Не аварии, а "технологические нарушения". Мороз вновь спровоцировал коммунальный апокалипсис в Казахстане

21:37 14.12.2023 Коммунальная инфраструктура Казахстана, и раньше вызывавшая немало нареканий, в последние дни начала трещать по швам. В ряде регионов страны установилась по-настоящему зимняя, морозная погода и местные сети перестали справляться с возросшей нагрузкой. Нештатные ситуации происходят одна за другой в разных городах республики. Отвечать за них "головой" придется замминистра энергетики и областным акимам (главам администраций), рапортовавшим о готовности к отопительному сезону. Подробности - в материале "Ферганы".



В ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ был поврежден водопровод, предназначенный для удаления золы на водогрейных котлоагрегатах, из-за чего оказалось затоплено одно из производственных помещений. Пока устраняли аварию, три котла перевели на мазут, а тепло в дома экибастузцев в тридцатиградусные морозы поступало "по сниженным параметрам". К утру 11 декабря последствия аварии, рапортовали в акимате, были полностью устранены. Правда, местным жителям от этого не легче - до окончания отопительного сезона еще далеко, и пока все указывает на то, что он может повторить предыдущий. Год назад в ноябре из-за масштабной аварии на ТЭЦ Экибастуз остался без тепла, в городе ввели режим ЧС, а после - всю зиму местные жители жаловались на холод в квартирах и "космические" счета за свет из-за работавших обогревателей.



Правительство минувшей весной выделило 7,4 млрд тенге ($16 млн) из бюджета на ремонт экибастузской ТЭЦ и обещало жестко контролировать ее работу. На странице акима Павлодарской области в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) местные жители теперь просят выяснить, куда были потрачены эти деньги.



Ситуация на экибастузской ТЭЦ после аварии. Скриншот из видео

Поздно вечером 9 декабря из-за порыва трубы несколько десятков домов остались без тепла в Балхаше (Карагандинская область). Температура воздуха в городе при этом составляла минус 15 градусов. Причиной аварии стал износ тепловых сетей. К утру 10 декабря аварию устранили.



Еще одна коммунальная авария произошла на минувших выходных в Атырау - там местные жители остались без воды и, как пишут местные Telegram-каналы, частично без отопления. Все из-за ледовых заторов на реке Урал. С 8 утра спасатели-водолазы оперативно-спасательного отряда регионального департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) очищали от наледи насосные станции, через несколько часов к ним присоединилась дополнительная бригада Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Днем два из трех водоочистных сооружений были освобождены от заторов и запущены. Подача воды постепенно восстановилась.



Утром 10 декабря порыв произошел на магистральном трубопроводе в Актау (городе на западе Казахстана). В результате в нескольких микрорайонах города временно ограничили подачу тепла. На протяжении дня аким города Улугбек Тналиев лично контролировал ремонтные работы. К часу ночи 11 декабря морально и физически устаревший трубопровод, введенный в эксплуатацию в 1979 году, благополучно заменили.



В Темиртау 10 декабря произошло аварийное отключение багерной насосной системы на КарГРЭС-1, которая отапливает район "старого города". Котлоагрегаты станции перевели на резервное топливо (мазут), а порядка 13 улиц - на сниженный режим отопления. К понедельнику температуру в квартирах повысили. "Необходимое оборудование и запасы топлива на станции имеются в достаточном количестве", - сообщили в акимате.



На риддерской теплоцентрали днем 10 декабря произошел обрыв кабеля, в итоге был обесточен котел номер два среднего давления, а жители города начали массово жаловаться на холод в квартирах. К слову, в Риддере (это Восточно-Казахстанская область) в последние дни стоят двадцатиградусные морозы.



Новый и старый трубопровод. Скриншот из видео акимата Актау

8 декабря порыв на теплотрассе произошел в Степногорске. Жители моногорода остались без отопления в 30-градусный мороз. Фото замерзшего подъезда из этого города завирусилось в Сети.



Еще одна нештатная ситуация произошла в Сарани - там батареи начали остывать из-за "утечки на котельной".



Наконец, издание ORDA.kz 10 декабря сообщило о роженицах, жаловавшихся на холод в роддоме Жанаозена. Как выяснилось, автономная котельная родильного дома городской больницы перестала работать из-за аварийного отключения подстанции. Это сразу сказалось на подаче электричества и горячей воды. В облздраве признали, что проблема действительно была, но сейчас роддом работает в штатном режиме, температура в палатах доходит до +25 градусов.



Реакция властей



11 декабря президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по сложившейся ситуации. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства поручил "в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах".



При этом Токаев возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на правительство и акимов регионов. Возможно, этим объясняется личный контроль областными руководителями ремонтных работ с регулярным выходом в эфир в соцсетях.

В Минэнерго, между тем, уже заявили, что произошедшие коммунальные аварии - и не аварии вовсе, а "технологические нарушения". "В текущем году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны был выполнен беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовым ограничением в теплоснабжении", - цитировали местные СМИ пресс-службу ведомства.



Если сравнивать с прошлогодними случаями в Петропавловске, где на ТЭЦ-2 обрушилась труба, или в Риддере и Экибастузе, где без тепла сидели десятки тысяч людей, действительно, можно придраться к формулировке и настоять на "технологических нарушениях". Но если посмотреть правде в глаза, то стоит признать, что энергосистема Казахстана обветшала, и год от года ситуация в ней становится только хуже, так как подавляющее большинство казахстанских теплоэлектроцентралей и коммунальных сетей увидели свет еще в Советском Союзе и уже почти полностью выработали свой ресурс.



