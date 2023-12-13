Еще двух таджкистанцев приговорили к длительным срокам по делу о подготовке теракта в приемной ФСБ на Лубянке

08:16 15.12.2023

Им дали от 16 до 22 лет и назначили штрафы от 600 тысяч до миллиона рублей.

Процесс проходил во Втором западном окружном военное суде Москвы



Пятерых граждан Таджикистана и одного уроженца Дагестана приговорили к длительным срокам тюремного заключения по делу о подготовке к теракту в здании ФСБ на Лубянке в мае 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.



Второй западный окружной военный суд Москвы приговорил таджикистанцев Манучехра Буриева к 22 годам лишения свободы, его двоюродного брата Раджабали Буриева - к 16 годам, Самандара Тошмуродова – к 20 годам, Абдумалика Самиева и Абдукодира Тоирова - к 17 годам, дагестанца Гаджимурада Гасаналиева - к 19 годам.



Первые четыре-шесть лет осужденные проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Суд также назначил всем фигурантам штрафы от 600 тысяч до миллиона рублей.



Фигуранты дела обвиняются по шести статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконное изготовление взрывчатых веществ, организацию террористического сообщества и содействие террористической деятельности.



По информации защиты, в суде четверо фигурантов отказались от признательных показаний, которые они дали ранее во время предварительного следствия. Двое признали вину частично.



Седьмой фигурант – Мероб Хаитов, также гражданин Таджикистана, был приговорен ранее - 1 ноября - к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство. Он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на других.

Представитель прокуратуры Светлана Тарасова подчеркнула, что столь суровые наказания обусловлены тем, что подсудимые действовали "исходя из своих идеологических убеждений, а не заблуждаясь".



По версии ФСБ, с марта по апрель 2022 года обвиняемые создали "террористическое сообщество под патронажем нескольких группировок, связанных с ИГИЛ".



"Группировка планировала совершение террористического акта 1 мая 2022 года. Их целью должна была стать общественная приемная ФСБ, где они собирались взорвать самодельное взрывное устройство, а затем открыть огонь по прохожим из автоматов Калашникова и забросать людей гранатами", - сообщила на суде прокурор.



Согласно обвинительному заключению, после подрыва здания на Лубянке они собирались выдвинуть требование о выводе российских войск из Сирии и освобождения из мест лишения свободы лиц, привлеченных за преступления террористической направленности.

В разработку сотрудников ФСБ официально не трудоустроенные жители Таджикистана и Дагестана, подрабатывавшие в Москве оказанием курьерских услуг и разнорабочими на стройках, попали, когда собирались на съемных квартирах, где обсуждали идеи ИГИЛ.



Адвокаты обвиняемых настаивали на том, что это дело политизировано, а преступления были спровоцированы сотрудниками российской спецслужбы и заявили ТАСС, что обжалуют обвинительный приговор, назвав решение "несправедливым и жестоким".



"Родственники надеются на апелляционную инстанцию", - сказала адвокат Анна Бухарова.