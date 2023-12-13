В Афганистане прорвало строящийся канал Кош-Тепа. Вода разливается по территории уже два месяца

21:42 14.12.2023

На строящемся в Афганистане оросительном канале Кош-Тепа произошла серьезная авария, в результате которой огромное количество воды растеклось по близлежащей территории. Об этом сообщается на сайте Rivers Help со ссылкой на экологическую коалицию "Реки без границ".



Эксперты изучили снимки со спутника и обнаружили гигантский разлив воды, образовавшийся после завершения прокладки первой части канала в октябре. На тот момент афганские издания рассказали о завершении строительных работ на 8 месяцев раньше срока, однако экологи утверждают, что в первый же месяц после начала наполнения канала водой из Амударьи стенки гидротехнического сооружения не выдержали давления водного потока и огромный объем воды вырвался из канала.



Силы и объема вырвавшейся из канала воды хватило, чтобы образовать огромный разлив длиной девять километров, отметил представитель коалиции Александр Колотов, добавив, что площадь разлива продолжает неуклонно увеличиваться, что может свидетельствовать об отсутствии у талибов возможности или желания исправить ситуацию.



Значительно увеличившаяся площадь разлива воды из канала Кош-Тепа за один месяц. Фото: rivers.help

Отметим, что афганские СМИ об аварии не сообщают. Более того, 30 октября талибы заверили прибывших в Афганистане представителей Узбекистана, что Кош-Тепа не представляет угрозы для ирригационной системы Узбекистана и принесет пользу обеим странам.



В сентябре на саммите Международного фонда спасения Арала президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил опасения по поводу того, что строительство канала в Афганистане может радикально изменить водный баланс в Центральной Азии.



В ответ на это и.о Минводэнерго правительства Талибана Абдул-Латиф Мансур заявил следующее: "Обеспокоенность Шавката Мирзиеева по водам Амударьи и каналу Коштепа была бы уместна, если бы были нарушены обязательства по договору. Но в данном случае мы никаких обязательств не принимали. Договора нет. Потому делаем то, что считаем нужным".



Как отмечают экологи, даже без учета потери воды в связи с авариями и разливами, Кош-Тепа будет способен забирать до 15-20% всего стока Амударьи. Кроме того Афганистан уже анонсировал строительство двух гидроэлектростанций "Дахандара" и "Алмар" в провинции Фарьябе на северо-западе страны у туркменской границы, что может еще больше усугубить ситуацию.



Каким образом разлив воды на Кош-Тепа повлияет на ситуацию с водой и сельское хозяйство в странах Центральной Азии, неясно. Ни одно из правительств происшествие пока не комментировало.



Канал Кош Тепа – мега-проект афганского правительства, о начале строительства которого было объявлено в марте 2022 года. Кош Тепа, протяженностью 285 километров, шириной 100 метров и оценочной стоимостью $684 миллионов, как считают талибы, поможет обводнить засушливые регионы и поспособствует развитию сельского хозяйства. Воду в канал будут забирать из Амударьи.