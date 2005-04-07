 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генерал Мыктыбек Абдылдаев избран "председателем национального совета Народного курултая Кыргызстана"
08:25 15.12.2023

Мыктыбек Абдылдаев избран председателем национального совета народного курултая.

Второй народный курултай проходит сегодня, 15 декабря, в филармонии.

Абдылдаев поблагодарил организационный комитет за подготовку к мероприятию: "Вы за 3 месяца решили многие организационные вопросы. Мы верим, что будем работать с вами в подготовке курултая следующего года".

Также он поблагодарил делегатов за избрание его председателем национального совета народного курултая. "Я ощущаю большую ответственность, возложенную на председателя", - сказал он и пообещал использовать весь опыт, знания и силы.

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АБДЫЛДАЕВ Мыктыбек Юсупович
/ /
[17.08.1953 - ..]
Родился в селе Кара-Жыгач Аламудунского района Чуйской области.
Окончил филологический факультет Киргизского Государственного Университета (1976), Академию МВД СССР (1988). Кандидат юридических наук (1999).

Учился в Кара-Жыгачской средней школе с 1960 по 1970 годы.
В 1976-1981 годы секретарь комитета комсомола Фрунзенского техникума советской торговли, а затем методист, инструктор, заместитель заведующего организационным отделом ЦК ЛKCM Киргизии.
В 1982-1983 годы секретарь Иссык-Кульского обкома комсомола Киргизии.
С 1983 по 1985 год - начальник Политотдела. С 1985 по 1990 годы работал заместителем начальника УВД Иссык-Кульской области.
В 1986-1989 году закончил Академию МВД СССР.
В 1989-90 - заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области.
После избрания депутатом Верховного Совета Киргизской ССР с 1990 по 1991 год работал заместителем председателя постоянной комиссии Верховного Совета по вопросам законодательства и законности.
В 1991-1994 гг. - начальник УВД Иссык-Кульской области.
В 1994-1997 - заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики.
В 1997-11 января 2001 гг. - 1-й заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики.
В 2001 - 2002 гг. заместитель Секретаря Совета безопасности - директор Международного института стратегических исследований при Президенте.
В январе 2002-2004 - заведующий отделом обороны и безопасности Администрации Президента КР.
С 16 октября 2004-23 марта 2005 - исполняющий обязанности Генерального прокурора, Генеральный прокурор КР.
23 марта 2005 указом А.Акаева уволен "в резерв Управления кадров МВД".
25 марта - 13 мая 2005 - и.о. министра внутренних дел Кыргызской Республики.

С 11 мая 2006 - 1-й зам. главы администрации президента Кыргызстана
C 17 мая 2006 - 13 апреля 2007 - глава администрации президента Кыргызстана /добровольно ушел в отставку в обстановке "куловской революции"/.

С 13 июля 2010 - сопредседатель и член политсовета партии "Ата-Журт". В сент. 2010 зарегестрирован как №1 партийного списка партии "Ата-Журт" на парламентских выборах. С окт. 2010 - депутат Жогорку Кенеша.
С 5.10.2011 - 3.04.2014 - лидер парламентской фракции партии "Ата Журт".
С 11.01.2012 - пред. Комитета по правопорядку и законности ЖК.
с 6.10.2020 - частью депутатов, заседающих в отеле "Достук" избран торага-председателем Жогорку Кенеша. 10 октября 2020 сам подал в отставку.

с 15.12.2023 - председатель национального совета Народного курултая Кыргызстана

Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" 1-степени.
Медаль "За боевые заслуги" 1 степени.
Орден "Содружество" Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Заслуженный юрист Кыргызской Республики.

Генерал-майор милиции.
Генерал-лейтенант милиции (7.04.2005)
Государственный советник юстиции 2 класса.
Государственный советник госслужбы Кыргызской Республики 1-го класса

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702617900


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