Несколько сотен многоквартирных домов в Алматы остались без отопления

19:47 14.12.2023

Несколько сотен многоквартирных и частных домов остались без отопления в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Astana TV в акимате рассказали о проведении плановых работ.



"На период проведения работ по очистке грязевика на центральном тепловом пункте на короткий промежуток времени локально была ограничена подача теплоснабжения для потребителей, проживающих в контуре улиц Жарокова - Аль-Фараби – Желтоксан- Тимирязева. Проведение подобных плановых мероприятий позволяет предотвратить полный выход из строя оборудования на насосной станции", – говорится в сообщении.



Как уточняется, работы обещают завершить к 23:30 с полным восстановлением подачи теплоснабжения.



Ранее сообщалось, что детские сады Актау остались без отопления из-за аварии на теплосетях.



Елена Беляева