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|Казахстан сократит закуп российского контента на ТВ
08:35 15.12.2023
КАЗАХСТАН СОКРАТИТ ЗАКУП РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА НА ТВ
В 2024 году Казахстан выкупит права на телеканал "Первый канал Евразия". Об этом сообщили в Министерстве информации республики.
Доля иностранного контента на канале сократится в пользу отечественного.
Ранее в СМИ появилась информация, что в 2019-2020 годах на закупку контента российского "Первого канала" было потрачено около 4 млрд тенге. Эти расходы назвали неэффективными.
Однако в министерстве пояснили, что речь шла не о политических программах.
Доля российского контента на "Первом канале Евразия" не превышает 20% - это развлекательные и художественные программы. Информационные выпуски российского производства не транслируются.
80% эфира занимает контент казахстанской компании АТН, оставшиеся 20% принадлежат российскому "Первому каналу". Но после выкупа прав в 2024 году доля зарубежного контента будет сокращена в пользу отечественного.