От шашмакома и лязги до юрт и лепешек: Центральная Азия в мировом наследии

12:20 14.12.2023 Ширин Рахманова, Asia-Plus



Рассказываем, какие объекты нашего региона включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Бахши - это национальные рассказы под традиционную музыку







Искусство изготовления атласа и адраса включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Также недавно были внесены древний арийский праздник Сада и художественное декорирование текста тазхиб.



В него уже вошло огромное количество объектов всей Центральной Азии. Вспомним, что же настолько ценно для культуры, что вошло в список ЮНЕСКО.



Культурные традиции стран нашего региона во многом похожи, учитывая общую историю. Так что некоторые объекты нематериального культурного наследия относятся не к одной стране, а к нескольким. В их числе праздник Навруз, шашмаком, анекдоты Ходжа Насреддина, плов и шелководство.



Таджикистан



Музыка "Шашмаком" (признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 году)

Шашмаком - это цикл, состоящий из 6 классических вокально-инструментальных композиций. А маком - это жанр. Шашмаком буквально означает шесть макомов: Рост, Наво, Бузург, Дугох, Сегох и Ирок.



Навруз (признан нематериальным наследием ЮНЕСКО в 2010 году)

В этот день принято готовить национальные блюда, устраивать семейные встречи и народные гуляния. Об этом празднике написано даже в знаменитом "Шахнаме" Фирдавси. Главное блюдо Навруза – суманак. Это сладкая масса, сваренная из пророщенной пшеницы без добавления сахара.



Традиционное блюдо оши палав и его социальный и культурный контекст в Таджикистане (включено в 2016 году)

Готовится из риса, мяса и специй, при этом существует до 200 вариантов рецептов плова. Его едят и по радостным, и по грустным поводам. Даже в названиях мероприятий присутствует название плова: оши туй (свадебный плов), оши-нахор (утренний плов к мероприятию), маслихат-оши (плов, во время которого люди совещаются), оши худои (плов, подаваемый на поминках) и т.д.



Чакан (включен в 2018 году)

В начале узоры – цветы, звезды, лепестки, солнце, луна выбивались на дереве, кости, бронзе, коже, драгоценных камнях и фарфоровой посуде. Позднее этот вид искусства стал называться "Чакан" и наноситься на ткани. Археологические находки в населенных арийцами регионах свидетельствуют о том, что таджикский народ издревле занимался вышиванием.



Фалак (включен в 2021 году)

Это древний устный музыкальный жанр, столетиями передаваемый из уст в и дошедший до наших дней. Распространен более всего в горных районах Таджикистана.

Традиционно основной текст фалака составляет рубаи, но сегодня исполнители используют также газели классиков и современных поэтов. По манере исполнения, использования разных инструментов и географической расположенности фалак разделен на дашти, роги, дарвози, афгони (бадахшони) и кухистони.



Традиции пересказа притчей о Ходже Насреддине (Афанди) (включены в 2022 году)

Это фольклорный юмористический персонаж, который одновременно был философом и мудрецом. Некоторые утверждают, что такой человек реально существовал. Афанди всегда находил выходы даже из самых сложных ситуаций, высмеивая жадных и нечестных людей.



Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества (включено 2022 году)

В Таджикистане издревле занимались производством шелка "с нуля". По сей день здесь выращивают тутовые деревья, и их листьями питается будущий шелкопряд. Из кокона, который создает гусеница, плетут шелковые нити. Таджики также занимаются окрашиванием нитей и производством изделий из шелка.



Ночь Ялдо – древний праздник арийского народа, который отмечается в Таджикистане, Афганистане и Иране. Отмечается в последнюю ночь осени. В эту ночь семья собирается вокруг украшенного хана в доме престарелых.

Их дом украшен символическими предметами и продуктами, в том числе лампой, символизирующей свет, водой, символизирующей чистоту, и красными фруктами, такими как гранаты, арбузы, свекла, кукуруза и виноград, символизирующими тепло.

В Таджикистане Ночь Ялдо не празднуется широко и отмечается определенными кругами чтением стихов и рассказов, играми и музыкой, а также вручением подарков.



Узбекистан



Культурное пространство Байсунского района (в 2008 году было включено в репрезентативный список ЮНЕСКО)

Расположено в Сурхандарьинской области, одной из самых древних в Центральной Азии. Именно через Байсун проходили торговые караваны Великого Шелкового пути в Индию.

В Байсунском районе расположены уникальные памятники археологии: пещера Тешик-Таш, крепость кушанов Паенкурган, крепость Курганзол эпохи Александра Македонского, наскальные рисунки в горах Кугитанга, ущелье Сурхи, следы динозавров и многое другое.



Катта ашула (включен в список в 2009 году)

Это певческий жанр жителей Ферганской долины. Он представляет собой сочетание восточной поэзии, пения, игры на музыкальных инструментах, а также священных обрядов. Неотъемлемый элемент Катта ашула – небольшой поднос или фарфоровая тарелка, которая направляет звук в сторону зрителей и позволяет лучше услышать собственный голос.



