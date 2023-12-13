В школах Дашогуза первоклассники видели подаренные президентом Сердаром Аркадаговичем ноутбуки три раза

00:38 15.12.2023

Ежегодно 1 сентября ученикам первых классов Туркменистана дарят ноутбуки от имени президента. Однако во многих школах детям их не дают из страха, что они их сломают.



В школах №18, №19 и №21 Дашогуза дети видели эти компьютеры три раза. Первый раз на церемонии вручения 1 сентября, второй раз учителя дали им послушать гимн с ноутбука, и в третий раз ноутбуки достали из шкафов, где они хранятся под замком, когда школы посетила комиссия из велаятского управления образования.



Учителя начальных классов объяснили родителям учеников, что есть распоряжение руководства управления образования об ответственности учителей за сохранность президентского подарка. Они опасаются, что дети могут сломать ноутбуки и хранят их в железных шкафах. Несмотря на то что в отчетах педагоги пишут, что на занятиях ученики используют ноутбуки, на самом деле компьютеры школьникам не дают.



Отметим, что единых правил использования ноутбуков нет и их забирают не во всех школах. В сентябре в школе №10 Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята с родителей первоклассников взяли расписку с обязательством за свой счет починить подаренный компьютер в случае его поломки. С них также собрали по 30 манатов ($8,6 по госкурсу или $1,5 по курсу черного рынка) на покупку защитной пленки на монитор. Объяснили это тем, что дети часто тыкают в мониторы ручками и карандашами и портят их.