caldwell), Джастин Логан (Justin Logan)



Дэн Колдуэлл – ветеран корпуса морской пехоты, участник войны в Ираке и бывший сотрудник конгресса. Джастин Логан – директор программы исследований оборонной и внешней политики в Институте Катона.