Пресс-конференция Владимира Путина 14 декабря 2023 года: онлайн-трансляция

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Президент России отвечает на вопросы журналистов и граждан. Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина проходят одновременно