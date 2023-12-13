|В Бишкеке с участием президента стартовал 2-й "Народный курултай" кыргызов (ну зачем им парламент?!)
07:30 15.12.2023
В национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 15-16 декабря проходит второй народный курултай с участием президента Садыра Жапарова.
В курултае участвуют 695 делегатов из всей республики и соотечественников, которые трудятся за пределами Кыргызстана.
Программа курултая:
15 декабря
- регистрация
- показ видео о проделанной работе в 2023 году
- выступление президента
- выступление спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева
- выступление председателя Кабинета министров – руководителя Администрации президента Акылбека Жапарова
- выступление делегатов
16 декабря
- регистрация
- выступление делегатов
- итоговое выступление Садыра Жапарова
- принятие резолюции
- встречи министров, руководителей госорганов с делегатами.
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В состав национального совета второго народного курултая вошли 17 делегатов, сообщил госсекретарь Суйунбек Касмамбетов.
Курултай проходит сегодня, 15 декабря, в филармонии.
В состав совета вошли:
- Абдыбаитов Алымкул, Ошская область
- Абдыразаков Эркинбек, город Ош
- Абдыгапаров Асанбек, город Ош
- Мыктыбек Абдылдаев, Чуйская область
- Асыгалиев Эркинбек, Чуйская область
- Жоробеков Таалайбек, Таласская область
- Исаков Тургунбай, Ошская область
- Исмаилов Баатырбек, Нарынская область
- Кыштообаев Кайрат, Бишкек
- Мазымканов Атабек, Иссык-Кульская область
- Полотов Курманалы, Жалал-Абадская область
- Султанов Жалалидин, Баткенская область
- Сманова Канзада, трудовой мигрант
- Утурбаева Мариякан, Жалал-Абадская область
- Шакиров Шабданбек, Бишкек
- Чекиров Мамбеткерим, Бишкек
- Хан Вячеслав, представитель этносов.