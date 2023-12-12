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Австро-Венгрия объединилась против Украины
12:14 14.12.2023

Tекст: Дмитрий Бавырин

Еврокомиссия выписала Венгрии взятку в 10 млрд евро, чтобы она перестала противиться вступлению Украины в ЕС и финансированию ВСУ. Однако на позиции венгров неожиданно встали австрийцы и некоторые другие народы бывшей Австро-Венгрии, которым больше не нужны ни Украина, ни проблемы с Россией. Что заставило Австрию одуматься?

Согласно старой шутке, украинцев изобрели в австрийском генштабе, когда решили создать государство-прокладку между Австро-Венгерской и Российской империями на этнической базе из малороссов и закарпатских русинов (из последних, кстати, украинцы получились "так себе" – все равно ощущали свою инаковость и льнули к России).

Сколько бы ни было в этой шутке исторической правды, в наши дни осколки государства Габсбургов поступают как будто наоборот – объединяются на антиукраинской платформе, причем не словом даже, а сразу делом: блокируют ассигнования из бюджета ЕС для Киева и ломают планы по принятию Украины в "единую европейскую семью".

Только противоречия тут, если подумать, нет: украинская прокладка нужна была как прокладка, а не как полноценная часть европейской империи.

В начале недели стало ясно, что официальные переговоры с Киевом о вступлении в ЕС не начнутся в середине декабря, как рассчитывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. В лучшем случае придется ждать до марта или даже до лета, причем совершенно непонятно, как такой "лучший случай" должен выглядеть. Прогнозы относительно будущего Украины даже у ее симпатизантов сейчас мрачные.

Это, кстати сказать, очень важный элемент в общей картине: большинство критиков, скептиков, рационалистов и "голубей", которые учат других говорить "нет" украинской власти, повылазили на свет божий только сейчас, а прежде, пока на Западе была жива надежда на "военный разгром России", отмалчивались. Власти Австрии как раз из таких.

Молчали австрияки, надо думать, сжав зубы. У их страны были обширные экономические отношения с РФ и сильная зависимость от ее энергоресурсов. Поэтому разрыв обошелся дорого, и население почувствовало его на себе.

На протяжении последних двух лет Вена была усредненной евростолицей: не лезла в оккупированные русофобами первые ряды, как Финляндия или Польша, но и голоса против властей Украины и "политики сдерживания России" не подавала. Сейчас власть там та же, что была, но ее как будто подменили. Например, как заявил канцлер Карл Нехаммер, Австрия не одобрит начало переговоров с Киевом в нынешних условиях. Причем довод у канцлера иезуитский: Украина не должна пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами – такими как Босния и Герцеговина.

Прежде Босния тоже была частью империи Габсбургов, как, понятное дело, и Австрия, и Венгрия, ставшая главным и в какой-то момент единственным противником помощи Киеву, и присоединившаяся к ней после смены правительства Словакия.

Для того чтобы собрать "посконную" Австро-Венгрию, осталось дождаться переломов только в Чехии, Хорватии и Словении (и они там будут – дайте срок). Что же касается Боснии, там пока затяжной кризис с перетягиванием каната между властями в Сараево, которые ориентированы на Запад, и Республикой Сербской, где поддерживают Россию. Но дело не в том, кто кого любит, а в том, что Босния неуправляемое государство-кадавр, и шансов на то, что в обозримой перспективе ему удастся интегрироваться в ЕС, нет никаких.

То есть для австрияков Босния как бы благовидный предлог, чтоб оставить Зеленского за дверью. С таким же успехом Вена могла бы предложить повременить с переговорами до тех пор, пока рак на горе Маглич не свистнет.

По вопросу выделения Киеву помощи из бюджета ЕС австрийцы тоже встали в позу, как ранее словаки и венгры. Правда, это представляется менее фатальным для Киева противоречием, поскольку обеспечить его оборону на как можно более длительный срок в Брюсселе действительно хотят и даже пошли навстречу ненавистному премьеру Венгрии Виктору Орбану, разблокировав для него 10 млрд евро, чтобы он разблокировал для Зеленского 50 млрд.

