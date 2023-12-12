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От шашмакома и лязги до юрт и лепешек: Центральная Азия в мировом наследии
12:20 14.12.2023

Ширин Рахманова, Asia-Plus

Рассказываем, какие объекты нашего региона включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Бахши - это национальные рассказы под традиционную музыку



Искусство изготовления атласа и адраса включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Также недавно были внесены древний арийский праздник Сада и художественное декорирование текста тазхиб.

В него уже вошло огромное количество объектов всей Центральной Азии. Вспомним, что же настолько ценно для культуры, что вошло в список ЮНЕСКО.

Культурные традиции стран нашего региона во многом похожи, учитывая общую историю. Так что некоторые объекты нематериального культурного наследия относятся не к одной стране, а к нескольким. В их числе праздник Навруз, шашмаком, анекдоты Ходжа Насреддина, плов и шелководство.

Таджикистан

Музыка "Шашмаком" (признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 году)
Шашмаком - это цикл, состоящий из 6 классических вокально-инструментальных композиций. А маком - это жанр. Шашмаком буквально означает шесть макомов: Рост, Наво, Бузург, Дугох, Сегох и Ирок.

Навруз (признан нематериальным наследием ЮНЕСКО в 2010 году)
В этот день принято готовить национальные блюда, устраивать семейные встречи и народные гуляния. Об этом празднике написано даже в знаменитом "Шахнаме" Фирдавси. Главное блюдо Навруза – суманак. Это сладкая масса, сваренная из пророщенной пшеницы без добавления сахара.

Традиционное блюдо оши палав и его социальный и культурный контекст в Таджикистане (включено в 2016 году)
Готовится из риса, мяса и специй, при этом существует до 200 вариантов рецептов плова. Его едят и по радостным, и по грустным поводам. Даже в названиях мероприятий присутствует название плова: оши туй (свадебный плов), оши-нахор (утренний плов к мероприятию), маслихат-оши (плов, во время которого люди совещаются), оши худои (плов, подаваемый на поминках) и т.д.

Чакан (включен в 2018 году)
В начале узоры – цветы, звезды, лепестки, солнце, луна выбивались на дереве, кости, бронзе, коже, драгоценных камнях и фарфоровой посуде. Позднее этот вид искусства стал называться "Чакан" и наноситься на ткани. Археологические находки в населенных арийцами регионах свидетельствуют о том, что таджикский народ издревле занимался вышиванием.

Фалак (включен в 2021 году)
Это древний устный музыкальный жанр, столетиями передаваемый из уст в и дошедший до наших дней. Распространен более всего в горных районах Таджикистана.
Традиционно основной текст фалака составляет рубаи, но сегодня исполнители используют также газели классиков и современных поэтов. По манере исполнения, использования разных инструментов и географической расположенности фалак разделен на дашти, роги, дарвози, афгони (бадахшони) и кухистони.

Традиции пересказа притчей о Ходже Насреддине (Афанди) (включены в 2022 году)
Это фольклорный юмористический персонаж, который одновременно был философом и мудрецом. Некоторые утверждают, что такой человек реально существовал. Афанди всегда находил выходы даже из самых сложных ситуаций, высмеивая жадных и нечестных людей.

Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества (включено 2022 году)
В Таджикистане издревле занимались производством шелка "с нуля". По сей день здесь выращивают тутовые деревья, и их листьями питается будущий шелкопряд. Из кокона, который создает гусеница, плетут шелковые нити. Таджики также занимаются окрашиванием нитей и производством изделий из шелка.

Ночь Ялдо – древний праздник арийского народа, который отмечается в Таджикистане, Афганистане и Иране. Отмечается в последнюю ночь осени. В эту ночь семья собирается вокруг украшенного хана в доме престарелых.
Их дом украшен символическими предметами и продуктами, в том числе лампой, символизирующей свет, водой, символизирующей чистоту, и красными фруктами, такими как гранаты, арбузы, свекла, кукуруза и виноград, символизирующими тепло.
В Таджикистане Ночь Ялдо не празднуется широко и отмечается определенными кругами чтением стихов и рассказов, играми и музыкой, а также вручением подарков.

Узбекистан

Культурное пространство Байсунского района (в 2008 году было включено в репрезентативный список ЮНЕСКО)
Расположено в Сурхандарьинской области, одной из самых древних в Центральной Азии. Именно через Байсун проходили торговые караваны Великого Шелкового пути в Индию.
В Байсунском районе расположены уникальные памятники археологии: пещера Тешик-Таш, крепость кушанов Паенкурган, крепость Курганзол эпохи Александра Македонского, наскальные рисунки в горах Кугитанга, ущелье Сурхи, следы динозавров и многое другое.

Катта ашула (включен в список в 2009 году)
Это певческий жанр жителей Ферганской долины. Он представляет собой сочетание восточной поэзии, пения, игры на музыкальных инструментах, а также священных обрядов. Неотъемлемый элемент Катта ашула – небольшой поднос или фарфоровая тарелка, которая направляет звук в сторону зрителей и позволяет лучше услышать собственный голос.

