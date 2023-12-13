Казахстан сократит закуп российского контента на ТВ

08:35 15.12.2023

КАЗАХСТАН СОКРАТИТ ЗАКУП РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА НА ТВ

В 2024 году Казахстан выкупит права на телеканал "Первый канал Евразия". Об этом сообщили в Министерстве информации республики.



Доля иностранного контента на канале сократится в пользу отечественного.



Ранее в СМИ появилась информация, что в 2019-2020 годах на закупку контента российского "Первого канала" было потрачено около 4 млрд тенге. Эти расходы назвали неэффективными.



Однако в министерстве пояснили, что речь шла не о политических программах.



Доля российского контента на "Первом канале Евразия" не превышает 20% - это развлекательные и художественные программы. Информационные выпуски российского производства не транслируются.



80% эфира занимает контент казахстанской компании АТН, оставшиеся 20% принадлежат российскому "Первому каналу". Но после выкупа прав в 2024 году доля зарубежного контента будет сокращена в пользу отечественного.