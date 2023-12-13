На $1 миллиард больше. Правительство Таджикистана назвало новую общую стоимость строительства Рогунской ГЭС

00:51 15.12.2023

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Теперь она составляет $6 миллиардов.



Общая стоимость проекта строительства Рогунской ГЭС составляет $6 млрд, говорится в тексте кредитного соглашения между правительством Таджикистана и Саудовским фондом развития по финансированию данного проекта.



В документе, опубликованном на портале правовой информации Минюста страны, отмечается, что полная реализация проекта завершится к концу 2031 года.



Напомним, соглашение было подписано 4 декабря текущего года в Душанбе, оно предполагает выделение кредита в размере 375 млн саудовских риалов ($100 млн) для достройки Рогуна.



Эти средства предоставляются по льготной процентной ставке (1,5% годовых), срок возврата кредита составляет 30 лет с 8-летным льготным периодом. То есть, процесс погашения кредита начинается с 2031 года и продлится до конца 2051 года.



В нем также говорится о заинтересованности в финансировании данного проекта других партнеров по развитию. К таким партнерам причисляются Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (КНР), Исламский банк развития, Фонд развития Абудаби, Кувейтский фонд развития и другие.



Сегодня стало известно, что ЕАБР намерен выделить для достройки Рогунской ГЭС 130 миллионов долларов.



Смотрите, как запускали Рогунскую ГЭС







В 2008 году, когда возобновили работы на объектах Рогунской ГЭС, ее стоимость оценивалась в $3 млрд. Позже, в 2016 году, была объявлена сумма в $3,9 млрд. В середине 2022 года Минэнерго страны сообщило о необходимости привлечения $5 млрд для полной реализации проекта.



До настоящего момента Рогунский проект финансируется исключительно за счет государственных средств: с начала текущего года на его достройку направлено более 3 млрд сомони, в частности, 2,6 млрд сомони за счет бюджета, а 427 млн сомони за счет продажи электроэнергии, произведенной двумя агрегатами этой станции.



С начала восстановительных и строительных работ (с 2008 года), по данным правительства страны, за счет госбюджета на строительство этой ГЭС было направлено более 35 миллиардов сомони.



Рогунская ГЭС станет крупнейшей в Центральной Азии гидроэлектростанцией. Годовой объем выработки электроэнергии после полной сдачи станции в эксплуатацию составит от 13 до 17 млрд киловатт-часов. Это составляет примерно 65%-85% годовой выработки электроэнергии всеми действующими мощностями в республики.