Искусство острословия Аския (внесено в список в 2014 году)
Также родом из Ферганской области, зародившийся не позднее XV столетия. Участники аскии должны мастерски владеть искусством импровизации, демонстрировать богатство узбекского языка и умело использовать юмор, при этом важно не задевать честь собеседника.
Во время аксии участники ведут диалог и спорят на заданную тему.

Практика Маргиланского центра ремесленничества по изготовлению атласа и адраса традиционным способом (включена в 2017 году)
Ткани атлас и адрас стали изготавливать много веков назад в Маргилане, который сегодня находится на территории Ферганской области.
За последние 100 лет практика изготовления тканей ручным способом начала утрачиваться. Поэтому в 2007 году в Маргилане создали Центр развития ремесел, главная цель которого заключается в сохранении и возрождении традиций изготовления атласа и адраса.

Лазги (лязги) (включен в 2019 году)
Хорезмский танец. Отличительными особенностями движений лазги являются полусогнутые ноги, преобладание мелкой тряски плечами и руками, "порхающие" движения кистей рук, акцентированный ключ ногами и знаменитое движение шеи и головы справа налево и слева направо.
Мимика при исполнении хорезмского танца невероятно экспрессивна и эмоциональна. Лазги часто исполняется во время пения национальных песен, в которых есть слова о любви и дружбе.

Искусство миниатюры (вошло в 2020 году)
Особый вид узбекского искусства, который выражается в создании небольших картин. Обычно на миниатюрах изображены люди и национальные орнаменты.

Искусство Бахши (включено в 2021 году)
Это национальные рассказы под традиционную музыку. Истории берут начало из народных сказаний, легенд и сказок, а читают под аккомпанемент национальных узбекских музыкальных инструментов: домбры и кобуза.

Казахстан

Традиционные знания и навыки в изготовлении казахских юрт (включены в список в 2014 году)
Юрта представляет собой жилище кочевников, которое легко собирается и разбирается при переезде на новое место. Она является символом семьи, гостеприимства и казахской национальной культуры.

Казахское традиционное искусство: Домбра кюй (включено в 2014 году)
Домбра – это грушевидный струнный щипковый музыкальный инструмент с двумя струнами. Кюй –традиционное инструментальное произведение. Обычно домбра кюй сопровождаются историческими рассказами.

Искусство импровизации Айтыс (включено в 2015 году)
Это жанр устного народного творчества. В айтысе участвуют два поэта-импровизатора, которые соревнуются друг с другом под аккомпанемент домбры. Они могут читать стихи или петь. Главное – спорить на актуальные темы, добавляя юмор, остроумие и философию.

Борьба Курес (включена в 2016 году)
Вид национальной казахской борьбы, главная цель которой заключается в том, чтобы положить противника на спину.

Культура приготовления лепешек и разделение хлеба: катырма (включено в 2016 году)
Хлеб под названием катырма представляет собой лепешку из тонко раскатанного теста, обжаренную на сухой сковороде.

Традиционная казахская игра Асык (включена в 2017 году)
Очищенные кости крупного рогатого скота (альчики) расставляются в ряд. Игрок бросает с расстояния нескольких метров альчик-биток, которым нужно выбить другие альчики из кона (круга).
Также необходимо, чтобы биток встал в определенную позицию.

Также в последние годы в список ЮНЕСКО были внесены традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов, народные сказки и музыка Коркыт ата, интеллектуальная игра Тогыз кумалак, соколиная охота, и кукольно-музыкальное театральное искусство Ортеке.

Кыргызстан

Искусство акынов (включено в 2008 году)
Этот жанр искусства представляет собой сочетание поэтического рассказа, положенного на музыкальный лад, и импровизации.

Ала-кийиз и шырдак (включено в список в 2012 году)
Это искусство кыргызских традиционных войлочных ковров.

Изготовление лепешек и культура обмена хлебом: жупка (включено в 2016 году)
Жупка́ – это традиционный кыргызский хлеб. Он представляет собой тонкую суховатую лепешку, которая может храниться очень долго, не теряя своих питательных свойств. Кочевники ели жупку, размачивая в молоке или воде.

Традиционные навыки изготовления ак-калпаков (включено в 2019 году)
Это национальный головной убор для мужчин. Головной убор имеет цилиндрическую форму и изготовлен из войлока. Существует более 80 видов калпаков, каждый из которых имеет свои особенности.

Кроме того, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Кыргызстане входят эпическая трилогия: Манас, Семетей и Сейтек, традиционные знания и навыки изготовления кыргызских юрт, искусство импровизации Айтыш, традиционная конная игра Кок-бору, традиционная интеллектуальная игра Тогуз коргоол, а также игры кочевников.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702545600


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