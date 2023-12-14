Китайский "авианосец" победит Альцгеймера, рак и старость, - Дм.Капустин

18:33 14.12.2023

В Поднебесной нашли средство от главных проблем человечества

Дмитрий Капустин



Китайский "авианосец" победит Альцгеймера, рак и старость



Скоро каждый, вероятно, сможет стать Дорианом Греем или Бенджамином Баттоном - то есть никогда не стареть. Китайские ученые разработали мощную водородную терапию, которая обращает вспять старение. Исследование, проведенное учеными из Шанхайского университета под руководством Хэ Цяньцзюня, вселило надежду на то, что скоро будет создано и эффективное лекарство от болезни Альцгеймера.



Биохимики разработали омолаживающую водородную терапию. Она может эффективно запустить в обратную сторону возрастные изменения в организме и потенциально предупредить гериатрические заболевания.



Биологам уже давно известно, что водород - самый легкий и простой из химических элементов - может замедлить старение клеток или даже повернуть время вспять. Водород действует как противовоспалительное средство, обладающее способностью выводить токсичные радикалы, связанные со старением.



Он оказывает универсальное антивозрастное воздействие на различные клетки и ткани. Они не стареют, а продолжают размножаться и расти. Однако превратить эти кабинетные знания в жизнеспособную терапию оказалось непростой задачей.



В статье, опубликованной журналом Nature Communications, китайские исследователи заявили: они наконец-то придумали, как безопасно доставлять "омолаживающие" молекулы в человеческий организм. Причем в такой концентрации, чтобы гарантированно добиться терапевтического эффекта.



Используя нанотехнологии, команда разработала каркасный имплантат, который доставляет водород в 40 тысяч раз эффективнее, чем другие методы, такие как питье богатой водородом воды или вдыхание газообразного водорода.



Имплантат абсолютно безопасен - сделан на основе силикона и кальция. Он может обеспечивать медленное и устойчивое выделение водорода - пока что, правда, не дольше 7−9 суток. Опробовали такую технологию на мышах. Однако и у них результаты были сногсшибательными: водород помог восстановить дефекты костей у пожилых мышей (их возраст был аналогичен 70-летнему у человека).



Старение - постепенное ухудшение функций организма с возрастом, которое происходит из-за "изнашивания" клеток и молекул. Именно из-за этого клетки перестают расти и размножаться, а ДНК повреждается.



Стареющие и умирающие клетки в организме выделяют вещества, которые приводят к снижению способности тканей к самовосстановлению. Такое стойкое воспаление (например, артрит) - главное препятствие для восстановления тканей и органов у пожилых людей. Убираем источник хронического воспаления - и получаем источник вечной жизни.



Профессор Хэ Цяньцзюнь уверен, что его открытие позволит лечить такие страшные патологии, как старческая деменция, болезнь Альцгеймера и даже рак. Причем над тем, как победить рак, бьются и другие китайские ученые.



Прорыв совершили биохимики из Шанхая. Они придумали уникальную противораковую терапию, которая одновременно подавляет рост первичной опухоли и метастазирование, да еще и запускает иммунный ответ организма.



С помощью нанотехнологий в лаборатории сконструировали платформу доставки лекарств, которую назвали "авианосец". Подходя к опухолевым клеткам, специальные молекулы выпускают лекарство для их уничтожения.



Каждый год в мире выявляется около 20 млн новых случаев страшной болезни, подсчитали в Международном агентстве по изучению рака. Однако даже самые инновационные методы лечения не позволяют полностью уничтожить раковые клетки, и они могут повредить нормальные ткани. Основная причина неудачи лечения рака - обширное метастазирование по кровеносным и лимфатическим сосудам.



Исследованиями руководят Ши Сянъян и Цао Сюэянь из Шанхайского инженерно-исследовательского центра нанобиоматериалов и регенеративной медицины при Университете Дунхуа в Шанхае. Они уже более десяти лет занимаются использованием нанотехнологий для диагностики и лечения рака.



"Авианосец" создан на основе полимера, который под микроскопом напоминает ветви дерева и имеет контролируемую форму и размер, а также хорошую биосовместимость.



На полимер наносят специальный пептид, который должен распознавать опухолевые клетки за счет их особой биохимической структуры. "Авианосец" может легко ориентироваться и находить цель для заранее установленного "орудия".



В таком качестве выступают наночастицы сульфида меди и DMXAA - это препарат, который собственно и уничтожает опухолевые клетки.



При воздействии инфракрасного излучения наночастицы сульфида меди генерируют тепло, которое может разрушать раковые клетки. А DMXAA вызывает запрограммированную гибель опухолевых сосудистых клеток, чтобы предотвратить распространение метастазов.



Самой сильной стороной своей работы китайские ученые называют синергию между различными видами вооружения на борту "авианосца". В то время как лекарства убивают опухолевые клетки (причем каждое по-своему), совместно они запускают собственную иммунную систему организма для борьбы с раком.



Молекулярный "авианосец" уже протестировали при лечении рака молочной железы. Результаты обнадеживают.



14 дек. 23