Какое место у Киргизии в геополитике региона? - Елена Ионова

08:33 15.12.2023

КАКОЕ МЕСТО У КИРГИЗИИ В ГЕОПОЛИТИКЕ РЕГИОНА?

В условиях больших изменений в мировой политике интерес держав к странам ЦА повышается. Киргизия с ее целым набором преимуществ не является исключением. О месте Киргизии в геополитике ЦА читайте в статье кандидата исторических наук Елены Ионовой. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.

Какое место у Киргизии в геополитике региона?

Взаимодействие с Россией в новых условиях



Киргизия является одним из ближайших партнеров России в ЦА. Товарооборот между странами по итогам 2022 г. вырос на 40 %, достигнув 3,2 млрд долл. Подобные темпы роста не остались без внимания стран Запада, которые заподозрили Киргизию в нарушении антироссийских санкций. Уже были введены так называемые вторичные санкции против нескольких конкретных компаний.



Введение полномасштабных санкций против Киргизии представляется маловероятным. Но давление все же заставило Киргизию усилить меры экспортного контроля. Киргизия, как и другие члены ЕАЭС, в новых условиях испытывает сложности и вынуждена балансировать.



Подобным давлением невозможно оторвать Киргизию от России полностью, так как российский фактор в развитии экономики республики колоссальный. В активе России и Киргизии около 700 совместных предприятий. Россия активно инвестирует в отрасль энергетики, что имеет для республики критически важное значение. Кроме того, Россия инвестирует в обрабатывающую промышленность Киргизии, что повышает ее экспортный потенциал.

Виден прорыв в сфере безопасности. В 2023 году было подписано соглашение, согласно которому Киргизия становится частью объединенной системы противовоздушной обороны. Россия скоро разместит там инфраструктуру ПВО.



Однако наблюдается регресс в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества. Правительством республики ведется политика постепенного ограничения использования русского языка. В частности, летом был принят закон, который делает киргизский обязательным для большинства государственных и частных сфер. Количество изучающих русский снижается. Но Россия все же предпринимает шаги для расширения культурно-гуманитарных связей. В 2023 году страны подписали соглашение, в рамках которого предполагается строительство девяти русскоязычных школ в Киргизии.



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Киргизия и китайская политика в ЦА



Транзитный потенциал Киргизии остается востребованным для Китая. Во время визита Садыра Жапарова в Китай стороны подписали документ о строительстве железнодорожной магистрали Китай - Киргизия - Узбекистан. Проект поможет сократить путь из Китая до стран Ближнего Востока.

Китай тоже инвестирует в энергетический сектор республики. Летом 2023 года страны подписали инвестиционное соглашение о строительстве Казарманского каскада ГЭС на реке Нарын, стоимость которого оценивается в сумму около 2,4–3 млрд долл. Часть производимой электроэнергии будет поставляться в Китай.



Также подписано инвестиционное соглашение о строительстве солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Кроме того, Садыр Жапаров пригласил китайские компании участвовать в строительстве Камбаратинской ГЭС-1. На фоне санкционных угроз страны договорились сотрудничать в сфере платежных систем.



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Турецкий фактор



Турецкое влияние в Киргизии в первую очередь распространяется на культурно-гуманитарную сферу. Анкара эффективно пользуется факторами этнической и религиозной общности при продвижении проектов в области образования.



Усиливается и военное влияние. Турецкие военные вузы уже выпустили 1600 киргизских студентов. Также развивается военно-техническое сотрудничество, в первую очередь в сфере БПЛА.

Постепенно набирает обороты и торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в сфере строительства инфраструктуры и транспорта.



Роль Киргизии в региональной политике повышается, что вызывает еще больший интерес со стороны крупных игроков. Заметный рост влияния Китая и Турции ускоряет конкуренцию между крупными партнерами республики. Существует риск, что на фоне давления со стороны Запада на Киргизию и усиления влияния других держав позиции России в отношениях с республикой могут быть немного ослаблены.



Полную версию статьи "Киргизия в геополитике Центральной Азии" читайте в журнале "Россия и новые государства Евразии".



https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2023_03/13-Ionova.pdf