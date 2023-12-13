 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 14.12.2023
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Среда, 13.12.2023
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Экс-начальник следствия Карагандинского облУВД полковник Кулькеев перешел на нелегальное положение
07:29 15.12.2023

Местонахождение бывшего полицейского начальника устанавливают в Карагандинской области Опубликовано: 27 ноября 2023, 16:12 Рустам Кулькеев. Кадр из видео: instagram.com/podslushanosaran 7 2 В Сети появилась информация, что от следствия скрылся бывший начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев. Ее прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ. В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ сообщили, что Департаментом собственной безопасности расследуется уголовное дело по пункту 3 части 4 статьи 188 и пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК по факту кражи майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и злоупотребления должностными полномочиями. "По согласованию с прокуратурой Карагандинской области ранее уволенные по отрицательным мотивам бывший начальник Следственного управления департамента полиции Кулькеев и следователь этого же подразделения Канатов имеют статус подозреваемых по данному уголовному делу. В настоящее время устанавливается местонахождение Кулькеева для проведения с ним следственных действий.

В случае неявки он будет объявлен в розыск", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов. B соответствии со статьей 201 УПК РК другие данные досудебного расследования в ведомстве не разглашают. Добавим, что согласно п.3 ч.4 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. А на основании п.3 ч.4 ст.361 УК РК злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Источник - nur.kz
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