Тушенка из сайгака: спрос будет

00:35 15.12.2023

Тушенка и не только: каковы перспективы переработки мяса сайги в Казахстане



Минэкологии приняло решение регулировать популяцию сайги после многочисленных жалоб фермеров. Соответствующий приказ вступил в силу 6 октября. И вот казахстанцы уже делятся в Сети фотографиями продукции из мяса дикого животного, которая появилась на прилавках магазинов.



Zakon.kz разбирался вместе с экспертом в ситуации с промысловым отловом степных антилоп и стартом производства из непривычного нам мяса.



В этом году для казахстанцев стал невероятно острым вопрос нанесения вреда фермерским угодьям расплодившейся сайгой. Животные вытаптывали тысячи гектаров посевных полей. В некоторых хозяйствах урон достиг 40%. Особенно пострадал южный регион, где проходят миграционные пути краснокнижных животных. Аграрии были вынуждены все лето охранять свои посевы, защищая их от нашествия парнокопытных.



В итоге власти прислушались к казахстанским земледельцам и приняли решение начать регулировать популяцию. Согласно приказу, сайгаков отнесли к одним из трех видов млекопитающих, численность которых необходимо контролировать в Казахстане. Кроме них в этот перечень входят волки и шакалы.



Этот метод отлова подразумевает необходимость расположения предприятий по переработке животных в той же местности, где они обитают, в соответствии с природоохранным и ветеринарным законодательством. А также предприятия по разделке и переработке туш животных. За разъяснением, есть ли такая возможность уже сейчас, и какие имеются мясоперерабатывающие мощности, корреспондент Zakon.kz обратился к заведующему лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МОН РК Константину Плахову.



По словам ученого-зоолога, после того, как в республике возобновили промысловое изъятие сайгаков, чего не было долгое время, были сделаны первые шаги к масштабному производству продукции из мяса дикого парнокопытного. Он предположил, что она непременно будет пользоваться спросом.



"Хотя в биологическом обосновании, подготовленном Западно-Казахстанским агротехническим университетом имени Жангир-хана, предложено изъять 10% поголовья сайгаков – около 300 тыс., нужно понимать, что это максимально допустимая цифра. Вполне естественно, что такое поголовье изъять не смогли. Всего добыли около 30 тыс. голов. В то же время не менее естественно то, что с мясодичной продукцией (из диких животных. – Прим. ред.) надо будет что-то делать. В советское время продукцию охотничьего промысла продавали в непереработанном виде: замороженными тушами, даже без разделки. Так как это мясо стоило в два раза дешевле баранины, на него был существенный спрос. В наши дни такое мясо тоже будет пользоваться спросом. Но для производителя намного выгоднее продавать продукт с высокой добавочной стоимостью, то есть после глубокой переработки. Это может быть не только тушенка, но и колбасы, паштеты, пельмени и многое другое. Но это уже следующий этап".

Константин Плахов



Специалист уточнил, что первый продукт – тушеное сайгачье мясо – выпускает пока только один Аркалыкский мясокомбинат.



Специалист остановился на вопросе утилизации, переработке туш и несъедобных частей животного. Кроме того, рассказал о производстве.



"Дело в том, что для того, чтобы тот или иной мясоперерабатывающий завод получил допуск к переработке сайгачьего мяса, он должен получить соответствующую государственную регистрацию. Насколько я знаю, такое разрешение получили еще несколько мясокомбинатов. Разделка туш сайгаков осуществляется в специально отведенных местах по согласованию с ветеринарными службами. В дальнейшем их перевозят на мясокомбинаты, где вначале они подвергаются ветеринарным анализам, а уже потом с них снимают шкуру, разделывают и передают на хранение".

Константин Плахов



Куда поступят субпродукты, ножки и шкура? Зоолог озвучил несколько вариантов.



"Из внутренних органов можно готовить, например, корма и лакомства для собак и кошек. Шкуры раньше шли на специальную обработку для удаления волоса, который у сайгаков плохо держится (называется теклый волос). Из кожи делали хром высших сортов и лайку (замшу высшего сорта). Насколько я знаю, сейчас в Казахстане никто подобным не занимается", – сказал Плахов.



Зоолог предположил, что Казахстан может продавать туши сайгаков и рога не только своему населению, но и за рубеж, а также самостоятельно изготавливать из тех же рогов лечебные препараты.



"При этом существует следующий момент. Если говорить о рогах, на которые есть спрос в Китае, то сейчас Международная Конвенция о запрете торговли видами дикой флоры и фауны (СИТЕС) запрещает продажу самих сайгаков, сайгачьих рогов и иных частей (дериватов). Поэтому рога, получаемые в ходе промысла, маркируют специальным образом, регистрируют и помещают на специальное хранение. Ответственная организация – Производственное объединение "Охотзоопром". В дальнейшем, если на международном и республиканском уровнях будут получены соответствующие разрешения, то будет возможность наладить экспорт рогов", – рассказал ученый.



В то же время, продолжил спикер, надо учитывать возможность появления своего производителя лекарственного препарата из сайгачьих рогов. Ведь еще в 70-е годы прошлого века были проведены исследования и клинические испытания препарата из сайгачьих рогов. Его эффективность доказана, и он получил наименование Сайтарин, рекомендован к использованию. Лет десять назад башкирскими учеными были проведены дополнительные испытания Сайтарина, в ходе которых он показал активность при гипоксии, отмечает специалист.



"Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Но вполне естественно, что для тех же организаций, которые занимаются или займутся переработкой продукции сайгачьего промысла, важно обеспечить постоянное поступление сырья. А это могут гарантировать фермерские охотничьи хозяйства, которые займутся разведением не только сайгаков, но и других видов зверей и птиц, которые являются объектами охоты. Очень перспективны, например, из птиц – фазаны, кеклики, куропатки, из зверей – косули, кабаны, маралы и т.д. Наши соседи – белорусы и россияне – уже давно выпускают колбасы, паштеты, тушенку из мяса самых разных видов дичи. Кроме всего прочего, такое мясо считается диетическим, обладающим целым рядом полезных свойств. При этом оно легко усваивается организмом человека. Я думаю, что если у нас захотят наладить подобное производство, то есть у кого перенять опыт. Более того, сейчас проходит обсуждение проекта поправок в закон "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", и некоторые из них как раз направлены на то, чтобы дать возможность желающим организовать и вести фермерское хозяйство", – поделился зоолог.



В заключение ученый добавил, что это большой, но нужный опыт для страны.



"Промысел сайгака не вели почти тридцать лет. Нарушены связи, утрачены технологии. Нет и профессиональных кадров. Все это надо создавать заново, а это всегда трудно. То, что сейчас организовано, – первые шаги. И их надо делать. Естественно, что ошибки неизбежны, но кто ничего не делает, тот и не ошибается. Наша задача – учесть полученный опыт, внести корректировки и идти вперед".

Константин Плахов



Специалист уверен, что будущее именно в этом направлении – за дичеразведением, фермерскими охотничьими хозяйствами и их продукцией.



Оксана Житникова