Может, и впрямь разблокирует: Орбан из тех, кто свой (и национальный; он их не разделяет) интерес ни за что не упустит. Но, во-первых, венгры считают, что Еврокомиссия зажала для них не 10, а 30 млрд евро.

А во-вторых, ситуация такая, что задача высших еврочиновников больше не сводится к даче взятки единственному оппортунисту. Теперь их много – только уладишь с одним, подает голос другой.

У фрау фон дер Ляейн уже пальцев не хватает, чтоб затыкать дырки в днище коалиции под условным названием "За Украину".

Это одна из причин, по которой австрияки осмелели – назвать габсбургским, чем в компании "анфан террибля ЕС" Орбана, рискуя нарваться на травлю и обвинения в работе на русских.

"Работа на русских" для Австрии щекотливая тема. При канцлере Себастьяне Курце, чья Народная партия вошла в альянс с националистами и евроскептиками из Партии свободы, Вена была одной из наиболее комплементарных к России столиц ЕС, конкурируя в этом разве что с кипрской Никосией. Танец президента России с главой МИД Австрии – событие из тех времен.

Ту коалицию намеренно разрушили провокацией – вбросом видео, которое создавало картину, будто лидеры "свободовцев" лоббировали интересы российского олигарха за мзду. Последовал грандиозный скандал, коалиция распалась, Курц объявил досрочные выборы. Потом выяснилось, что все обвинения – липа, но в ходе расследования за фигурантами обнаружились другие грехи, за которые их с удовольствием осудили.

Сейчас у власти та же Народная партия, но уже без ушедшего из политики (якобы из-за рождения ребенка) Курца, а в качестве ее младшего партнера – местная версия "Зеленых". Новый канцлер Нехаммер тоже пытался играть в отношениях с Россией особую роль, в частности, именно его Брюссель направил в Москву на переговоры с Владимиром Путиным в апреле 2022 года. Однако вышло не очень-то: принят в Кремле был, но понят не был. После той встречи Вена больше "не отсвечивала": не пыталась "топить" Москву, но и с Брюсселем не спорила.

Теперь венгры и словаки разбудили Нехаммера, чтобы он наконец-то сделал что-нибудь наперекор той политике, которая привела Австрию к падению промышленного производства, высокой инфляции и явному недопониманию со стороны народа, который за такую политику в отношении России никогда не голосовал, наоборот, давал понять, что его устраивало так, как было при Курце.

В 2025-м в Австрии новые выборы. Рейтинги у партии Нехаммера низкие, а у Австрийской партии свободы, наоборот, высоки как никогда. А еще у нее новый лидер – Герберт Кикль, который, если смотреть на него из Киева или Брюсселя, хуже старых: изначально был категорическим противником антироссийских санкций и заявлял об ответственности НАТО (куда Австрия, напомним, не входит) за конфликт на Украине.

Идет к тому, что Австрия повторит путь Нидерландов, где критики Брюсселя и Киева победили уже в этом году и теперь пытаются сформировать правящую коалицию.



Но уже сейчас власти в Вене убедились, что выступать голосом разума по вопросу России и Украины это совсем не страшно и не приводит к остракизму ни со стороны избирателей, сколько бы их ни запугивали, ни со стороны общезападного истеблишмента, у которого теперь других проблем навалом. Лучше поздно, чем никогда.

Однако, даже если Украину изобрели не в австрийском генштабе, реформировать ее (или упразднять) все равно придется не Австрии и не Венгрии, а России. Желание габсбургских народов побыстрее выйти из проекта по снабжению Зеленского означает желание соскочить, а не взять на себя работу по вдалбливанию в украинские головы принципов мирного сосуществования.

Это наша работа. И работа предстоит долгая.

Источник - Взгляд
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