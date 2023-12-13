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Было ли советское прошлое ЦА колониальным? - В.Малахов, Д.Летняков
21:39 14.12.2023

БЫЛО ЛИ СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ ЦА КОЛОНИАЛЬНЫМ?
В последнее время стали актуальными дебаты об определении характера советской структуры в плане отношений центра и периферии - были эти отношения колониальными или нет. Об отличиях Советского Союза от западных колониальных держав и особенностях постколониальных исследований читайте в статье Владимира Малахова и Дениса Летнякова. Подробнее - на Ia-centr.ru.

"Постколониализм" и "постсоциализм"
Параллели между колониальными империями и СССР или между постколониализмом и постсоциализмом начали проводить относительно недавно. Есть одно важное сходство между последними двумя определениями - они о приобретении отдельного национального государства или национальном освобождении. Но возникает вопрос: от чего они освободились и что они приобрели?

Безусловно, приобретение отдельного национального государства - это важный символический момент. Но при этом на практическом уровне потери в результате распада СССР очевидны.
В первую очередь это социально-экономические потери (доступ к образованию, здравоохранению, институтам соцзащиты). Отсюда проистекает советская ностальгия у многих граждан старшего поколения в ЦА, что абсолютно нехарактерно для постколониальных обществ.

В некоторых бывших африканских и азиатских колониях риторика деколонизации все еще актуальна, ею часто маскируются нынешние проблемы и это позволяет местным элитам сохранять отношения угнетения. Подобное сложно представить на постсоветском пространстве.

Отличия СССР от западных колониальных империй
Фундаментальное различие между капиталистическими колониальными державами и СССР заключается в логике их существования и функционирования. Европейские империи сформировались в условиях экспансии капитализма, когда нужно было постоянно расширять рынки сбыта, увеличивать количество рабочей силы. То есть центральным фактором их экспансии был экономический, конкретнее - необходимость накопления капитала. В советском кейсе процесс был подчинен логике перераспределения власти. То есть здесь во главе угла был политический фактор и идеологические мотивы. Экономический фактор был также важен, но явно вторичен.

Кроме указанного фундаментального различия, советский проект имел ряд специфик, что также не позволяет применить к нему колониальные аналогии европейских империй.
Во-первых, проект коммунистов был революционным и предполагал масштабную мобилизацию населения вне зависимости от этнической принадлежности. Здесь не было разделения между эмиссарами метрополии и местным населением, так как с самого начала среди лидеров революционеров было очень много выходцев из местного населения, нельзя проводить границы между ними по этническим различиям.

Во-вторых, если в западных империях поддерживали культурные границы между метрополией и колонией, коммунисты старались стирать эти границы. Например, радикальная перестройка гендерных отношений.

В-третьих, интернационализм в СССР. Например, если во Французской империи или Британской империи межэтнические браки считались как минимум нежелательными, в Советском Союзе они приветствовались.

В-четвертых, наличие в СССР универсального гражданства. Все вне зависимости от национальности были советскими гражданами и имели равный объем прав. Во Французской и Британской империях существовали сложные системы классификации.

Причины и последствия отождествления СССР с колониальными державами
После холодной войны академический дискурс стал ориентироваться на дискурс "победителей". Логика, согласно которой за экономической либерализацией следует и политическая или свободный рынок влечет за собой демократию, стала господствующей, что было большим упрощением. Эта логика разделяла мир на свободный и социалистический, социализм отождествлялся с тиранией. Это постепенно создало условия для описывания социалистического проекта в колониальных категориях, игнорируя его отличительные особенности.

Таким образом, некорректно полностью рассматривать советское прошлое в категориях постколониальных исследований, это влечет за собой искаженный взгляд на социальное взаимодействие в СССР как на отношения между "русскими" и "нерусскими".
Кроме того, подобное искажение порождает стереотипы о представителях бывшего "центра" как носителях "имперского сознания", а представителей периферии заставляет чувствовать себя жертвами и объектами манипуляций.

Полную версию статьи "Колониальная аналогия: о пользе и вреде языка постколониальных исследований в постсоветском контексте" читайте в журнале "Полис. Политические исследования".

https://www.politstudies.ru/files/File/2023/6/Polis-2023-6-Malakhov.pdf

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Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702579140


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