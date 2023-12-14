 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.12.2023
18:34  Война вокруг Газы: тьма в конце туннеля, - В.Бурт
18:33  Китайский "авианосец" победит Альцгеймера, рак и старость, - Дм.Капустин
18:32  Китайский "авианосец" победит Альцгеймера, рак и старость, - Дм.Капустин
12:39  Пресс-конференция Владимира Путина 14 декабря 2023 года: онлайн-трансляция
12:20  От шашмакома и лязги до юрт и лепешек: Центральная Азия в мировом наследии
12:14  Австро-Венгрия объединилась против Украины
12:09  Байден превысил лимит. Финансовое положение не позволяет США финансировать Украину, - Дэн Колдуэлл

12:08  Михаил Делягин: Россиянки отказываются рожать строителей блатного феодализма
12:00  Мирбек Шамырканов назначен акимом Чон-Алайского района Ошской области
11:53  Для чего и за что? Россия передала Таджикистану зенитно-ракетный комплекс С-300
11:42  Уберут свои. Началась охота за головой Зеленского, - Томас Фази
10:49  Солдатам КазНацгвардии разрешили не платить по кредитам
10:37  Сталин и Израиль. Как события 1948 года отразились на сегодняшнем дне (уроки истории)
10:35  Синергия. Россия и Китай в XXI веке, - Юрий Тавровский
09:29  Россия, ты за кого? - Александр Проханов
07:05  Температура 40 и странные сны: по России стал гулять непонятный вирус
01:00  Кризис западных центробанков
00:58  Байден и Зеленский: две хромые утки. Реалистичный прогноз и предчувствие первой ядерной войны
00:53  Кадровые перестановки в Киргизии: новый старый мэр столицы и сокращения в Министерстве экономики
00:51  Таджикистан переходит на 5G. Китай поставит 7600 базовых станций до 2028 года
00:32  Американские визитеры не добьются уступок от Дели, - Владимир Скосырев
00:31  Как Туркменистан сотрудничает с Китаем на фоне энергетических вызовов в ЦА
00:01  Великобритания разработала свою стратегию для Центральной Азии, - Виктория Панфилова
Среда, 13.12.2023
22:23  РосМИД: вылет F-16 из Польши и Румынии будет приравнен к участию в конфликте. Лавровским "пугалкам" уже никто не верит....
22:20  Изральская армия за одни сутки потеряла в Газе убитыми: подполковника, 4 майоров и капитана
21:14  Нефтяные танкеры топят 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
20:13  Скотт Риттер: Зеленский есть, но его уже нет – капитуляция Украины неизбежна
20:11  "Идинах@й"... Еще раз про одно научное открытие филолога из Узбекистана, - Б.Мусаев
20:08  Парламент Франции дружно провалил правительственный закон о миграции
20:04  Задержан за коррупцию глава питерского метростроя Шмидт
19:48  Каспий в Актау замерз вместе с городом
19:32  Ставка больше, чем жизнь: Роберт Кеннеди атакует ЦРУ США, - Дм.Минин
19:30  В куда пикирует КазКосмос. Часть 2, - Евг.Косенко
19:28  В Атырауской области состоялся запуск магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак". Россия опять кого-то поит...
19:26  Палестинский вопрос как причина и следствие глобального раскола, - Николай Кузьмин
19:21  США ввели доп-санкции против компаний из Кыргызстана и Таджикистана
17:18  "Будущее есть": Пашинян гонит Армению в турецкий мир, - П.Македонцев
15:00  Казахстан. Генпрокуратура противоречит МЧС: кто на самом деле виноват в авариях на шахте?
14:56  В Узбекистане ограничили ночное освещение и время работы газозаправок
14:54  Казашка-модель Зарина Ева покоряет подиумы США. Есть первые награды
14:51  Сербия, Болгария и Азербайджан открыли соединительный газопровод, который позволит отказаться от поставок из России
12:24  Болгарские "братушки" отпилили руку с ППШ от памятника бойцам Советской армии
12:12  Дархан Иманашев стал главой "КазАвтоЖол"
12:10  CAS окончательно лишил казахстанского штангиста Рахимова "золота" Олимпиады-2016
08:58  С нового года тарифы на электроэнергию в Таджикистане увеличатся на 16%
08:55  Венесуэла – Гайана: разразится ли в Америке новая война? - В.Ильин
08:46  Имя Назарбаева уберут из названия военного университета в Казахстане
08:35  За поддержку бандеровщины. Софию Ротару лишают таки ялтинской "Виллы София"
08:33  Забастовку нефтяников в Мангистау признали незаконной, но ее участники не намерены расходиться
08:13  У Тома Круза новая пассия - татарка Рината (дочь депутата Госдумы)
07:45  В Темиртау замерз водопровод. Акимат комментирует
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайский "авианосец" победит Альцгеймера, рак и старость, - Дм.Капустин
18:33 14.12.2023

В Поднебесной нашли средство от главных проблем человечества
Дмитрий Капустин

Китайский "авианосец" победит Альцгеймера, рак и старость

Скоро каждый, вероятно, сможет стать Дорианом Греем или Бенджамином Баттоном - то есть никогда не стареть. Китайские ученые разработали мощную водородную терапию, которая обращает вспять старение. Исследование, проведенное учеными из Шанхайского университета под руководством Хэ Цяньцзюня, вселило надежду на то, что скоро будет создано и эффективное лекарство от болезни Альцгеймера.