Искусство острословия Аския (внесено в список в 2014 году)

Также родом из Ферганской области, зародившийся не позднее XV столетия. Участники аскии должны мастерски владеть искусством импровизации, демонстрировать богатство узбекского языка и умело использовать юмор, при этом важно не задевать честь собеседника.

Во время аксии участники ведут диалог и спорят на заданную тему.



Практика Маргиланского центра ремесленничества по изготовлению атласа и адраса традиционным способом (включена в 2017 году)

Ткани атлас и адрас стали изготавливать много веков назад в Маргилане, который сегодня находится на территории Ферганской области.

За последние 100 лет практика изготовления тканей ручным способом начала утрачиваться. Поэтому в 2007 году в Маргилане создали Центр развития ремесел, главная цель которого заключается в сохранении и возрождении традиций изготовления атласа и адраса.



Лазги (лязги) (включен в 2019 году)

Хорезмский танец. Отличительными особенностями движений лазги являются полусогнутые ноги, преобладание мелкой тряски плечами и руками, "порхающие" движения кистей рук, акцентированный ключ ногами и знаменитое движение шеи и головы справа налево и слева направо.

Мимика при исполнении хорезмского танца невероятно экспрессивна и эмоциональна. Лазги часто исполняется во время пения национальных песен, в которых есть слова о любви и дружбе.



Искусство миниатюры (вошло в 2020 году)

Особый вид узбекского искусства, который выражается в создании небольших картин. Обычно на миниатюрах изображены люди и национальные орнаменты.



Искусство Бахши (включено в 2021 году)

Это национальные рассказы под традиционную музыку. Истории берут начало из народных сказаний, легенд и сказок, а читают под аккомпанемент национальных узбекских музыкальных инструментов: домбры и кобуза.



Казахстан



Традиционные знания и навыки в изготовлении казахских юрт (включены в список в 2014 году)

Юрта представляет собой жилище кочевников, которое легко собирается и разбирается при переезде на новое место. Она является символом семьи, гостеприимства и казахской национальной культуры.



Казахское традиционное искусство: Домбра кюй (включено в 2014 году)

Домбра – это грушевидный струнный щипковый музыкальный инструмент с двумя струнами. Кюй –традиционное инструментальное произведение. Обычно домбра кюй сопровождаются историческими рассказами.



Искусство импровизации Айтыс (включено в 2015 году)

Это жанр устного народного творчества. В айтысе участвуют два поэта-импровизатора, которые соревнуются друг с другом под аккомпанемент домбры. Они могут читать стихи или петь. Главное – спорить на актуальные темы, добавляя юмор, остроумие и философию.



Борьба Курес (включена в 2016 году)

Вид национальной казахской борьбы, главная цель которой заключается в том, чтобы положить противника на спину.



Культура приготовления лепешек и разделение хлеба: катырма (включено в 2016 году)

Хлеб под названием катырма представляет собой лепешку из тонко раскатанного теста, обжаренную на сухой сковороде.



Традиционная казахская игра Асык (включена в 2017 году)

Очищенные кости крупного рогатого скота (альчики) расставляются в ряд. Игрок бросает с расстояния нескольких метров альчик-биток, которым нужно выбить другие альчики из кона (круга).

Также необходимо, чтобы биток встал в определенную позицию.



Также в последние годы в список ЮНЕСКО были внесены традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов, народные сказки и музыка Коркыт ата, интеллектуальная игра Тогыз кумалак, соколиная охота, и кукольно-музыкальное театральное искусство Ортеке.



Кыргызстан



Искусство акынов (включено в 2008 году)

Этот жанр искусства представляет собой сочетание поэтического рассказа, положенного на музыкальный лад, и импровизации.



Ала-кийиз и шырдак (включено в список в 2012 году)

Это искусство кыргызских традиционных войлочных ковров.



Изготовление лепешек и культура обмена хлебом: жупка (включено в 2016 году)

Жупка́ – это традиционный кыргызский хлеб. Он представляет собой тонкую суховатую лепешку, которая может храниться очень долго, не теряя своих питательных свойств. Кочевники ели жупку, размачивая в молоке или воде.



Традиционные навыки изготовления ак-калпаков (включено в 2019 году)

Это национальный головной убор для мужчин. Головной убор имеет цилиндрическую форму и изготовлен из войлока. Существует более 80 видов калпаков, каждый из которых имеет свои особенности.



Кроме того, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Кыргызстане входят эпическая трилогия: Манас, Семетей и Сейтек, традиционные знания и навыки изготовления кыргызских юрт, искусство импровизации Айтыш, традиционная конная игра Кок-бору, традиционная интеллектуальная игра Тогуз коргоол, а также игры кочевников. Источник - Азия-Плюс

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