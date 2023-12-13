Чуда не произошло: к чему приведет отказ от повышения цен на газ в Казахстане

00:52 15.12.2023

Чуда не произошло: к чему приведет отказ от повышения цен на газ



Министерство энергетики опубликовало странный проект приказа об утверждении предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, для автогазозаправочных станций на территории республики".



Согласно документу розничные цены на автогаз сохраняются на действующем уровне. Ни по одному региону цены никак не изменились: в Алматы – 81 тенге за литр, в Астане, Караганде и Жетысу – 76 тенге, в Актобе и Атырау – 54 тенге. Эти "новые" цены утверждены на первое полугодие 2024 года.



"Караван" уже писал о том, что минэнерго запланировало постепенный рост. Начиная с Нового года розничная цена на газ должна была увеличиваться на 12%. Поэтому все продавцы автогаза ждали этого приказа. Но чуда не произошло. Правительство оставило старые цены.



Рост цены должен был поднять экономику всей отрасли и постепенно снизить дефицит газа для транспорта.



Из-за слишком низкой цены автогаз невыгодно ни производить, ни продавать: средняя цена по стране – меньше 70 тенге за литр. На самом деле, стоимость производства литра газа больше 70 тенге. Это без учета других затрат на распределение, доставку, хранение и работу самих газовых хранилищ и заправок.



Из-за того, что нефтекомпаниям производить газ невыгодно, в стране хронический дефицит газа: в декабре очереди на газовые АЗС растут почти во всех регионах страны. Это при том, что зимой потребление газа обычно падает.



По расчетам продавцов, дефицит автогаза в стране минимум 10%: не хватает примерно 10-15 тысяч тонн в месяц. Главная причина растущего потребления - рост автопарка, оборудованного газобаллонными системами. Заправить машину газом в три раза дешевле, чем бензином.



По данным МВД на сентябрь этого года, на газу может работать каждый десятый автомобиль или автобус. Но это только официальные данные. Газоснабжающие организации считают, что таких автомобилей минимум раза в два больше.



В пресс-службе министерства энергетики "Каравану" сообщили, что до конца декабря скорее всего будет подготовлен новый приказ с новыми ценами на будущий год. Но так и не смогли ответить, зачем тогда был выпущен этот проект, со старыми ценами.



Во-вторых, если проект нового приказа будет в конце декабре, то подпишут его уже в январе. Или феврале. Или вообще отложат подписание до марта, когда начнется рост потребления.



Из всего этого складывается четкое ощущение, что министерство энергетики боится вводить новые цены в январе. Чувство уже на уровне инстинкта. Это чувство страха того Кантара, которое не отпускает именно чиновников от минэнерго. Тогда, в 2022 году, спусковым крючком событий в 2022 году стали эксперименты с биржевыми торгами и рост цен на сжиженный газ для населения.



Автор: Адил Урманов