Война вокруг Газы: тьма в конце туннеля, - В.Бурт

18:34 14.12.2023

14.12.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Возводимые на протяжении многих лет трехуровневые подземелья являются сложной задачей для израильских военных



Война, которая полыхает на Ближнем Востоке, по-своему уникальна. Еще никогда целая армия не наносила противнику удары из подземелья. И не было в истории такого, чтобы другая армия разыскивала неприятеля под поверхностью суши. Но так происходит уже более двух месяцев.



Сейчас в Израиле недоумевают, как могло исламское движение ХАМАС с таким знанием дела организовать строительство сети подземных туннелей в секторе Газа. Уместно вспомнить, что в 2021 году боевики этой организации атаковали Израиль именно из этого региона и как раз из-под земли. Авиация еврейского государства ответила бомбовыми и ракетными ударами по сектору и, согласно рапортам ЦАХАЛ, боевики понесли значительный урон, в частности подверглись разрушениям несколько десятков километров подземных туннелей.



Но сейчас впору задаться вопросом: было ли так на самом деле, не выдавал ли Израиль желаемое за действительное, чтобы успокоить население? Не могли ли ВВС вместо стратегических объектов бомбить искусно выполненные муляжи?



Первые тайные ходы появились в секторе Газа еще в 80-х, в подвалах города Рафах, который частично находится на территории Египта. Оттуда в Газу контрабандисты доставляли различные товары, позже через подземелья пошел поток оружия и боеприпасов.



Пока в секторе находились израильские войска, строительство велось тайно и без большого размаха. Тем более что военные ЦАХАЛ время от времени находили подземелья и взрывали их. Но в 2005 году Израиль эвакуировал из Газы армию и поселенцев. После этого началась ожесточенная борьба за власть между ХАМАС и ФАТХ – "Движение за национальное освобождение Палестины". Конфронтация превратилась в настоящую войну, которую выиграли исламисты.



ХАМАС открыл новый массовый этап вооруженной борьбы с Израилем. Но боевые действия были лишь отвлекающими маневрами. Вдали от посторонних глаз шла напряженная, не утихающая ни днем, ни ночью строительная деятельность. По туннелям, которые все более увеличивались и разветвлялись, шли оружие и медикаменты. Не приходится сомневаться, что для разработки проекта палестинского "метро" деятели ХАМАС привлекли опытных инженеров.



Строительные работы в целях конспирации проводились без применения буровой техники, большей частью вручную. Впрочем, о том, что происходит, прекрасно знала вся Газа. Ведь подземные ходы рыли жители сектора – не только взрослые, но и дети. Увы, для многих из них это закончилось трагически. По данным ХАМАС и журнала Palestine Studies, в тоннелях погибло 160 детей.



Многие годы строительной деятельности превратили подземелья глубиной от 30 до 70 метров в многофункциональный, необозримый город с системами вентиляции, оснащенный мобильными электростанциями, средствами связи, водопроводом и канализацией. Под землей находятся склады оружия, в том числе тяжелого, хранилища продовольствия и воды, бункеры, лазареты, пусковые площадки для запуска ракет и многое другое. Появился даже трубопровод для доставки топлива. Разветвленные ходы позволяют за короткое время перемещать большие массы военных.



Специалисты предполагают, что подземные помещения делятся на три уровня. На первом проходит "москитная логистика" ХАМАС. На втором находятся мастерские для производства ракет "Кассам" и самодельных выстрелов для гранатометов. На третьем уровне находятся ситуационные центры и совещательные комнаты боевиков.



В каком состоянии находится "метро" сейчас и какой урон был нанесен ему израильской армией? Этот вопрос пока остается без ответа.



В 2021 году лидер ХАМАС Яхья Синвар заявил, что протяженность туннелей в секторе Газа составляет около пятисот километров. О словах Синвара знали в Тель-Авиве. Но никто из политиков не задумался над этими словами.



Как ни странно, боевикам помогали сами израильтяне, завозящие в Газу огромное количество стройматериалов в качестве гуманитарной помощи. Кажется странным, что евреи, которых считают образцом практичности, проницательности и предприимчивости, не догадывались, что помогают врагу. Или... не только знали, но и имели с этой "сделки" проценты?



Наверняка Тель-Авив инициирует всестороннее расследование событий, предшествовавших небывалому террористическому акту, потрясшему страну. Непременно назовут имена тех, кто проявил преступное бездействие. Ведь разведка Израиля получала тревожную информацию.



Да, именно так – всевидящий и всеслышащий "Моссад" знал! Об этом недавно сообщила New York Times со ссылкой на своего инсайдера. По данным газеты, израильские официальные лица были в курсе, что Катар ежемесячно отправляет миллионы долларов в сектор Газа, но "наивно" надеялись, что деньги идут на гуманитарные цели. Нам предлагают поверить, что сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху верил, что ХАМАС не был ни заинтересован, ни способен на крупномасштабную атаку. Кроме того, он надеялся, что денежный поток ублажит Газу и сохранит мир в секторе. Критики премьера называют это частью стратегии по "покупке молчания" Нетаньяху. New York Times пишет, что позже израильские верхи признали, что финансовые потоки из Катара вышли из-под контроля. Но даже когда израильские военные получили боевые планы ХАМАС, а аналитики наблюдали за террористическими учениями непосредственно в Газе, выплаты без всяких препятствий продолжались.



Сейчас израильская армия ведет ожесточенную борьбу против ХАМАС. Время от времени поступают сообщения об уничтожении террористических туннелей. Но обнаруживать их крайне трудно – они тщательно замаскированы, часто находятся под гражданскими объектами. Но даже если военные обнаруживают входы в подземелья, обращаться с ними приходится крайне осторожно – они могут быть заминированы.



В составе ЦАХАЛ есть специальный, засекреченный отряд под названием "Яхалом". О его деятельности обычно упоминается лаконично: "боевые инженерные силы". Однако, известно, что спецназовцы "Яхалом" обнаруживают с помощью специальной техники тайники с оружием и туннели. Известно о роботах с дистанционным управлением, позволяющих сохранить жизни людей. Специалисты утверждают, что Израиль использует комплексную систему разведки и дроны с гиперспектральными камерами. Они позволяют видеть испарения от взрывчатки и выдыхаемый людьми углекислый газ.



Сообщалось и об управляемой противобункерной бомбе, способной пробить 30 метровую толщу грунта или 7 метров бетона, после чего начнется детонация 300 килограммов тритонала. Но это оружие можно использовать, лишь имея точные данные о местонахождении туннеля.



Все это звучит впечатляюще, но вряд ли даже суперсовременная военная техника, которой владеет Израиль, способна найти и уничтожить абсолютно всю подземную систему, которую на протяжении многих лет возводил ХАМАС. И потому командование ЦАХАЛ ломает себе голову: что делать?



На днях американское издание Wall Street Journal сообщило, что израильские военные с помощью мощных насосов начали заполнение туннельной сети морской водой. Чтобы затопить все подземелье, им может понадобиться несколько недель. Однако не понятно, что будет с заложниками, которые могут содержаться под землей? Если, конечно, они еще живы…