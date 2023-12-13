 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался турецкий депутат Хасан Битмез, который потерял сознание прямо во время своей речи
07:26 15.12.2023

Депутат турецкого парламента Хасан Битмез, который потерял сознание прямо во время выступления на трибуне несколько дней назад, скончался в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на TRT Haber. На днях депутат турецкого парламента от партии "Саадет" Хасан Битмез потерял сознание и упал на пол после завершения своей речи на трибуне во время переговоров по бюджету.

Его госпитализировали. Сегодня стало известно, что Битмез, несмотря на усилия врачей, скончался. По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, состояние депутата начало ухудшаться со вчерашнего вечера – он умер в 23:50 того же дня. Согласно информации на официальном сайте партии "Саадет", Хасан Битмез родился в 1969 году в городе Гиресун. Высшее образование получил в Университете аль-Азхар в Каире, Египет. Работал во многих неправительственных организациях, таких как, например, Национальный фонд молодежи, Международная исламская федерация студенческих организаций. Владел арабским и английским языками.

Источник - nur.kz
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