Сегодня в стране функционируют 37 ТЭЦ. Из них 28 эксплуатируются более пятидесяти лет, а оставшиеся девять имеют срок службы свыше тридцати. Ни одной новой ТЭЦ в стране с момента обретения независимости не построили. В целом на энергетику давно махнули рукой, так как быстрых политических очков в этой сфере не заработаешь, а вот непопулярные решения - вроде повышения тарифов - могут и вовсе рассердить население в отличие от дискуссий о едином часовом поясе, например.



Подъезд жилого дома в Степногорске. Фото из социальных сетей

Самым первым и логичным шагом после последних "технологических нарушений" видится отставка ответственных за готовность к отопительному сезону (как в случае с акимом Павлодарской области Абылкаиром Скаковым, лишившимся кресла после прошлогоднего ЧП в Экибастузе). Но пока областные акимы отделались легким испугом. 11 декабря казахстанские СМИ сообщили о предстоящем увольнении замминистра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, который сейчас находится в отпуске. Однако в Минэнерго связали его отставку с переходом на другую работу.



Что дальше



Во время недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Астану вице-премьер Казахстана Роман Скляр в кулуарах Акорды сообщил о предстоящем строительстве россиянами "под ключ" трех ТЭЦ в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске. При этом по итогам переговоров был подписан меморандум с более сдержанной формулировкой - об "участии" России в данном строительстве.



ТЭЦ в Семее и Кокшетау в настоящее время изношены на 100%. При этом в Кокшетау теплоэлектроцентраль закрывает всего 25% от потребностей города. Сейчас это единственный в Казахстане областной центр, не имеющий централизованного горячего водоснабжения и своей генерации электроэнергии. Местные жители используют бойлеры, чтобы получить горячую воду.



С предложениями об инвестировании в строительство ТЭЦ в Кокшетау к Казахстану обращались десятки иностранных компаний, но переговоры с ними завершались на стадии требований гарантий со стороны правительства. Теперь, судя по всему, этим займутся российские компании. Они же, как следует из этой публикации, предлагают проекты по переводу действующих в Казахстане теплоэлектроцентралей на газ, которые вполне могут заинтересовать местное руководство.



Как и после масштабных коммунальных аварий в прошлом году, сейчас все громче звучат призывы вернуть все ТЭЦ Казахстана в государственную собственность.



Дело в том, что 22 из 37 станций, действующих в республике, находятся в руках частников. Среди них есть известные люди - олигархи Александр Клебанов и Сергей Кан, бизнес-партнеры зятя бывшего президента Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева - Эршат Салимов и Владимир Сидельковский.

Но, во-первых, оставшиеся ТЭЦ, которыми владеет государство, не сильно отличаются от тех, что находятся в руках бизнесменов - они тоже изношены и требуют масштабных вложений. Во-вторых, в некоторых городах станции и теплосети вообще имеют разных собственников. Например, редакция казахстанского журналиста Дмитрия Шишкина выяснила, что Балхашская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию в 1937 году, принадлежит корпорации "Казахмыс", конечными бенефициарами которой являются Владимир Ким и Эдуард Огай. Между тем, за теплосети, где произошел порыв на прошлых выходных, отвечает ТОО "Балхаш Жылу", учредителем которого является городской акимат. Летом руководство этой компании задержали по подозрению в хищении 677 млн тенге (почти $1,5 млн) бюджетных денег.



Есть и более причудливое сочетание форм собственности. Так, Роман Скляр минувшей весной заявил, что половина ТЭЦ Экибастуза, которой владеют казахстанские миллионеры Александр Клебанов и Сергей Кан, перешла в коммунальную собственность. Предложение Клебанова отдать всю станцию государству за 1 тенге, прозвучавшее после прошлогоднего масштабного ЧП, Скляр комментировать не стал. Сам Клебанов утверждал, что предприятие убыточно и он предлагал передать его городу несколько лет подряд.



"Данный актив мы выкупили у такой же частной компании в 2008 году. Неоднократно мы говорили и привлекали внимание к проблеме изношенности тепловых сетей. Но как частная компания мы не можем поднять цены на тарифы для потребителей, и поэтому с самого начала предприятие является убыточным. Доходов предприятия не хватало даже на содержание станции, не говоря уже о полной или частичной модернизации ТЭЦ", - цитировало заявление бизнесмена издание Kursiv.kz.

В искусственно заниженных тарифах, которые устанавливает государство, эксперты отрасли видят значительное препятствие для ее развития. Однако их повышение, очевидно, вызовет массовое недовольство. И если и прибегать к этому методу, то нужно понимать, как не наступить на "старые грабли". С 2009 до 2015 годы в Казахстане действовала программа "Тариф в обмен на инвестиции", которая предполагала модернизацию ТЭЦ и теплосетей, однако она провалилась. Тогда ряд монополистов в одностороннем порядке повысили тарифы без инвестиционных обязательств, а антимонопольные органы все это согласовали. В результате инфраструктура продолжила изнашиваться, а монополисты получили сверхприбыль.



В 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к этой программе. Ожидается, что она позволит в ближайшие 5-6 лет привлечь новые инвестиции и снизить степень изношенности энергетического оборудования минимум на 15%. Вопрос, смогут ли власти обеспечить должный контроль, или все закончится как в прошлый раз, пока остается открытым.



Наблюдавшийся на выходных небольшой коммунальный апокалипсис мог бы стать хорошим подспорьем сторонникам строительства АЭС в Казахстане, которая бы одним махом решила часть энергетических проблем, но и они пока молчат. А морозы между тем отступать никуда не планируют. В ближайшие дни в Алматы ожидают температуру до минус 27 градусов. В Костанайской области столбики термометров опустятся до минус 40, столько же на севере Акмолинской области. В Карагандинской ждут минус 35 градусов.



АННА КОЗЫРЕВА

12.12.23 Источник - fergana.media

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