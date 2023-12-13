В 2024-ый с новыми биологическими угрозами! - Айнур Курманов

01:00 15.12.2023

В 2024-ый с новыми биологическими угрозами!



13.12.2023 17:00 Владислав ЮРИЦЫН



Лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов о биолабораториях Пентагона в Казахстане



