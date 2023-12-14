Голосуй за АЭС или замерзнешь! - Олжас Байдильдинов

00:43 15.12.2023

Голосуй за АЭС или замерзнешь!



14.12.2023 13:00 Владислав ЮРИЦЫН



Эксперт по энергетике Олжас Байдильдинов об итогах несостоявшегося референдума по атомной электростанции в 2023 году