Биохимики разработали омолаживающую водородную терапию. Она может эффективно запустить в обратную сторону возрастные изменения в организме и потенциально предупредить гериатрические заболевания.

Биологам уже давно известно, что водород - самый легкий и простой из химических элементов - может замедлить старение клеток или даже повернуть время вспять. Водород действует как противовоспалительное средство, обладающее способностью выводить токсичные радикалы, связанные со старением.

Он оказывает универсальное антивозрастное воздействие на различные клетки и ткани. Они не стареют, а продолжают размножаться и расти. Однако превратить эти кабинетные знания в жизнеспособную терапию оказалось непростой задачей.

В статье, опубликованной журналом Nature Communications, китайские исследователи заявили: они наконец-то придумали, как безопасно доставлять "омолаживающие" молекулы в человеческий организм. Причем в такой концентрации, чтобы гарантированно добиться терапевтического эффекта.

Используя нанотехнологии, команда разработала каркасный имплантат, который доставляет водород в 40 тысяч раз эффективнее, чем другие методы, такие как питье богатой водородом воды или вдыхание газообразного водорода.

Имплантат абсолютно безопасен - сделан на основе силикона и кальция. Он может обеспечивать медленное и устойчивое выделение водорода - пока что, правда, не дольше 7−9 суток. Опробовали такую технологию на мышах. Однако и у них результаты были сногсшибательными: водород помог восстановить дефекты костей у пожилых мышей (их возраст был аналогичен 70-летнему у человека).

Старение - постепенное ухудшение функций организма с возрастом, которое происходит из-за "изнашивания" клеток и молекул. Именно из-за этого клетки перестают расти и размножаться, а ДНК повреждается.

Стареющие и умирающие клетки в организме выделяют вещества, которые приводят к снижению способности тканей к самовосстановлению. Такое стойкое воспаление (например, артрит) - главное препятствие для восстановления тканей и органов у пожилых людей. Убираем источник хронического воспаления - и получаем источник вечной жизни.

Профессор Хэ Цяньцзюнь уверен, что его открытие позволит лечить такие страшные патологии, как старческая деменция, болезнь Альцгеймера и даже рак. Причем над тем, как победить рак, бьются и другие китайские ученые.

Прорыв совершили биохимики из Шанхая. Они придумали уникальную противораковую терапию, которая одновременно подавляет рост первичной опухоли и метастазирование, да еще и запускает иммунный ответ организма.

С помощью нанотехнологий в лаборатории сконструировали платформу доставки лекарств, которую назвали "авианосец". Подходя к опухолевым клеткам, специальные молекулы выпускают лекарство для их уничтожения.

Каждый год в мире выявляется около 20 млн новых случаев страшной болезни, подсчитали в Международном агентстве по изучению рака. Однако даже самые инновационные методы лечения не позволяют полностью уничтожить раковые клетки, и они могут повредить нормальные ткани. Основная причина неудачи лечения рака - обширное метастазирование по кровеносным и лимфатическим сосудам.

Исследованиями руководят Ши Сянъян и Цао Сюэянь из Шанхайского инженерно-исследовательского центра нанобиоматериалов и регенеративной медицины при Университете Дунхуа в Шанхае. Они уже более десяти лет занимаются использованием нанотехнологий для диагностики и лечения рака.

"Авианосец" создан на основе полимера, который под микроскопом напоминает ветви дерева и имеет контролируемую форму и размер, а также хорошую биосовместимость.

На полимер наносят специальный пептид, который должен распознавать опухолевые клетки за счет их особой биохимической структуры. "Авианосец" может легко ориентироваться и находить цель для заранее установленного "орудия".

В таком качестве выступают наночастицы сульфида меди и DMXAA - это препарат, который собственно и уничтожает опухолевые клетки.

При воздействии инфракрасного излучения наночастицы сульфида меди генерируют тепло, которое может разрушать раковые клетки. А DMXAA вызывает запрограммированную гибель опухолевых сосудистых клеток, чтобы предотвратить распространение метастазов.

Самой сильной стороной своей работы китайские ученые называют синергию между различными видами вооружения на борту "авианосца". В то время как лекарства убивают опухолевые клетки (причем каждое по-своему), совместно они запускают собственную иммунную систему организма для борьбы с раком.

Молекулярный "авианосец" уже протестировали при лечении рака молочной железы. Результаты обнадеживают.

14 дек. 23

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702567980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нужно реагировать максимально оперативно - Алихан Смаилов о нештатных ситуациях на ТЭЦ и теплосетях
- Алихан Смаилов: Приоритет Правительства – обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%
- Через морские порты Казахстана можно перевозить в 3 раза больше грузов, чем сейчас - Алихан Смаилов
- Нурсултан Назарбаев принял участие в седьмом заседании "Астана клуба"
- Алихан Смаилов вручил награды лауреатам премий "Алтын сапа" и "Парыз"
- Первый официальный визит главы МИД Казахстана в Румынию открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве
- Опыт австралийской ветеринарии изучили казахстанские специалисты
- Кадровые перестановки
- Микрокредиты для самозанятых лиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  