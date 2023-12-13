В Бишкеке с участием президента стартовал 2-й "Народный курултай" кыргызов (ну зачем им парламент?!)

07:30 15.12.2023

В национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 15-16 декабря проходит второй народный курултай с участием президента Садыра Жапарова.



В курултае участвуют 695 делегатов из всей республики и соотечественников, которые трудятся за пределами Кыргызстана.



Программа курултая:



15 декабря



- регистрация



- показ видео о проделанной работе в 2023 году



- выступление президента



- выступление спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева



- выступление председателя Кабинета министров – руководителя Администрации президента Акылбека Жапарова



- выступление делегатов



16 декабря



- регистрация



- выступление делегатов



- итоговое выступление Садыра Жапарова



- принятие резолюции



- встречи министров, руководителей госорганов с делегатами.



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В состав национального совета второго народного курултая вошли 17 делегатов, сообщил госсекретарь Суйунбек Касмамбетов.



Курултай проходит сегодня, 15 декабря, в филармонии.



В состав совета вошли:



- Абдыбаитов Алымкул, Ошская область



- Абдыразаков Эркинбек, город Ош



- Абдыгапаров Асанбек, город Ош



- Мыктыбек Абдылдаев, Чуйская область



- Асыгалиев Эркинбек, Чуйская область



- Жоробеков Таалайбек, Таласская область



- Исаков Тургунбай, Ошская область



- Исмаилов Баатырбек, Нарынская область



- Кыштообаев Кайрат, Бишкек



- Мазымканов Атабек, Иссык-Кульская область



- Полотов Курманалы, Жалал-Абадская область



- Султанов Жалалидин, Баткенская область



- Сманова Канзада, трудовой мигрант



- Утурбаева Мариякан, Жалал-Абадская область



- Шакиров Шабданбек, Бишкек



- Чекиров Мамбеткерим, Бишкек



- Хан Вячеслав, представитель этносов.