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Пакистан и КНР способны дать крылья турецкой авиации, - НГ
23:34 14.12.2023

14.12.2023
Анкара ищет замену американским истребителям вне НАТО
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Турция может попытаться приобрести китайско-пакистанские истребители четвертого поколения JF-17 Thunder. Это связано с неопределенностью вокруг способности США одобрить поставку F-16, которые составляют основу ВВС республики. Параллельно недоговороспособность демонстрирует и ФРГ. От ее решения зависит приобретение Анкарой европейской альтернативы F-16 – многоцелевых Eurofighter Typhoon. Ситуацию осложнила политическая ситуация вокруг сектора Газа, говорят эксперты.

О том, что серьезной опорой для авиапарка Турции могут стать новые самолеты JF-17, сообщило издание EurAsian Times. Поводом выбрать эту альтернативу, по его оценкам, служит отсутствие прогресса в переговорах с поставщиками схожих по параметрам истребителей.

Такие же предположения циркулируют в тюркоязычной прессе с оглядкой на то, что приобретение может стать фактором обострения отношений между двумя союзниками по НАТО – Анкарой и Вашингтоном – из-за проблем с совместимостью натовских систем.

Истребитель JF-17 является совместной разработкой Пекина и Исламабада на основе китайского самолета Chengdu FC-1. Проект JF-17 был создан в конце 1990-х – начале 2000-х китайской компанией Chengdu Aircraft Corporation при пакистанской финансовой поддержке. Совместное серийное производство JF-17 налажено с 2009 года.

Согласно предположениям EurAsian Times, если Турция решит воспользоваться китайско-пакистанскими возможностями, JF-17 может стать подходящей заменой ее парку F-16, который постепенно устаревает и нуждается в модернизации. В свое время это сработало для Пакистана. Так, ВВС Исламской Республики неоднократно использовали JF-17 для своих контртеррористических операций. В числе тех, кто проявлял интерес к возможностям китайско-пакистанского истребителя, фигурировали Малайзия, Нигерия, Азербайджан, Мьянма и Аргентина. Иракская сторона в этом году также продемонстрировала готовность присоединиться к тем, кто считает JF-17 хорошей альтернативой американским истребителям четвертого поколения.

Для Турции основную проблему создает нежелание США одобрять поставку новых F-16. Если раньше основной валютой в торге Анкары за модернизацию своих ВВС было нежелание беспрепятственно пускать Швецию в НАТО, то сейчас процесс осложнила и ситуация вокруг сектора Газа: президент Реджеп Таийп Эрдоган безапелляционно поддержал Палестину, обрушившись с критикой не только на Израиль, но и на весь западный мир.

То, что не пересекающиеся друг с другом политические вопросы связаны между собой, следует из заявлений высшего руководства. "Вы говорите, что совершите шаг в вопросе F-16 вслед за тем, как он будет разрешен в Конгрессе, – заявил Эрдоган в этом месяце, обращаясь заочно к американскому руководству. – И у меня есть парламент, и я не могу совершить аналогичный шаг, пока ратификационный протокол не пройдет через мой парламент. Если мы являемся странами – партнерами в НАТО, то давайте в знак солидарности делать все одновременно. Наш парламент примет нужное решение".

Анкара при этом отмечает: у нее есть разные варианты в плане каналов закупок. Министр национальной обороны республики Яшар Гюлер некоторое время назад отмечал, что его страна могла бы приобрести 40 истребителей Eurofighter. Это совместный проект нескольких европейских стран. "И Великобритания, и Испания сказали "да", и теперь они пытаются убедить Германию", – напомнил глава оборонного ведомства. Однако Берлин пока что демонстрирует упорство.

В свою очередь, Эрдоган обращал внимание на то, что интерес Анкары к истребителям не ограничивается Eurofighter. "Разве ФРГ – единственная в мире страна, производящая военные самолеты? Многие государства работают над этим. В настоящее время Турция является одной из ведущих стран по боевым беспилотным летательным аппаратам", – заявлял глава турецкого государства, имея в виду темпы развития национальной оборонной промышленности.

Однако скептики утверждают, что свою версию необходимого боевого самолета турецкая сторона пока представить не может: производителям необходимо чуть больше времени.

То, что нынешняя ситуация в Газе осложнила поиски партнеров в сфере оборонной промышленности, подтверждают эксперты.

"Турция обеспокоена возможными дипломатическими и экономическими последствиями войны в Газе, – говорится в исследовании журнала Turkeyscope, который выходит под эгидой Центра исследований Ближнего Востока и Африки имени Моше Даяна (Тель-Авивский университет). – Отголоски войны в Газе ощущались от региона Персидского залива до североафриканских государств, а стремление Турции к иностранному капиталу, инвестициям и торговым сделкам во многом зависит от ряда региональных дипломатических прорывов, которые были совершены за последние два года".

Исследователи полагают, что внешняя политика Турции подвержена волновому эффекту вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС. "В связи с тем, что война в Газе, несомненно, является очень серьезным политическим испытанием для большинства арабских столиц, Анкара обеспокоена масштабами возможного ущерба, который может быть нанесен этому недавно сформировавшемуся дипломатическому ландшафту", – резюмируют эксперты.

Источник - НГ
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