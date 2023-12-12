Пресс-конференция Владимира Путина 14 декабря 2023 года: онлайн-трансляция

12:39 14.12.2023

Президент России отвечает на вопросы журналистов и граждан. Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина проходят одновременно



