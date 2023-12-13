"Мисс Казахстана 2023" выбрали Сабину Идрисову

00:21 15.12.2023

"Мисс Казахстан-2023" выбрали в Алматы



Финал Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан-2023" прошел в Алматы. Главной красавицей страны в этом году стала Сабина Идрисова, передает корреспондент NUR.KZ.



За корону победительницы и звание первой красавицы страны боролись 25 девушек. Всего на конкурс заявки подали свыше 17 тысяч казахстанок.



