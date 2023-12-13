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|Несколько сотен многоквартирных домов в Алматы остались без отопления
19:47 14.12.2023
Несколько сотен многоквартирных и частных домов остались без отопления в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Astana TV в акимате рассказали о проведении плановых работ.
"На период проведения работ по очистке грязевика на центральном тепловом пункте на короткий промежуток времени локально была ограничена подача теплоснабжения для потребителей, проживающих в контуре улиц Жарокова - Аль-Фараби – Желтоксан- Тимирязева. Проведение подобных плановых мероприятий позволяет предотвратить полный выход из строя оборудования на насосной станции", – говорится в сообщении.
Как уточняется, работы обещают завершить к 23:30 с полным восстановлением подачи теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что детские сады Актау остались без отопления из-за аварии на теплосетях.
Елена Беляева