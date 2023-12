Байден допридуривался до импичмента, - Венделл Хусебо

00:31 15.12.2023

Breitbart

США



Палата представителей голосует за официальное расследование с целью объявления импичмента Байдену



Палата представителей проголосовала за начало официального расследования в отношении президента Байдена в рамках процесса импичмента, пишет Breitbart. Опросы показывают: избиратели считают, что Хантер и Джо Байдены совершили преступление. Читатели портала с этой позицией согласны.



В среду палата представителей проголосовала за резолюцию о проведении официального расследования в отношении президента Джо Байдена в рамках процесса импичмента. Резолюцию поддержал 221 конгрессмен, против проголосовали 212.



Официальный статус расследования позволит следователям из палаты представителей вызывать людей повесткой и собирать свидетельские показания и улики, чтобы выяснить, "скомпрометировал ли себя президент, и торговал ли он официальными актами", заявил спикер палаты Майк Джонсон.



Республиканцы единогласно проголосовали за принятие резолюции. Сюрпризом стало решение члена палаты представителей республиканца Кена Бака (Ken Buck), который ранее критиковал Великую старую партию за чрезмерное внимание к импичменту и давал понять, что проголосует против резолюции. В среду он вместе с однопартийцами проголосовал за официальное расследование.



Демократы голосовали единым блоком против принятия резолюции.



Белый дом не предоставил следователям следующее:

- информацию о двух кредитных соглашениях на сумму 240 тысяч долларов, которые Джо Байден якобы заключил с Джеймсом Байденом;

- 99,98% запрошенных у президента Джо Байдена записей, включая электронные письма с дополнительных адресов;

- документы о взятке на пять миллионов долларов, которую предположительно получил Джо Байден;

- материалы о неправильном обращении Джо Байдена с секретными документами.



Голосование стало настоящим испытанием для республиканцев из палаты представителей, так как они обладают там лишь незначительным большинством, которое в этом месяце уменьшится, поскольку член палаты республиканец Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) объявил о своей отставке. Член палаты представителей республиканец Билл Джонсон (Bill Johnson) в новом году тоже должен уйти, чтобы занять должность в университете.



Будучи спикером, Маккарти 12 сентября начал расследование в отношении президента в рамках импичмента, однако законодатели только в среду проголосовали за утверждение этого решения.



"Я не вижу доказательств, – сказал по поводу следствия член палаты представителей демократ Дин Филлипс (Dean Phillips). – Но конечно, когда сын и брат президента как минимум ведут себя неэтично, а в худшем случае преступают закон, господи, страна естественно обратит на это внимание".



"У меня недоброе предчувствие, – рассказал по поводу хаоса вокруг Хантера Байдена аналитик-демократ, работавший в 2016 году в предвыборном штабе Клинтон. – Эта история с Хантером – она может очень сильно навредить Байдену".



Голосование состоялось спустя несколько часов после того, как Хантер Байден пришел в Капитолий на пресс-конференцию, хотя в среду отказался дать показания за закрытыми дверями, получив повестку. Деловые связи Хантера, а также осведомленность о них и причастность к ним отца будут в центре внимания следователей палаты представителей.



Председатель комитета палаты представителей по надзору республиканец Джеймс Комер (James Comer) и председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан (Jim Jordan) потребовали начать против Хантера судебное разбирательство по делу о неуважении к конгрессу после того, как он не явился.



Последние опросы показывают, что американцы с большим недоверием относятся к Хантеру и Джо Байденам:

- Опрос ABC News/Ipsos. Большинство американцев не знают, как министерство юстиции вело расследование в отношении Хантера Байдена.

- Опрос Yahoo/YouGov. Большинство избирателей считают, что президент Джо Байден совершил преступление вместе с сыном Хантером Байденом.

- Опрос TIPP. 63% говорят, что Джо Байден нарушил закон о регистрации иноагентов, помогая Хантеру Байдену со сделкой на Украине.



Следователи палаты представителей начали расследование в отношении семейства Байденов в ноябре 2022 года. Они выяснили, что Джо Байден получал деньги от Джеймса и Хантера Байденов. Они также установили, что еще девять родственников Байдена получали деньги от зарубежных коммерческих предприятий семейства Байденов. Среди них два внука Джо Байдена.



Авторы: Венделл Хусебо (Wendell Husebo), Брэдли Джей (Bradley Jaye)



Комментарии читателей:



Sam I Am

Не спешите. Пройдет семь лет, и вы спустите в трубу миллионы долларов, прежде чем устроенное властями пристрастное расследование, каким славятся демократы, до чего-то доберется. И приберегите несколько уголовных обвинений на период после выборов.



Not Today, Satan

Итак, они провели заседание и решили провести еще больше заседаний.



HolyChitaqua!

Это поистине вымирающая партия, ее главная демографическая база вымирает, и ей это известно. Это какой-то цирк, и он ударит по ним бумерангом. Они могли бы что-то, хоть что-то сделать для граждан нашей страны, но вместо этого мы видим всю эту чушь.



Mydogrules

Если бы вы пытались разрушить США, вы поступали бы точно так же, как сегодня поступают демократы и Джо Байден.



TheMrDoug

Демпартия дала нам 15-процентную инфляцию, три войны и стагфляцию. Вот он, ваш герой!



Constantine III

Этого момента мы все ждали! Президента Трампа восстановят в должности не позднее апреля будущего года.



FutureUser@mindspring.com

Будьте осторожнее со своими желаниями. Неужели "президент Харрис" - это шаг вперед к более стабильной, защищенной и процветающей Америке?



Janus, Hugh

Преступное семейство Байденов надо судить как мафию, по закону о борьбе с организованной преступностью!



Average White Banned

Да ладно вам, парни! Нет никаких доказательств, что 20 моих подставных компаний занимались противоправной деятельностью!



John James Furr

Подставные фирмы принадлежат Джеймсу и Хантеру, а не Джо.



fritz brayton

Все верно, но Джо свою долю получает.



Ministeroftruth

Беззубые они. Не надо ждать справедливости от наших фейковых судов и от нашего фейкового конгресса. Надеюсь на скорое начало гражданской войны.



The Nurse

Все это шоу.Джо помилует младшенького, а демократы воспользуются этим как оправданием и заменят Джо на выборах-2024.



sail4

Республиканцы уверенно идут вперед.

12.12.23. Данные опроса. 17% чернокожих американцев поддерживают Дональда Трампа, и это на 9% больше, чем в 2020 году.

9.12.23. Данные опроса. Джо Байден самый непопулярный президент в новейшей истории.

9.12.23. Социолог-демократ и политический аналитик Стэн Гринберг сказал, что основные сторонники Демпартии дают Трампу более высокую оценку, чем президенту Байдену.

10.11.23. Си-Эн-Эн. 51% сказал, что ни в коем случае не станет голосовать за Байдена.

28.11.23. Лидер движения "Жизни чернокожих важны" обвинил демократов в том, что он "не за" чернокожих, и поддержал Трампа в качестве кандидата на выборах-2024.

30.1.23. Опрос Гэллапа. Уровень поддержки Джо Байдена среди независимых опускается на восемь процентов до рекордно низкого показателя 27%.

13.11.23. Опрос. Менее четверти демократов говорят, что при Байдене их финансовое положение улучшилось.

25.9.23. Опрос Эн-Би-Си. Рейтинги одобрения Байдена среди чернокожих американцев упали на 17%.

12.9.23. Данные переписи. Детская бедность на втором году президентства Байдена увеличилась в два с лишним раза.

5.9.23. 66% американцев считают Байденов коррупционерами. Тому есть множество доказательств.

(…)